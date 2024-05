中島健人(なかじま けんと)が自身のInstagramにて、母親との2ショット写真を公開した。

写真:昔も今も仲良し親子!ケンティー&ママティー

■紳士な中島健人を生んだ母、“ママティー”へファンから感謝コメントも

中島は「昔と今のマミーと僕。世界中のママ、いつもありがとう!Love」とメッセージとともに、母親と写ったお気に入り写真を公開。

1点目は幼少期のケンティーが母親とぎゅっと手を繋いで歩く姿、2点目は親子でディズニーデートを楽しんだであろう近影ショットだ。

なお、日本語のメッセージ下には、英語でのメッセージも記されており、そこには「I always admire your beauty and strength.(訳:私はいつもあなたの美しさと強さに感心します」「Mom, thank you for always showing me wonderful love.(訳:お母さん、いつも私に素晴らしい愛を示してくれてありがとう)」と尊敬の言葉が。さらに「近いうちにまたデートしましょう。母の日おめでとう」と締めくくっている。

そして、かねてより中島の言動から“レディーファーストが根づく王子様”“相手を思いやる心をもった紳士”などといった評価があげられるが、そんなケンティーを愛情たっぷりに育てた母“ママティー”に対し、ファンからも多くの感謝コメントが寄せられている。

