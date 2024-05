EXILE THE SECOND、GLAY・TAKURO作曲の新曲「high-five～歓喜の音～」が競泳“渡辺一平選手応援ソング”に決定

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■「金メダルを目指す一平くんや挑戦し続けるあなたへの応援ソングになればうれしいです」(EXILE NESMITH)

EXILE THE SECONDの新曲「high-five~歓喜の音~」が競泳日本代表“渡辺一平選手応援ソング”に決定した。

同楽曲はEXILE NESMITHによるソロ歌唱曲。かねてより親交のあった渡辺一平選手に応援歌を贈るべく、日本を代表するロックバンド・GLAYのリーダーでありメインコンポーザーであるTAKURO氏に呼びかけて楽曲提供を受けたロックナンバー。

作詞はNESMITH自身が手がけた内容で、力強いメロディーに込めたのは「たとえ一度挫折しても強い信念を持って前進し、過去の自分自身を超えることで栄光を掴むことができる。そして栄光がさらに進むべき道を示してくれる」という前向きなメッセージ。

渡辺一平選手のみならず、何かに挑戦し続けるすべての人々の背中を押す楽曲となっている。

3人のコメントも届いているので、ぜひチェックしてみよう。

そして、この新曲「high-five~歓喜の音~」は6月5日発売のNEW ALBUM『THE FAR EAST COWBOYZ』に収録され、同日に配信も開始を予定している。

また、5月12日開催された『EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2024″THE FAR EAST COWBOYZ”』ファイナル公演で、大阪&静岡の追加公演も発表された。こちらもチェックしてみよう。

ツアー情報

『EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2024″THE FAR EAST COWBOYZ”~THE ENCORE~』

12/03(火)大阪・大阪城ホール

12/14(土)静岡・エコパアリーナ

リリース情報

2024.06.05 ON SALE

ALBUM『THE FAR EAST COWBOYZ』

EXILE THE SECOND

https://t-second.jp/