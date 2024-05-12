ÍµÈ¹°¹Ô¡¡¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê¤ÎÀèÇÚ·Ý¿Í¤Îàº¾¼è¼ê¸ýáÌÀ¤«¤¹¡Ö¡ØÎµ¤µ¤ó¡¢¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡ÍµÈ¹°¹Ô¤¬£±£²Æü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤«¤é»õ¤Î¼£ÎÅÈñ£¶Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£³£°Ëü±ß¡Ë¤òº¾¼è¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡¢¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¤È¤¢¤ëÀèÇÚ·Ý¿Í¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¡Öº£Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¿å¸¶°ìÊ¿ÄÌÌõ¤Î¤µ¡¢»õ¤Î¼£ÎÅÂå¡¢ÂçÃ«¤«¤é¾®ÀÚ¼ê¤Ç£¹£°£°Ëü¤°¤é¤¤¤â¤é¤Ã¤Æ¤µ¡¢¾®ÀÚ¼ê¤Ï¼«Ê¬¤Î¸ýºÂ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤µ¡¢¤µ¤é¤ËÂçÃ«¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ç£¹£°£°ËüÊ§¤Ã¤Æ»õ¼£¤·¤¿¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊóÆ»¤ò¾Ò²ð¤·¡Ö¤¢¤ì¸«¤Æ»°Ëô¡ÊËô»°¡Ë¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¡×¤È¥Ë¥ä¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¡Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡×À¾ËÙÎ¼¤¬Çú¾Ð¤¹¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¤¹¤·²°¤Îµ¢¤ê¤Ë¡ØÎµ¤µ¤ó¡¢¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÎµ¤µ¤ó¡Ê¾åÅçÎµÊ¼¤µ¤ó¡Ë¤«¤é£±Ëü±ß¤â¤é¤Ã¤Æ¤µ¡¢¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ËÈî¸å¡Ê¹î¹¡Ë¤µ¤ó¤¬¡Ø»°Ëô¡¢¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¢¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡¢Æó½Å¼è¤ê¤·¤Æ¤¿»°Ëô¤µ¤ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èàºá¾õá¤ò»öºÙ¤«¤ËÀâÌÀ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¿å¸¶°ìÊ¿¤Ã¤Æ»°Ëô¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡£¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤ÎÏÃ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¡Ö»°Ëô¤µ¤ó¤Î°¸ý¤ò¸À¤¦¤À¤±¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¡Ø»°Ëô¤µ¤ó¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø»°Ëô¡Ù¤ËÄûÀµ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂç¤¤¤Ë¥Ç¥£¥¹¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£