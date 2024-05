◆少女時代テヨン・JO1・ILLIT・ME:Iら豪華集結

【モデルプレス=2024/05/12】12日、千葉・ZOZO マリンスタジアムにてKカルチャ―フェスティバル「KCON JAPAN 2024」の「M COUNTDOWN STAGE」が開催された。12日公演にはILLIT(アイリット)、IS:SUE(イッシュ)、JO1(ジェーオーワン)、ME:I(ミーアイ)、NCT WISH(エヌシーティーウィッシュ)、少女時代のTAEYEON(テヨン)、TEMPEST(テンペスト)、xikers(サイカース)、YENA(イェナ)、&TEAM(エンティーム)、8TURN(エイトターン)、Hi-Fi Un!corn(ハイファイユニコーン)、CNBLUE(シーエヌブルー)のジョン・ヨンファ(JUNG YONG-HWA)がステージに集結。MCはヨンファが、スペシャルMCはグローバルボーイズグループ・ZEROBASEONE(ゼロベースワン/略称:ゼべワン)のパク・ゴヌク(PARK GUN WOOK)、ソン・ハンビン(SUNG HAN BIN)が務めた。

◆「KCON」12年目の開催

◆「KCON JAPAN 2024」5月12日公演セットリスト

テヨン、ヨンファ、イェナが圧倒的な歌唱力とパフォーマンスのソロステージを披露したほか、JO1、ILLIT、&TEAMはそれぞれカバーステージも披露。エンディングには花火が何発も打ち上がり、夜空を彩り、3日間の祭典を華やかに締めくくった。CJ ENMが2012年から毎年開催し、2024年で12年目を迎える世界最大級のKカルチャーフェスティバル。グローバルZ世代で最も人気のあるK-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、この12年間で、計9カ国にて開催されたKCONのオフライン累積観客数は約165万人に達する。2024年のKCONのスローガンを「K-POP Fan&Artist Festival」として一新し、ファンとアーティストが交流できる接点を大幅に拡大。2023年の開催場所である幕張メッセだけでなく、ZOZOマリンスタジアムまで規模を大幅に拡大し、多彩な見どころを提供した。(modelpress編集部)・JO1東方神起/MIROTIC〜MC〜Hi-Fi Un!corn・Over the Rainbow〜MC〜IS:SUE・CONNECT&TEAM・Samidare・Scar to ScarILLIT・Magnetic・Lucky Girl Syndrome〜MC〜ME:I・Click・&ME8TURN・RU-PUM PUM・TIC TACNCT WISH・WISH・Hands up<RE-Meeted Stage>&TEAMBTS/Dynamitexikers・We Don’t Stop・Red SunTEMPEST・LIGHTHOUSE・BANG!〜MC〜JUNG YONG HWA・Your City・You’ve Fallen for Me<RE-Meeted Stage>ILLITTWICE/What is Love?<SPECIAL STAGE>ZEROBASEONE KIM TAE RAEMore Than Enough(「涙の女王」OST)YENA・Good Morning・DNA~MC〜<DREAM STAGE>ME:I・LEAP HIGH!JO1・Love seeker・Test DriveTAEYEON・To.X・VOICE・INVU【Not Sponsored 記事】