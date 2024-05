夢とまほうに満ちたディズニー音楽を、物語を紡ぐ映像とともに、日本人ヴォーカリストとオーケストラの生演奏で披露する豪華ライブエンターテイメント「ディズニー・オン・クラシック〜夢とまほうの贈りもの」

2024年は、世界中で大ヒットとなった『アナと雪の女王』をはじめ、『モアナと伝説の海』などのディズニー作品がガラコンサート形式で披露されます。

今回は、そんな「ディズニー・オン・クラシック〜夢とまほうの贈りもの 2024」のコンサートグッズを紹介していきます。

「ディズニー・オン・クラシック〜夢とまほうの贈りもの 2024」コンサートグッズ

オンライン販売期間:2024年5月11日(土)16:00 〜6月23日(日)23:59まで ※5月11日(土)以降随時発送となります。

販売店舗:HMV&BOOKS online、各会場

※商品がなくなり次第、販売終了となります

オーケストラのコンサートが初めての小学生以上のお子さんから、日本語吹替版の映画やテーマパークなどに親しみのある大人まで、日本語歌詞・歌唱によりピュアな心で楽しめる、感動的な音楽体験ができる「ディズニー・オン・クラシック〜夢とまほうの贈りもの」

4回目の開催となる2024年公演は、東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」のテーマでもある『ピーター・パン』『塔の上のラプンツェル』『アナと雪の女王』などの演目も楽しめます。

プログラム作品に登場するキャラクターや、描き起こしアートなどがデザインされたグッズが各会場とオンラインで販売されます。

パンフレット

価格:2,800円(税込)

サイズ:約W300 xH210mm

コンサートの見どころたっぷりのパンフレット。

思い出をいつでも振り返ることができます。

ポップアップするようなケースに入った永久保存版です。

ライブ音源ダウンロードカード

価格:2,800円(税込)

ダウンロード期間:2024年7月15日(月)〜8月31日(土)

2024年6月1日(土)東京国際フォーラム公演の音源を収録したライブ音源。

コンサートで演奏された全曲を、いつでもどこでも、何回でも聞くことができます。

Tシャツ M/L

価格:3,600円(税込)

サイズ:[M]身丈70 / 身巾52 / 肩巾47 / 袖丈20cm

[L]身丈74 / 身巾55 / 肩巾50 / 袖丈22cm

素材:綿100%

プログラムのキャラクターシルエットをモチーフにしたデザインのTシャツ。

背面にはツアースケジュールが書かれていて、記念にぴったりのコンサートグッズです。

ランチトートバッグ

価格:3,000円(税込)

サイズ:約W400×H210×D170mm

素材:表、帆布 / 内側、ポリエステル

シンプルなデザインのランチトートバック。

ちょっとしたお出かけやお弁当の持ち運びにぴったりなサイズ感です。

内側はタクトを振る「ミッキーマウス」と数々の楽器がデザインされています。

マルチポーチ

価格:2,500円(税込)

サイズ:約W120×H175×D25mm

素材:PU合皮/ポリエステル

小物の収納に便利なマルチポーチ。

メッシュやファスナーのポケット付きです。

充電ケーブルなどのガジェット小物やコスメなどをすっきりと収納できます。

グラス

価格:2,200円(税込)

サイズ:約62φ×H102mm

素材:ガラス

「レット・イット・ゴー」が聴こえてきそうな、エルサとお城が描かれたグラス。

涼しさを感じるデザインです。

ハンドタオル

価格:1,200円(税込)

サイズ:約W250xH250mm

素材:綿100% 今治生産ジャガード仕様

指揮者姿の「ミッキーマウス」がデザインされたハンドタオル。

綿100%で肌触りがよく、吸水性もあります。

ファンシーカラー★ダイヤモンド・ライト イエロー/ブルー

価格:3,000円(税込)

サイズ:約W55×H150mm

仕様:テスト用単4乾電池3本入(オリジナル巾着つき)

素材:ABS、アクリル

光の美しさを大切にしている「ディズニー・オン・クラシック」には欠かせないオリジナル・ペンライト。

オーケストラやヴォーカリストたちと一緒に光を灯して、盛り上がれるアイテムです。

カラーは、「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2023」で販売されていた商品と同様のデザイン(※ネックストラップはついておりません)のブルーと、

「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2023」で販売されていた商品と同様のデザインのイエロー(※ストラップはついておりません)の2種類です。

【会場限定】ピンバッジ(カプセルトイ)

価格:1個500円(税込) ※ランダム全6種

「シークレット」サイズ:約W40xH50mm 素材:亜鉛合金

「他5種」サイズ:約直径30mm 素材:真鍮

会場限定で買える人気のピンバッジ(カプセルトイ)

コンサートで演奏される5作品から、『塔の上のラプンツェル』『アナと雪の女王』『ピーター・パン』『モアナと伝説の海』『カールじいさんの空飛ぶ家』にくわえ、シークレットデザインも!

何が当たるかは当日のお楽しみです。

オリジナルの「ミッキーマウス」のアートや、プログラムの作品に登場するキャラクターのデザインが魅力!

「ディズニー・オン・クラシック」ならではの特別なアイテムはコンサートに訪れた記念にぴったりです。

「ディズニー・オン・クラシック〜夢とまほうの贈りもの 2024」コンサートグッズの紹介でした。

©Disney

©Disney/Pixar

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

