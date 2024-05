◆H Jungle with t、29年ぶりに復活

【モデルプレス=2024/05/12】5月11日・12日に万博記念公園もみじ川芝生広場にて、浜田雅功発案の音楽フェス「ごぶごぶフェスティバル」(以下、ごぶごぶフェス)が開催。浜田と小室哲哉による音楽ユニット・H Jungle with tが、29年ぶりに復活ライブを行った。MBSラジオ「ごぶごぶラジオ」(毎週金曜日深夜0時30分〜)での浜田のふとした思いつきから始まった、新しい音楽フェスティバル「ごぶごぶフェス」。一見無謀とも思えたこのフェスティバルに、多くの豪華アーティストが参戦。2日間で計3万5千人が初夏のフェスを楽しんだ。

◆セットリスト

DAY1(11日)は、PUFFY、三浦大知、コブクロ、東方神起が出演。そして、ヘッドライナー浜田は、相方に奥田民生を迎え、フェス初共演が実現。「春はまだか」など往年のヒット曲を、万博記念公園の澄み切った青空のもと歌いあげた。DAY2(12日)には、きゃりーぱみゅぱみゅ、湘南乃風、倖田來未、音楽フェス初参戦のSixTONESが出演。そして、2日間のトリを飾ったのは、実に29年ぶりの復活となった浜田と小室による伝説のユニット・H Jungle with t。ビジョンには結成した経緯とその歴史、浜田と相方の音楽プロデューサー・小室へのインタビューが流れ、万博記念公園という場所でのライブが大きな意味を持つことが明らかになった。やがて浜田と小室がステージに登場。2人で当時の思い出を懐かしみ、1995年にリリースされた2ndシングル『GOING GOING HOME』を披露した。会場はあたたかく2人を見守りつつも、サビでは一緒にシンガロング。さらに200万枚以上を売り上げたデビュー曲「WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜」を力強く歌い上げ、完全復活した姿を見せた。そして最後はこの日の全出演者をステージに呼び込み、全員で大合唱。第1回の『ごぶごぶフェスティバル』は最高潮の盛り上がりで大団円を迎えた。なお、「ごぶごぶフェス」2日間の模様は、MBSテレビにて、6月29日午後1時54分から特別番組として放送。また、MBSラジオでは、7月14日午後6時から特別番組を放送する。(modelpress編集部)<DAY1>・PUFFYM1.妖怪PUFFYM2.これが私の生きる道M3.日曜日よりの使者M4.誰かがM5.愛のしるしM6.渚にまつわるエトセトラM7.アジアの純真・三浦大知M1.能動M2.(RE)PLAYM3.好きなだけM4.新呼吸M5.燦燦M6.EXCITEM7.Blizzard・コブクロM1. YELL 〜エール〜M2.轍-わだち-M3.桜M4. RAISE THE ANCHORM5. この地球の続きを・東方神起M1. B.U.T(BE-AU-TY)M2. I Think U KnowM3. Hot Hot HotM4. Sentimental MoodM5.どうして君を好きになってしまったんだろう?M6. Share The WorldM7. Why(keep your head down)・浜田雅功 相方ゲスト・奥田民生M1.春はまだかM2.ラブレターM3.愛のためにM4.イージュ★ライダーM5.チキンライス(浜田雅功)<DAY2>・きゃりーぱみゅぱみゅM1.ぱみゅぱみゅレボリューションM2.CANDY CANDYM3.つけまつけるM4.OEDOEDOM5.キミに100パーセントM6.原宿いやほいM7.ファッションモンスター・湘南乃風M1.黄金魂M2.JokerM3.爆音BreakersM4. Born to be WILDM5.純恋歌M6.睡蓮花・倖田來未M1. DO ME(KATFYR Remix)M2.キューティーハニーM3.メドレー/Butterfly〜Shake It Up〜WINDM4.愛のうたM5. Trust・Last with 湘南乃風M6. WON'T BE LONGM7.め組のひとM8. Vroom・SixTONESM1.こっからM2. Special OrderM3. NAVIGATORM4. ABAREROM5. Imitation RainM6.マスカラM7.S.I.XM8. OutrageousM9. WHIP THATM10.アンセム・H Jungle with tM1. GOING GOING HOMEM2. WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント〜 With ALL出演者【Not Sponsored 記事】