阿部真央、新曲「進むために」＆アルバム『NOW』のリリースが決定
阿部真央が、5月29日に配信シングル「進むために」、8月7日に11枚目となるオリジナルアルバム『NOW』をリリースすることを発表した。
5月29日にデジタルシングルとしてリリースされる新曲「進むために」は、集英社「別冊マーガレット」にて連載中の漫画『君を忘れる恋がしたい』のコミック第2巻発売記念のイメージソングとして書き下ろした楽曲。
漫画『君を忘れる恋がしたい』は、逃れられない運命の恋を描くセンチメンタル大学ラブストーリー。1巻は発売前に重版が決定し、累計発行部数は1巻だけで既に20万部の異例の大ヒットを記録中。「別冊マーガレット」6月号では表紙を飾る話題のネクストブレイク作品だ。
そして8月7日には、ニューアルバム『NOW』のリリースが決定した。前作『Not Unusual』から約1年半ぶりとなる通算11枚目のオリジナルアルバム。収録内容などは後日発表となるが、タイトル通り阿部真央の“今”が詰まった、デビュー15周年の節目にふさわしい作品になりそうだ。
なお、阿部真央は今年2つのワンマンツアー開催を発表しているが、8月から9月にかけて全国4箇所を回るソロツアー＜15th Anniversary Abe Mao Solo Live Tour 2024＞はすでに全箇所ソールドアウト。10月にはZeppツアー＜15th Anniversary Abe Mao Zepp Live Tour 2024＞を全国5箇所で開催する。
配信シングル「進むために」
2024年5月29日(水)リリース
https://abemao.lnk.to/susumutameni
ジャケットイラスト/結木悠
ニューアルバム『NOW』
予約：https://abemao.lnk.to/NOW_CD
CD+Blu-ray（PCCA-06305/税込5,500円）
CD only（PCCA-06306/税込3,300円）
収録内容
[CD]
「I’ve Got the Power」「Keep Your Fire Burning」「進むために」ほか
詳細は後日発表
[Blu-ray]
『Acoustic Live Tour “I've Got the Power”』2023.10.27 東京・Spotify O-EAST ほか
詳細は後日発表
・CD+Blu-ray封入特典：ストリーミングQRコード（NeSTREAM LIVE）
※NeSTREAM LIVEでは、Blu-ray本編映像を最高画質でスマホやTVで簡単に、ストリーミング再生にてご視聴いただけます。
※視聴期限：2024年8月6日（火）〜2027年8月5日（木）
【ショップ別オリジナル特典】
Amazon.co.jp：メガジャケ
楽天ブックス：アクリルキーホルダー
セブンネットショッピング： トートバッグ
タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：A4クリアファイル（TOWER ver.）
全国HMV/HMV&BOOKS online：A4クリアファイル（HMV ver.）
＜15th Anniversary Abe Mao Solo Live Tour 2024＞
open 16:30 / start 17:00
問：GREENS 06-6882-1224 （平日 12:00〜18:00）
2024年8月30日（金）東京・アイマショウ ※SOLD OUT
open 18:30 / start 19:00
問：クリエイティブマン 03-3499-6669（12:00〜16:00）
2024年9月13日（金） 愛知・千種文化小劇場 ※SOLD OUT
open 18:00 / start 19:00
問：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00）
2024年9月15日（日） 福岡・大濠公園 能楽堂 ※SOLD OUT
open 16:00 / start 17:00
問：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00）https://www.bea-net.com/
＜15th Anniversary Abe Mao Zepp Live Tour 2024＞
open 18:00 / start 19:00
問：クリエイティブマン 03-3499-6669（12:00〜16:00）
2024年10月10日（木）北海道・Zepp Sapporo
open 18:00 / start 19:00
問：マウントアライブ 050-3504-8700（平日 11:00-18:00）
2024年10月17日（木）福岡・Zepp Fukuoka
open 18:00 / start 19:00
問：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00）https://www.bea-net.com/
2024年10月24日（木）愛知・Zepp Nagoya
open 18:00 / start 19:00
問：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00）
2024年10月25日（金）大阪・Zepp Namba
open 18:00 / start 19:00
問：GREENS 06-6882-1224 （平日 12:00〜18:00）
[チケット代]
1F全自由 6,800円 (税込)
2F指定席 6,800円 (税込)
1ドリンク代別
チケット受付中
https://abemao.lnk.to/liveticket
関連リンク
◆阿部真央 オフィシャルサイト
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