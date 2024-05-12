NECvsフェイエノールト スタメン発表
[5.12 オランダ・エールディビジ第33節](ホッフェルトスタディオン)
※21:30開始
<出場メンバー>
[NECナイメヘン]
先発
GK 1 ヤスパー・シレッセン
DF 2 ブライアン ペレイラ
DF 4 M. Ross
DF 17 ブラム・ナイティンク
DF 24 C. Verdonk
MF 6 M. Hoedemakers
MF 9 チャロン・チェリー
MF 71 D. Proper
FW 11 ロベル
FW 19 シラ・ソウ
FW 23 佐野航大
控え
GK 22 R. Roefs
GK 31 R. Janse
DF 5 Y. Baas
DF 21 D. Arts
MF 20 ラッセ シェーネ
MF 32 N. Rossen
FW 10 S. Hansen
FW 14 L. Olden Larsen
FW 18 小川航基
監督
メイヤーロジエル
[フェイエノールト]
先発
GK 1 ジュスティン バイロー
DF 3 T. Beelen
DF 4 L. Geertruida
DF 15 M. López
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 6 R. Zerrouki
MF 10 C. Stengs
MF 16 T. van den Belt
FW 9 上田綺世
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 Y. Minteh
控え
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
GK 39 M. van Sas
DF 18 G. Trauner
MF 26 G. Read
MF 32 O. Lingr
FW 7 アリレザ・ジャハンバフシュ
FW 14 Igor Paixão
FW 25 L. Sauer
監督
スロトアルネ
※21:30開始
<出場メンバー>
[NECナイメヘン]
先発
GK 1 ヤスパー・シレッセン
DF 2 ブライアン ペレイラ
DF 4 M. Ross
DF 17 ブラム・ナイティンク
DF 24 C. Verdonk
MF 6 M. Hoedemakers
MF 9 チャロン・チェリー
MF 71 D. Proper
FW 11 ロベル
FW 19 シラ・ソウ
FW 23 佐野航大
GK 22 R. Roefs
GK 31 R. Janse
DF 5 Y. Baas
DF 21 D. Arts
MF 20 ラッセ シェーネ
MF 32 N. Rossen
FW 10 S. Hansen
FW 14 L. Olden Larsen
FW 18 小川航基
監督
メイヤーロジエル
[フェイエノールト]
先発
GK 1 ジュスティン バイロー
DF 3 T. Beelen
DF 4 L. Geertruida
DF 15 M. López
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 6 R. Zerrouki
MF 10 C. Stengs
MF 16 T. van den Belt
FW 9 上田綺世
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 Y. Minteh
控え
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
GK 39 M. van Sas
DF 18 G. Trauner
MF 26 G. Read
MF 32 O. Lingr
FW 7 アリレザ・ジャハンバフシュ
FW 14 Igor Paixão
FW 25 L. Sauer
監督
スロトアルネ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります