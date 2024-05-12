[5.12 オランダ・エールディビジ第33節](ホッフェルトスタディオン)

※21:30開始

<出場メンバー>

[NECナイメヘン]

先発

GK 1 ヤスパー・シレッセン

DF 2 ブライアン ペレイラ

DF 4 M. Ross

DF 17 ブラム・ナイティンク

DF 24 C. Verdonk

MF 6 M. Hoedemakers

MF 9 チャロン・チェリー

MF 71 D. Proper

FW 11 ロベル

FW 19 シラ・ソウ

FW 23 佐野航大

控え

GK 22 R. Roefs

GK 31 R. Janse

DF 5 Y. Baas

DF 21 D. Arts

MF 20 ラッセ シェーネ

MF 32 N. Rossen

FW 10 S. Hansen

FW 14 L. Olden Larsen

FW 18 小川航基

監督

メイヤーロジエル

[フェイエノールト]

先発

GK 1 ジュスティン バイロー

DF 3 T. Beelen

DF 4 L. Geertruida

DF 15 M. López

DF 33 ダヴィド ハンツコ

MF 6 R. Zerrouki

MF 10 C. Stengs

MF 16 T. van den Belt

FW 9 上田綺世

FW 17 L. Ivanušec

FW 19 Y. Minteh

控え

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

GK 39 M. van Sas

DF 18 G. Trauner

MF 26 G. Read

MF 32 O. Lingr

FW 7 アリレザ・ジャハンバフシュ

FW 14 Igor Paixão

FW 25 L. Sauer

監督

スロトアルネ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります