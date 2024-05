阿部真央が、5月29日に配信シングル「進むために」、8月7日に11枚目となるオリジナルアルバム『NOW』をリリースすることを発表した。5月29日にデジタルシングルとしてリリースされる新曲「進むために」は、集英社「別冊マーガレット」にて連載中の漫画『君を忘れる恋がしたい』のコミック第2巻発売記念のイメージソングとして書き下ろした楽曲。漫画『君を忘れる恋がしたい』は、逃れられない運命の恋を描くセンチメンタル大学ラブストーリー。1巻は発売前に重版が決定し、累計発行部数は1巻だけで既に20万部の異例の大ヒットを記録中。「別冊マーガレット」6月号では表紙を飾る話題のネクストブレイク作品だ。

ニューアルバム『NOW』



2024年8月7日(水)リリース予約:https://abemao.lnk.to/NOW_CDCD+Blu-ray(PCCA-06305/税込5,500円)CD only(PCCA-06306/税込3,300円)収録内容[CD]「I’ve Got the Power」「Keep Your Fire Burning」「進むために」ほか詳細は後日発表[Blu-ray]『Acoustic Live Tour “I've Got the Power”』2023.10.27 東京・Spotify O-EAST ほか詳細は後日発表・CD+Blu-ray封入特典:ストリーミングQRコード(NeSTREAM LIVE)※NeSTREAM LIVEでは、Blu-ray本編映像を最高画質でスマホやTVで簡単に、ストリーミング再生にてご視聴いただけます。※視聴期限:2024年8月6日(火)〜2027年8月5日(木)【ショップ別オリジナル特典】Amazon.co.jp:メガジャケ楽天ブックス:アクリルキーホルダーセブンネットショッピング: トートバッグタワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン:A4クリアファイル(TOWER ver.)全国HMV/HMV&BOOKS online:A4クリアファイル(HMV ver.)