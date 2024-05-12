▼＜†幻惑の2ショット撮影会†」4.1の奇跡…＞※闇に葬られた幻の御姿と2ショットチェキ撮影。どんな装いで参加するかはあなた次第。5月18日(土) 仙台・タワーレコード仙台パルコ店・14:00〜 参加メンバー：逹瑯5月25日(土) 名古屋・ヴィレッジヴァンガード名古屋パルコ店・17:00〜 参加メンバー：ミヤ5月26日(日) 大阪・タワーレコード高槻阪急スクエア店・14:00〜 参加メンバー：YUKKE▼＜MUCC大集合！The！インストアイベント！＞※発売日を記念して半年ぶりにメンバー3人が集結。時間の許す限りファンからの質問に答えるトークイベント。退場時にメンバー全員と握手。6月04日(火) 東京・エンタバアキバ ※2部制・18:00〜 参加メンバー：逹瑯、ミヤ、YUKKE・20:00〜 参加メンバー：逹瑯、ミヤ、YUKKE▼＜Sign & Together！＞ ※サイン&握手会※購入したCDのジャケットにメンバーがサイン。さらにメンバーと握手も。6月05日(水) 東京・エンタバアキバ・18:00〜 参加メンバー：逹瑯6月06日(木) 東京・タワーレコード錦糸町店・18:00〜 参加メンバー：YUKKE6月07日(金) 東京・タワーレコード新宿店・18:00〜 参加メンバー：ミヤ6月14日(金) 大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店・18:00〜 参加メンバー：逹瑯6月21日(金) 仙台・タワーレコード仙台パルコ店・18:00〜 参加メンバー：ミヤ6月28日(金) 名古屋・タワーレコード名古屋パルコ店・18:00〜 参加メンバー：YUKKE7月05日(金) 福岡・タワーレコード福岡パルコ店・18:00〜 参加メンバー：逹瑯、ミヤ、YUKKE●対象商品・初回限定盤 2,800円(税込)イベント会場限定特典：オリジナルデザインポストカード(予約限定ポストカード[5月18日〜5月26日]／発売記念限定ポストカード[6月4日〜])※イベント実施店舗にて初回限定盤を予約、もしくは購入した方に差し上げます。絵柄は異なります。・通常盤 1,350円(税込)※イベント参加方法は後日発表致します。各店舗へのお問合せはお控えください。（問）hansoku-info@tokuma-japan-c.co.jp

■MUCC メンバーソロFC旅行企画



【逹瑯 ＜台湾で遊びたいワン！＞】日程：2024年8月30日(金)〜9月1日(日)場所：台湾(台北)内容：観光バスツアー・アコースティックLIVE料金：249,480円(別途燃油・諸税など)応募期間：4月18日(木)〜5月9日(木)※後日応募ページ公開【YUKKE ＜タイトル未定＞】日程：2024年11月9日(土)〜11月10日(日)場所：埼玉県某所内容：キャンプ企画詳細：後日発表【ミヤ ＜タイトル未定＞】日程：2024年12月7日(土)〜12月8日(日)場所：？？？内容：？？？詳細：後日発表