B'zの松本孝弘が5月11日のBLUE NOTE TOKYOより、約8年ぶりのソロツアー<Tak Matsumoto Tour 2024 -Here Comes the Bluesman->をスタートさせた。その初日公演のMCで松本孝弘本人から、『THE HIT PARADE II』の制作を2023年から始めており、2024年にリリースを予定していることが語られた。さらには、『THE HIT PARADE II』に収録予定の楽曲が演奏されるというサプライズの連続に、この日の来場者からは大きな歓声と歓喜の拍手が沸き起こった。

■邦楽カバーアルバム第二弾『THE HIT PARADE II』

2024年夏リリース予定

※詳細は後日発表

https://bz-vermillion.com/news/240512.html

■<Tak Matsumoto Tour 2024 -Here Comes the Bluesman->千秋楽公演生配信

配信:5月26日(日) 大阪・豊中市立文化芸術センター大ホール公演

配信時刻:open16:00 / start17:00

配信チャンネル:Lemino(レミノ)

※見逃し配信はございません。

▼配信チケット

\4,000(税込)

※別途システム利用料(\220/税込)が必要

販売期間:5月1日(水)正午〜5月26日(日)17:00

配信チャンネル:https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDFkNWE=?pit_git_type=LIVE_SINGLE

詳細:https://bz-vermillion.com/news/240501.html

■<Tak Matsumoto Tour 2024 -Here Comes the Bluesman->

5月11日(土) BLUE NOTE TOKYO ※1日2公演

5月12日(日) BLUE NOTE TOKYO ※1日2公演

5月15日(水) Billboard Live TOKYO ※1日2公演

5月16日(木) Billboard Live TOKYO ※1日2公演

5月22日(水) Billboard Live OSAKA ※1日2公演

5月23日(木) Billboard Live OSAKA ※1日2公演

5月25日(土) 豊中市立文化芸術センター大ホール

5月26日(日) 豊中市立文化芸術センター大ホール

▼サポートメンバー

Guitar:大賀好修

Keyboard:大楠雄蔵

Bass:麻井寛史

Drums:車谷啓介

詳細:https://bz-vermillion.com/hctb2024/

■新曲「BATTLEBOX」「GLORIOUS 70」配信

▼新曲「BATTLEBOX」

2024年5月03日(金)配信開始

※NTTドコモ Lemino『Lemino BOXING』テーマソング

詳細:https://bz-vermillion.com/news/240503.html





▼新曲「GLORIOUS 70」

2024年5月10日(金)配信開始

※日本空港ビルデング創立70周年記念テーマ曲

詳細:https://bz-vermillion.com/news/240503.html



■<TMG LIVE 2024>

09月19日(木) 愛知・Zepp Nagoya

09月20日(金) 愛知・Zepp Nagoya

09月23日(月) 東京・Zepp Haneda(TOKYO)

09月24日(火) 東京・Zepp Haneda(TOKYO)

09月28日(土) 北海道・Zepp Sapporo

10月02日(水) 福岡・Zepp Fukuoka

10月06日(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside

10月07日(月) 大阪・Zepp Osaka Bayside

10月12日(土) 東京・東京ガーデンシアター

https://takmatsumotogroup.com/tour/



▼TMG are...

Guitar:Tak Matsumoto

Bass & Vocal:Jack Blades

Vocal:Eric Martin

Drums:Matt Sorum

Guitar:Yukihide “YT” Takiyama

『THE HIT PARADE II』は、2003年に発表された松本孝弘初の邦楽カバーアルバム『THE HIT PARADE』の続編となるものだ。第二弾となる『THE HIT PARADE II』も多彩なヴォーカリストたちをゲストに迎え、松本孝弘が織り出すギターサウンドによって、昭和歌謡曲への深いリスペクトとともに新たな魅力を纏った名曲の数々が収録される予定とのこと。ニューアルバム『THE HIT PARADE II』は今夏リリースを予定している。収録詳細等については改めてアナウンスされるとのことだ。なお、現在開催中のソロツアー<Tak Matsumoto Tour 2024 -Here Comes the Bluesman->より、最終日となる5月26日(日)の大阪・豊中市立文化芸術センター大ホール公演が映像配信サービス『Lemino』にて独占生配信される。ギタリスト・松本孝弘がこれまで生み出してきた美しい旋律の軌跡と、その先の展望も感じられる貴重な機会をお見逃しなく。