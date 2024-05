◆LE SSERAFIM、ヒーローに変身

【モデルプレス=2024/05/12】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM(ルセラフィム)が5月11日、12日に韓国・ソウルの蚕室室内体育館で「LE SSERAFIM FAN MEETING ‘FEARNADA’ 2024 S/S - SEOUL」を開催した。ここでは11日の公演の様子をレポートする。本編は、アメコミ風に5人が描かれたオリジナルのVCRで幕開け。KIM CHAEWON(キム・チェウォン)はホワイトヘアに合わせた白色、SAKURA(サクラ)は可憐な薄紫色、HUH YUNJIN(ホ・ユンジン)は力強い赤色、KAZUHA(カズハ)は黒髪が映える黄色、HONG EUNCHAE(ホン・ウンチェ)は大人っぽい雰囲気の青色のヒーロー風衣装をそれぞれ着こなし。最初に披露したのは、3rd Mini Album「EASY」の収録曲「Smart」。ライブ仕様にテンポアップされた間奏部分では、5人が順番に思い思いの可愛らしいジェスチャーを繰り出す中、HONG EUNCHAEはTikTokでミームとなっている「カチカチ凍った漢江の上を猫が歩いています」を見せていた。

◆ゲームコーナーで新しい姿披露

◆「コーチェラ」で一部披露の話題曲、フルで初お披露目

◆SAKURA「多くのアイドルの中からLE SSERAFIMを選んでくれてありがとう」

◆メンバー手紙全文

◆1日目セットリスト

MCでは、今回のコンセプトに合わせて“ヒーロープロフィール”を紹介。KAZUHAは、新しく作った前髪をアピールし、SAKURAとHUH YUNJINは「楽勝で倒せる相手」として互いの前を挙げるなど仲良くトーク。事前に候補が公開されていたヒーローネームの中から、KIM CHAEWONは「Power Chaechae Girl」、SAKURAは「豆腐キラー」、HUH YUNJINは「ヒーホロー」、KAZUHAは「ズハノザウルス」、HONG EUNCHAEが「マンチェパワー」に決定したことも発表された。その後は、FEARNOT(ピオナ/ファンダム名)のお悩みを5人がヒーローとして解決することに。シャイな性格のファンからどうしたら人と仲良くなれるか質問が届くとKIM CHAEWONは「私のワープ力で仲良くなりたい人の周りにずっといたらどうですか?」と言い、実践することになると花道をダッシュして見事にワープ(?)。SAKURAは、「動物が嫌いな人って少ないですよね。可愛い猫みたいにゆっくり近づくのはどう?」と提案し、メンバーから促されて猫ポーズを愛嬌たっぷりに見せた。衣装チェンジしたKAZUHAが登場すると「Swan Song」に合わせてソロのバレエで可憐に舞う。チュールやリボンがたっぷりあしらわれた衣装を着こなした5人が揃うとさらに華やかにステージを彩った。ゲームコーナーでは、韓国の有名なクイズ番組「挑戦!ゴールデンベル」を模した「挑戦!!Fimdenbell」にチャレンジ。LE SSERAFIM領域・FEARNOT領域の問題が5問ずつ出題され、最終関門のヒーロー検証まで計3ラウンドで行い、優秀な成績を修めたメンバーが5人のうち1番強いヒーローに選ばれる。また、コーナー中に2回「FEARNOT、助けて!」と言うと、5秒の制限時間内にFEARNOTに答えを聞きに行くことができるファンには嬉しいルールについても説明された。ラウンド1(LE SSERAFIM領域)の内容は、LE SSERAFIMのYouTubeチャンネルで公開されている動画を再生回数順に並べ替えるものやWeverseライブで使用されたフィルターを当てるという記憶力が試されるもの。KAZUHAやSAKURAが制限時間の5秒間で花道まで駆け寄り、「助けて〜!」とFEARNOTへ可愛らしくヘルプを求める場面も。結果、3点を獲得したHONG EUNCHAEが最高点となった。事前アンケートを元に作成されたクイズが出されたラウンド2(FEARNOT領域)。ファンがいつLE SSERAFIMのファンになったか、ファンがLE SSERAFIMとやりたいことなどが選択式で出題され、5人がFEARNOTの気持ちを理解できているか試される内容。ここでもHONG EUNCHAEが活躍し、7点を獲得で1位をキープした。第3ラウンドのヒーロー検証では「今までにどこでも公開されたことのない新しい姿を見せてください」というお題を受け、それぞれ準備したステージを披露。KAZUHAは、MVがバレエコンセプトになっているという理由からmissAの「Bad Girl Good Girl」を選択し、セクシーにダンス。可愛らしい姿が印象的な末っ子・HONG EUNCHAEは、“EUNCHAEオッパ”に変身し、EXOの「Glowl」をクールに決め、SAKURAはRIIZEの「Get A Guitar」にバックダンサー2人と挑戦していた。最後には、KIM CHAEWONがボーカル、HUH YUNJINがギター・ボーカルで「Raise y_our glass」をセッションし、特別なパフォーマンスに会場は感動に包まれた。総合優勝は、ラウンド1から最高点を叩き出してきたHONG EUNCHAEに決定。優勝者のベネフィットとして、アンコールで着用するメンバーの衣装を選択した。コーナーを終えるとHUH YUNJINがプロデュースし、全員が作詞に担当したファンソング「피어나(Between you, me and the lamppost)」を歌唱。雨が降っている儚げで美しい映像とともに歌声を届けた。VCRが終わると、米最大の音楽フェスティバルの1つである「Coachella Valley Music and Arts Festival(以下、コーチェラ)」のために準備し、一部披露され話題を呼んだ未公開曲「1-800-hot-n-fun」のフルバージョンをサプライズ披露。ファン待望のステージにイントロから歓声が鳴り止まず、熱狂のパフォーマンスを繰り広げた。続けて、コーチェラからさらにパワーアップした「UNFORGIVEN」で会場を沸かせ、迫力満点のステージで魅せた。MCに入るとHUH YUNJINは「『1-800-hot-n-fun』が初公開された後、このイベントで『ぜひやって欲しい』という人が本当に多かったんです。フルバージョンを待っていたと思いますが、今回のファンミを準備しながら色々話していたらダンサーの方々と一緒にやったバージョンでお見せしたいとなりました」と語り、SAKURAは「ステージを見ながら喜んでいる姿を見ていたら私の方が幸せになっちゃった」と笑顔を見せていた。ゲームコーナーの思い出やソロパフォーマンスについて振り返り、本編ラストは3rd Mini Albumより「EASY」で締めた。アンコールは、HONG EUNCHAEチョイスの着ぐるみ姿の5人が「Perfect Night」を歌唱。MCで登場前にファンが合唱していたことについて触れたKIM CHAEWONは「いつ準備していたの!本当に泣きそうでした」と感動した様子。その後、今回のイベントで配られたメンバー別の手紙を順番に読み上げていった。KIM CHAEWONは「今日みんなのおかげでまた一歩前進できるようになりました、ありがとうございます。FEARNOTも疲れることが多いはずなのに、いつもそばで応援してくれて心からありがとうございます。私にFEARNOTはとても必要な存在で失ったらダメな存在です。FEARNOTがLE SSERAFIMをずっと応援してくれるよう頑張りますから見守っていてください」と読み上げ、SAKURAは「多くのアイドルの中からLE SSERAFIMを選んでくれてありがとう。責任を持ってLE SSERAFIMをやりますから、これからも思い出をたくさん作りましょうね」と伝えた。さらに、日本語でも「そして今日遠くから足を運んでくださったみなさんもオンラインでみてくれているみなさんも中々会えない中一途に応援してくれて本当にありがとうございます。これからもいっぱい会いましょう!」とファンに挨拶していた。最後には、会場を煽りながらパワー全開で「Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife」を歌唱。終えると、感謝をそれぞれ伝えながら会場を後にした。なお、本公演は日本でも開催予定。6月29・30日に兵庫(神戸ワールド記念ホール)、7月6・7日に愛知(ポートメッセなごや 第1展示館)、7月13〜15日に神奈川(ぴあアリーナMM)、7月30・31日に福岡(マリンメッセ福岡A館)のスケジュールで実施される。(modelpress編集部)【HUH YUNJIN】FEARNOT今日も楽しかったですか?よかったです、今日を機にFEARNOTを笑顔にしたかったです。それで私もどうやったら笑顔が見られるか工夫して研究しました。FEARNOTは笑顔が一番ですよ。今日雨のせいで大変だったでしょ?ですよね。平日は晴れだったのに私たちが会う日に雨が降りましたね。お疲れ様でした。でも闇がないと光もないです。光のためには闇も必要です。雨があってもお互いに力になるために会う私たち!今日もありがとう。【KIM CHAEWON】去年に続きFEARNOTとファンミができてすごく楽しみにしていましたがどうでした?楽しかった?私たちもFEARNOTとの時間がすごく楽しかったです。今日みんなのおかげでまた一歩前進できるようになりました、ありがとうございます。FEARNOTも疲れることが多いはずなのにいつもそばで応援してくれて心からありがとうございます。私にFEARNOTはとても必要な存在で失ったらダメな存在です。FEARNOTがLE SSERAFIMをずっと応援してくれるよう頑張りますから見守っていてください!雨の日に会いに来てくれてありがとう。気をつけて帰ってくださいね。【KAZUHA】FEARNOT今日楽しかった?私たちはファンミを準備しながらFEARNOTのことを思っていました。何をすれば喜ぶんだろうってそう思っていたら力も出ますし、FEARNOTが私たちの原動力ということがわかりました。FEARNOTを一緒に歌ってくれるのを見たら、誰かを考えて何かをやるということ、そして私たちが何かやったら答えてくれる人がいることは普通のことではないですし、幸せに思っています。そして、私たちも頑張ってFEARNOTの力になれることを幸せに思っています。これからいい思い出だけ作りましょう。ありがとうFEARNOT!いつもありがとうね。【SAKURA】FEARNOT!今日悪天候にも関わらず来てくれてありがとう。久しぶりにFEARNOTと私だけの空間で幸せでしたが、FEARNOTはどうでしたか?人って雨の日はつらい時もありますよね。私も人間だからそういう時があります。いつも待ってくれるファンがいますし、私がWeverseに行ったらいつもいてくれるFEARNOTがいます。こういう時も来てくれる人がいること、ありがとうございます。多くのアイドルの中からLE SSERAFIMを選んでくれてありがとう。責任を持ってLE SSERAFIMをやりますから、これからも思い出をたくさん作りましょうね。そして今日遠くから足を運んでくださったみなさんもオンラインでみてくれているみなさんも中々会えない中一途に応援してくれて本当にありがとうございます。これからもいっぱい会いましょう今日とても楽しかったです。明日も会いましょう。【HONG EUNCHAE】FEARNOTすごく会いたかったです。会いたかったし、もっと早く一緒にいたかったけれど、久しぶりに私たちだけの空間で時間を過ごすことができて嬉しかったです。私が好きなことをステージでやりながらFEARNOTの目や可愛いところを見ていると元気をもらいます。私の人生において輝く方々がこんなに沢山いるのだなって今回も改めて知らされて幸せな1日でした。ここに来るまで雨でしたが、FEARNOTにとって忘れられない日になればと思います。もっと良い人間になれるように頑張りますからずっとそばにいてくださいね。遠くから来てくれた方々もありがとうございます!明日はもっと楽しくしましょうね、ありがとう。Intro1. Smart〜Talk〜2. No Celestial3. Swan Song〜Talk+Performance〜4. 피어나 (Between you, me and the lamppost)5. 1-800-hot-n-fun6. UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)7. EASY8. Perfect Night9. Eve, Psyche & The Bluebeard’s wifeOutro【Not Sponsored 記事】