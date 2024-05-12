B′zの松本孝弘、邦楽カバーアルバム第二弾『THE HIT PARADE II』を今夏リリース＋ソロツアーを生配信
B'zの松本孝弘が5月11日のBLUE NOTE TOKYOより、約8年ぶりのソロツアー＜Tak Matsumoto Tour 2024 -Here Comes the Bluesman-＞をスタートさせた。
◆松本孝弘 画像
その初日公演のMCで松本孝弘本人から、『THE HIT PARADE II』の制作を2023年から始めており、2024年にリリースを予定していることが語られた。さらには、『THE HIT PARADE II』に収録予定の楽曲が演奏されるというサプライズの連続に、この日の来場者からは大きな歓声と歓喜の拍手が沸き起こった。
なお、現在開催中のソロツアー＜Tak Matsumoto Tour 2024 -Here Comes the Bluesman-＞より、最終日となる5月26日(日)の大阪・豊中市立文化芸術センター大ホール公演が映像配信サービス『Lemino』にて独占生配信される。ギタリスト・松本孝弘がこれまで生み出してきた美しい旋律の軌跡と、その先の展望も感じられる貴重な機会をお見逃しなく。
■邦楽カバーアルバム第二弾『THE HIT PARADE II』
※詳細は後日発表
https://bz-vermillion.com/news/240512.html
■＜Tak Matsumoto Tour 2024 -Here Comes the Bluesman-＞千秋楽公演生配信
配信時刻：open16:00 / start17:00
配信チャンネル：Lemino(レミノ)
※見逃し配信はございません。
▼配信チケット
\4,000(税込)
※別途システム利用料(\220/税込)が必要
販売期間：5月1日(水)正午〜5月26日(日)17:00
配信チャンネル：https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDFkNWE=?pit_git_type=LIVE_SINGLE
詳細：https://bz-vermillion.com/news/240501.html
■＜Tak Matsumoto Tour 2024 -Here Comes the Bluesman-＞
5月12日(日) BLUE NOTE TOKYO ※1日2公演
5月15日(水) Billboard Live TOKYO ※1日2公演
5月16日(木) Billboard Live TOKYO ※1日2公演
5月22日(水) Billboard Live OSAKA ※1日2公演
5月23日(木) Billboard Live OSAKA ※1日2公演
5月25日(土) 豊中市立文化芸術センター大ホール
5月26日(日) 豊中市立文化芸術センター大ホール
▼サポートメンバー
Guitar：大賀好修
Keyboard：大楠雄蔵
Bass：麻井寛史
Drums：車谷啓介
詳細：https://bz-vermillion.com/hctb2024/
■新曲「BATTLEBOX」「GLORIOUS 70」配信
2024年5月03日(金)配信開始
※NTTドコモ Lemino『Lemino BOXING』テーマソング
詳細：https://bz-vermillion.com/news/240503.html
▼新曲「GLORIOUS 70」
2024年5月10日(金)配信開始
※日本空港ビルデング創立70周年記念テーマ曲
詳細：https://bz-vermillion.com/news/240503.html
■＜TMG LIVE 2024＞
09月20日(金) 愛知・Zepp Nagoya
09月23日(月) 東京・Zepp Haneda(TOKYO)
09月24日(火) 東京・Zepp Haneda(TOKYO)
09月28日(土) 北海道・Zepp Sapporo
10月02日(水) 福岡・Zepp Fukuoka
10月06日(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside
10月07日(月) 大阪・Zepp Osaka Bayside
10月12日(土) 東京・東京ガーデンシアター
https://takmatsumotogroup.com/tour/
▼TMG are...
Guitar：Tak Matsumoto
Bass & Vocal：Jack Blades
Vocal：Eric Martin
Drums：Matt Sorum
Guitar：Yukihide “YT” Takiyama
関連リンク
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