MUCC、移籍第一弾シングル「愛の唄」MVに妖艶な演出
MUCCが6月4日、三度目のメジャー移籍第一弾シングル「愛の唄」をリリースする。同シングル表題曲のミュージックビデオが本日5月12日(日)21:00、徳間ジャパンオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開となった。
◆MUCC 動画 / 画像
楽曲「愛の唄」は作詞を逹瑯(Vo)、作曲をミヤ(G)が手掛けたナンバーだ。“1990年代”をキーワードとした当時のダークな世界観とキャッチーで鮮やかな音色は、27年のキャリアで培ってきた大人の色気の成せる業。決して純粋でストレートではないMUCCらしいラブソングとして届けられる。
■47thシングル「愛の唄」
▲初回盤
【初回盤(CD+DVD)】TKCA-75215 ￥2,800(税込)
▼CD ※全4曲収録
1. 愛の唄
2. Violet
3. 愛の唄 (Original Karaoke)
4. Violet (Original Karaoke)
▼DVD
1.「愛の唄」Music Video
2.「Violet」Music Video
3. Documentary of 愛の唄
▲通常盤
【通常盤(CD)】TKCA-75216 ￥1,350(税込)
▼CD ※全4曲収録
1. 愛の唄
2. Violet
3. 愛の唄 (Original Karaoke)
4. Violet (Original Karaoke)
▲CROWN TOKUMA SHOP限定盤
【CROWN TOKUMA SHOP限定盤】TKZA-10035 ￥8,800(税込)
・特別ヴァージョン8cm CD
・ボイスアラーム時計
※3タイプ：CD共通／時計メンバー別
▼8cmCD
1. 愛の唄
2. 愛の唄 (Original MiyaOKE)
3. 愛の唄 (Original YukkeOKE)
▼MUCC Original Voice Alarm Clock
※逹瑯モデル／ミヤモデル／YUKKEモデル
※“メンバーボイス” “メンバーによる時計盤面デザイン” “カラー”が異なるメンバー別モデル
※時計の型は同じです
■シングル「愛の唄」発売記念インストアイベント
※闇に葬られた幻の御姿と2ショットチェキ撮影。どんな装いで参加するかはあなた次第。
5月18日(土) 仙台・タワーレコード仙台パルコ店
・14:00〜 参加メンバー：逹瑯
5月25日(土) 名古屋・ヴィレッジヴァンガード名古屋パルコ店
・17:00〜 参加メンバー：ミヤ
5月26日(日) 大阪・タワーレコード高槻阪急スクエア店
・14:00〜 参加メンバー：YUKKE
▼＜MUCC大集合！The！インストアイベント！＞
※発売日を記念して半年ぶりにメンバー3人が集結。時間の許す限りファンからの質問に答えるトークイベント。退場時にメンバー全員と握手。
6月04日(火) 東京・エンタバアキバ ※2部制
・18:00〜 参加メンバー：逹瑯、ミヤ、YUKKE
・20:00〜 参加メンバー：逹瑯、ミヤ、YUKKE
▼＜Sign & Together！＞ ※サイン&握手会
※購入したCDのジャケットにメンバーがサイン。さらにメンバーと握手も。
6月05日(水) 東京・エンタバアキバ
・18:00〜 参加メンバー：逹瑯
6月06日(木) 東京・タワーレコード錦糸町店
・18:00〜 参加メンバー：YUKKE
6月07日(金) 東京・タワーレコード新宿店
・18:00〜 参加メンバー：ミヤ
6月14日(金) 大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店
・18:00〜 参加メンバー：逹瑯
6月21日(金) 仙台・タワーレコード仙台パルコ店
・18:00〜 参加メンバー：ミヤ
6月28日(金) 名古屋・タワーレコード名古屋パルコ店
・18:00〜 参加メンバー：YUKKE
7月05日(金) 福岡・タワーレコード福岡パルコ店
・18:00〜 参加メンバー：逹瑯、ミヤ、YUKKE
●対象商品
・初回限定盤 2,800円(税込)
イベント会場限定特典：オリジナルデザインポストカード(予約限定ポストカード[5月18日〜5月26日]／発売記念限定ポストカード[6月4日〜])
※イベント実施店舗にて初回限定盤を予約、もしくは購入した方に差し上げます。絵柄は異なります。
・通常盤 1,350円(税込)
※イベント参加方法は後日発表致します。各店舗へのお問合せはお控えください。
（問）hansoku-info@tokuma-japan-c.co.jp
■全国ツアー＜MUCC TOUR 2024「Love Together」＞
open17:00 / start18:00
※朱ゥノ吐+会員限定ワンマン公演
6月10日(月) Spotify O-EAST
open12:00 / start13:00
※ワンマン昼公演
6月15日(土) GORILLA HALL OSAKA
open17:00 / start18:00
※サポートバンド：キズ
6月16日(日) GORILLA HALL OSAKA
open17:00 / start18:00
※サポートバンド：NoGoD
6月22日(土) 山形ミュージック昭和session
open17:30 / start18:00
※サポートバンド：甘い暴力
6月23日(日) 仙台Rensa
open17:15 / start18:00
※サポートバンド：甘い暴力
6月29日(土) 名古屋ボトムライン
open17:15 / start18:00
※サポートバンド：vistlip
6月30日(日) 名古屋ボトムライン
open17:15 / start18:00
※サポートバンド：vistlip
7月03日(水) 渋谷WWW X
open18:15 / start19:00
※サポートバンド：CHAQLA.
7月06日(土) 福岡BEAT STATION
open17:30 / start18:00
※サポートバンド：MAMA.
7月07日(日) 福岡BEAT STATION
open17:30 / start18:00
※サポートバンド：MAMA.
7月11日(木) 柏PALOOZA
open18:15 / start19:00
※サポートバンド：JILUKA
7月20日(土) LiveHouse浜松窓枠
open17:30 / start18:00
※サポートバンド：ΛrlequiΩ
7月21日(日) LiveHouse浜松窓枠
open17:30 / start18:00
※サポートバンド：ΛrlequiΩ
7月26日(金) 東京キネマ倶楽部
open18:15 / start19:00
※サポートバンド：色々な十字架
7月27日(土) 東京キネマ倶楽部
open17:15 / start18:00
※サポートバンド：色々な十字架
8月03日(土) 水戸VOICE
open17:15 / start18:00
※サポートバンド：DEZERT
8月04日(日) 水戸VOICE
open17:15 / start18:00
※サポートバンド：DEZERT
・1Fスタンディング／2F指定席：Spotify O-EAST、名古屋ボトムライン、東京キネマ倶楽部
・スタンディング：上記以外の会場
▼チケット
前売 7,800円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
※山形ミュージック昭和session公演はドリンク代なし
一般発売：5月4日(土)〜
・イープラス：https://eplus.jp/mucctour2024lt/
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/mucctour2024lt/
・ローソンチケット：https://l-tike.com/mucctour2024lt/
※6月9日(日)Spotify O-EAST公演以外
※6月29日(土).30(日)名古屋ボトムライン・7月20日(土).21日(日) LiveHouse浜松窓枠公演はイープラスのみ
■MUCC メンバーソロFC旅行企画
日程：2024年8月30日(金)〜9月1日(日)
場所：台湾(台北)
内容：観光バスツアー・アコースティックLIVE
料金：249,480円(別途燃油・諸税など)
応募期間：4月18日(木)〜5月9日(木)
※後日応募ページ公開
【YUKKE ＜タイトル未定＞】
日程：2024年11月9日(土)〜11月10日(日)
場所：埼玉県某所
内容：キャンプ企画
詳細：後日発表
【ミヤ ＜タイトル未定＞】
日程：2024年12月7日(土)〜12月8日(日)
場所：？？？
内容：？？？
詳細：後日発表
関連リンク
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◆MUCC オフィシャルYouTubeチャンネル
◆MUCC オフィシャルFCアプリ「朱ゥノ吐＋」
◆MUCC 徳間ジャパン レーベルサイト