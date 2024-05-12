MUCCが6月4日、三度目のメジャー移籍第一弾シングル「愛の唄」をリリースする。同シングル表題曲のミュージックビデオが本日5月12日(日)21:00、徳間ジャパンオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開となった。

◆MUCC 動画 / 画像

楽曲「愛の唄」は作詞を逹瑯(Vo)、作曲をミヤ(G)が手掛けたナンバーだ。“1990年代”をキーワードとした当時のダークな世界観とキャッチーで鮮やかな音色は、27年のキャリアで培ってきた大人の色気の成せる業。決して純粋でストレートではないMUCCらしいラブソングとして届けられる。

「愛の唄」ミュージックビデオは、歪んだ愛と情念を感じさせる歌詞と、部屋にひとりで居る妖艶な女性とがリンクした世界観が印象的。まるで自分に向けて歌われているようで、次第にテレビ画面に没入していく構成が圧巻だ。そのパンチの効いた構成を増幅させるのはメンバーによる熱くクールな演奏シーンでもある。また、楽曲が持つ色気を強調するために、アングルやライティングにも徹底してこだわり抜いた仕上がりだ。


■47thシングル「愛の唄」

2024年6月4日(火)リリース


▲初回盤

【初回盤(CD+DVD)】TKCA-75215　￥2,800(税込)
▼CD ※全4曲収録
1. 愛の唄
2. Violet
3. 愛の唄 (Original Karaoke)
4. Violet (Original Karaoke)
▼DVD
1.「愛の唄」Music Video
2.「Violet」Music Video
3. Documentary of 愛の唄


▲通常盤

【通常盤(CD)】TKCA-75216　￥1,350(税込)
▼CD ※全4曲収録
1. 愛の唄
2. Violet
3. 愛の唄 (Original Karaoke)
4. Violet (Original Karaoke)


▲CROWN TOKUMA SHOP限定盤

【CROWN TOKUMA SHOP限定盤】TKZA-10035　￥8,800(税込)
・特別ヴァージョン8cm CD
・ボイスアラーム時計
※3タイプ：CD共通／時計メンバー別
▼8cmCD
1. 愛の唄
2. 愛の唄 (Original MiyaOKE)
3. 愛の唄 (Original YukkeOKE)
▼MUCC Original Voice Alarm Clock
※逹瑯モデル／ミヤモデル／YUKKEモデル
※“メンバーボイス” “メンバーによる時計盤面デザイン” “カラー”が異なるメンバー別モデル
※時計の型は同じです

■シングル「愛の唄」発売記念インストアイベント

▼＜†幻惑の2ショット撮影会†」4.1の奇跡…＞
※闇に葬られた幻の御姿と2ショットチェキ撮影。どんな装いで参加するかはあなた次第。
5月18日(土)　仙台・タワーレコード仙台パルコ店
・14:00〜　参加メンバー：逹瑯
5月25日(土)　名古屋・ヴィレッジヴァンガード名古屋パルコ店
・17:00〜　参加メンバー：ミヤ
5月26日(日)　大阪・タワーレコード高槻阪急スクエア店
・14:00〜　参加メンバー：YUKKE

▼＜MUCC大集合！The！インストアイベント！＞
※発売日を記念して半年ぶりにメンバー3人が集結。時間の許す限りファンからの質問に答えるトークイベント。退場時にメンバー全員と握手。
6月04日(火)　東京・エンタバアキバ ※2部制
・18:00〜　参加メンバー：逹瑯、ミヤ、YUKKE
・20:00〜　参加メンバー：逹瑯、ミヤ、YUKKE

▼＜Sign & Together！＞ ※サイン&握手会
※購入したCDのジャケットにメンバーがサイン。さらにメンバーと握手も。
6月05日(水)　東京・エンタバアキバ
・18:00〜　参加メンバー：逹瑯
6月06日(木)　東京・タワーレコード錦糸町店
・18:00〜　参加メンバー：YUKKE
6月07日(金)　東京・タワーレコード新宿店
・18:00〜　参加メンバー：ミヤ
6月14日(金)　大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店
・18:00〜　参加メンバー：逹瑯
6月21日(金)　仙台・タワーレコード仙台パルコ店
・18:00〜　参加メンバー：ミヤ
6月28日(金)　名古屋・タワーレコード名古屋パルコ店
・18:00〜　参加メンバー：YUKKE
7月05日(金)　福岡・タワーレコード福岡パルコ店
・18:00〜　参加メンバー：逹瑯、ミヤ、YUKKE


●対象商品
・初回限定盤 2,800円(税込)
イベント会場限定特典：オリジナルデザインポストカード(予約限定ポストカード[5月18日〜5月26日]／発売記念限定ポストカード[6月4日〜])
※イベント実施店舗にて初回限定盤を予約、もしくは購入した方に差し上げます。絵柄は異なります。
・通常盤　1,350円(税込)
※イベント参加方法は後日発表致します。各店舗へのお問合せはお控えください。
（問）hansoku-info@tokuma-japan-c.co.jp

■全国ツアー＜MUCC TOUR 2024「Love Together」＞

6月09日(日)　Spotify O-EAST
open17:00 / start18:00
　※朱ゥノ吐+会員限定ワンマン公演
6月10日(月)　Spotify O-EAST
open12:00 / start13:00
　※ワンマン昼公演
6月15日(土)　GORILLA HALL OSAKA
open17:00 / start18:00
　※サポートバンド：キズ
6月16日(日)　GORILLA HALL OSAKA
open17:00 / start18:00
　※サポートバンド：NoGoD
6月22日(土)　山形ミュージック昭和session
open17:30 / start18:00
　※サポートバンド：甘い暴力
6月23日(日)　仙台Rensa
open17:15 / start18:00
　※サポートバンド：甘い暴力
6月29日(土)　名古屋ボトムライン
open17:15 / start18:00
　※サポートバンド：vistlip
6月30日(日)　名古屋ボトムライン
open17:15 / start18:00
　※サポートバンド：vistlip
7月03日(水)　渋谷WWW X
open18:15 / start19:00
　※サポートバンド：CHAQLA.
7月06日(土)　福岡BEAT STATION
open17:30 / start18:00
　※サポートバンド：MAMA.
7月07日(日)　福岡BEAT STATION
open17:30 / start18:00
　※サポートバンド：MAMA.
7月11日(木)　柏PALOOZA
open18:15 / start19:00
　※サポートバンド：JILUKA
7月20日(土)　LiveHouse浜松窓枠
open17:30 / start18:00
　※サポートバンド：ΛrlequiΩ
7月21日(日)　LiveHouse浜松窓枠
open17:30 / start18:00
　※サポートバンド：ΛrlequiΩ
7月26日(金)　東京キネマ倶楽部
open18:15 / start19:00
　※サポートバンド：色々な十字架
7月27日(土)　東京キネマ倶楽部
open17:15 / start18:00
　※サポートバンド：色々な十字架
8月03日(土)　水戸VOICE
open17:15 / start18:00
　※サポートバンド：DEZERT
8月04日(日)　水戸VOICE
open17:15 / start18:00
　※サポートバンド：DEZERT
・1Fスタンディング／2F指定席：Spotify O-EAST、名古屋ボトムライン、東京キネマ倶楽部
・スタンディング：上記以外の会場
▼チケット
前売 7,800円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
※山形ミュージック昭和session公演はドリンク代なし
一般発売：5月4日(土)〜
・イープラス：https://eplus.jp/mucctour2024lt/
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/mucctour2024lt/
・ローソンチケット：https://l-tike.com/mucctour2024lt/
※6月9日(日)Spotify O-EAST公演以外
※6月29日(土).30(日)名古屋ボトムライン・7月20日(土).21日(日) LiveHouse浜松窓枠公演はイープラスのみ


■MUCC メンバーソロFC旅行企画

【逹瑯 ＜台湾で遊びたいワン！＞】
日程：2024年8月30日(金)〜9月1日(日)
場所：台湾(台北)
内容：観光バスツアー・アコースティックLIVE
料金：249,480円(別途燃油・諸税など)
応募期間：4月18日(木)〜5月9日(木)
※後日応募ページ公開
【YUKKE ＜タイトル未定＞】
日程：2024年11月9日(土)〜11月10日(日)
場所：埼玉県某所
内容：キャンプ企画
詳細：後日発表
【ミヤ ＜タイトル未定＞】
日程：2024年12月7日(土)〜12月8日(日)
場所：？？？
内容：？？？
詳細：後日発表


関連リンク

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◆MUCC オフィシャルFCアプリ「朱ゥノ吐＋」
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