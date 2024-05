デビュー25周年イヤーを迎えた中島卓偉が10月より、全国ツアー<TAKUI NAKAJIMA 25th ANNIVERSARY VOLUME.4:REVENGE OF DOUBLE DECADES & TAKUI SONGS ONLY TAKUI THE BEST TOUR>を開催することが発表となった。中島卓偉はデビュー25周年を記念してアニバーサリーライヴ企画を開催中だ。その第一弾はTAKUI名義時代の楽曲で構成された<TAKUI SONGS ONLY 1999〜2005 TAKUI THE BEST>を2023年10月に東京・LIQUIDROOMで開催。第二弾は2024年2月から3月にかけて東名阪セルフカバーライブ<提供曲縛りセットリスト BOYS & GIRLS BE AMBITIOUS>、第三弾は<TAKUI THE BEST>の東名阪ツアー版となる<TAKUI SONGS ONLY 1999〜2005 TAKUI THE BEST TOUR>を本日5月12日よりスタートさせたところだ。

■<TAKUI NAKAJIMA 25th ANNIVERSARY VOLUME.4:REVENGE OF DOUBLE DECADES & TAKUI SONGS ONLY TAKUI THE BEST TOUR>

【福岡】

10月06日(日) 福岡 DRUM Be-1 ※1日2回公演

▼昼公演:open14:00 / start14:30

<BEST YOURS II DOUBLE DECADE SIDE-A>

▼夜公演:open17:00 / start17:30

<TAKUI SONGS ONLY TAKUI THE BEST SIDE-B>

(問)キョードー西日本 0570-09-2424

【埼玉】

10月12日(土) HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3 ※1日2回公演

▼昼公演:open14:00 / start14:30

<BEST YOURS II DOUBLE DECADE SIDE-A>

▼夜公演:open17:00 / start17:30

<TAKUI SONGS ONLY TAKUI THE BEST SIDE-B>

(問)DISK GARAGE:https://info.diskgarage.com/

【愛知】

10月14日(月/祝) 名古屋Electric Lady Land ※1日2回公演

▼昼公演:open14:00 / start14:30

<BEST YOURS II DOUBLE DECADE SIDE-A>

▼夜公演:open17:00 / start17:30

<TAKUI SONGS ONLY TAKUI THE BEST SIDE-B>

(問)サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

【大阪】

10月19日(土) OSAKA MUSE ※1日2回公演

▼昼公演:open14:00 / start14:30

<BEST YOURS II DOUBLE DECADE SIDE-A 〜中島卓偉生誕46周年記念祭 前編〜>

▼夜公演:open17:00 / start17:30

<TAKUI SONGS ONLY TAKUI THE BEST SIDE-B 〜中島卓偉生誕46周年記念祭 後編〜>

(問)OSAKA MUSE 06-6245-5389

【北海道】

11月09日(土) 札幌 PLANT

▼open14:00 / start14:30

<BEST YOURS II DOUBLE DECADE SIDE-A>

11月10日(日) 札幌 PLANT

▼open14:00 / start14:30

<TAKUI SONGS ONLY TAKUI THE BEST SIDE-B>

(問)PLANT 011-788-5575

【宮城】

11月24日(日) 仙台 MACANA ※1日2回公演

▼昼公演:open14:00 / start14:30

<BEST YOURS II DOUBLE DECADE SIDE-A>

▼夜公演:open17:00 / start17:30

<TAKUI SONGS ONLY TAKUI THE BEST SIDE-B>

(問)MACANA 022-262-5454



▼Support Musician

G:you (Nicori Light Tours / ex.Janne Da Arc)

B:NAOKI (FANTASISTA / ex.Kagrra,)

Dr:SHINGO (the superlative degree / ex.JURASSIC)

▼チケット

\6,500- (税込 / ドリンク代別)

【オフィシャルファンクラブ先行】

受付期間:5月12日(日)19:00〜5月26日(日)23:59

【一般発売日】

受付開始:8月11日(土) 10:00〜

■<TAKUI NAKAJIMA 25th Anniversary Acoustic Special Vo.1「独唱」>

11月09日(土) 北海道・札幌 PLANT

open17:00 / start17:30

▼チケット

\6,500- (税込 / ドリンク代別)

【オフィシャルファンクラブ先行】

受付期間:5月12日(日)19:00〜5月26日(日)23:59

【一般発売日】

受付開始:8月11日(土) 10:00〜

(問)PLANT 011-788-5575

■<BEAT&LOOSE会員限定イベント「華麗なる25周年AFTER CURRY PARTY」>

11月09日(土) 北海道・札幌 PLANT

open20:00 / start20:15

▼チケット

全自由席 \5,000-(税込 / 食事付き / ドリンク代別)

※2ショット撮影有(お客様のスマホ使用)

【オフィシャルファンクラブ先行】

受付期間:5月12日(日)19:00〜5月26日(日)23:59

ファンクラブ入会案内:http://takui.com/fanclub/

■<中島卓偉 25th ANNIVERSARY Volume.3:TAKUI SONGS ONLY 1999〜2005 TAKUI THE BEST TOUR>

▼2024年 ※1日2回公演

5月12日(日) 東京・Veats Shibuya

・1st stage:open14:00 / start14:30

・2nd stage:open17:00 / start17:30

(問)DISK GARAGE:https://info.diskgarage.com/

5月18日(土) 愛知・Electric Lady Land

・1st stage:open14:00 / start14:30

・2nd stage:open17:00 / start17:30

(問)サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

5月19日(日) 大阪・OSAKA MUSE

・1st stage:open14:00 / start14:30

・2nd stage:open17:00 / start17:30

(問)OSAKA MUSE 06-6245-5389

▼Support Musician

G:you (Nicori Light Tours / ex.Janne Da Arc)

B:NAOKI (FANTASISTA / ex.Kagrra,)

Dr:SHINGO (the superlative degree / ex.JURASSIC)

▼チケット

前売り \6,500-(税込)

※ドリンク代別

一般発売:4月13日(土)10:00〜

■<中島卓偉 弾き語りTOUR 2024 ALL AROUND THE JAPAN>

6月01日(土) 愛媛・Live music Bar カラフル ※1日2回公演

・1公演目:open13:30 / start14:00

・2公演目:open16:00 / start16:30

6月02日(日) 高知・BAY5 SQUARE 小ホール

open13:30 / start14:00

6月08日(土) 兵庫・Mosrite Cafe ※1日2回公演

・1公演目:open13:30 / start14:00

・2公演目:open16:00 / start16:30

6月09日(日) 奈良・Cento LIVE

open13:30 / start14:00

6月15日(土) 東京・Live & Pub Shibuya gee-ge. ※1日2回公演

・1公演目:open13:30 / start14:00

・2公演目:open16:00 / start16:30

6月29日(土) 広島・Live Juke ※1日2回公演

・1公演目:open13:30 / start14:00

・2公演目:open16:00 / start16:30

6月30日(日) 島根・松江 AZTiC cnova

open13:30 / start14:00

7月13日(土) 京都・紫明会館 ※1日2回公演

・1公演目:open13:30 / start14:00

・2公演目:open16:00 / start16:30

7月14日(日) 和歌山・museum cafe Vintage

open13:30 / start14:00

7月15日(月/祝) 滋賀・B-FLAT

open13:30 / start14:00

8月03日(土) 大阪・FootRock&BEERS ※1日2回公演

・1公演目:open13:30 / start14:00

・2公演目:open16:00 / start16:30

8月04日(日) 三重・CLUB CHAOS

open13:30 / start14:00

8月11日(日) 岡山・CRAZYMAMA 2nd Room ※1日2回公演

・1公演目:open13:30 / start14:00

・2公演目:open16:00 / start16:30

8月12日(月/祝) 鳥取・米子 AZTiC laughs

open13:30 / start14:00

8月24日(土) 山口・LIVE rise SHUNAN

open13:30 / start14:00

8月25日(日) 福岡・ROOMS ※1日2回公演

・1公演目:open13:30 / start14:00

・2公演目:open16:00 / start16:30

▼チケット

前売:\5,000-(税込 / ドリンク代別)

※全自由

一般発売:4月27日(土)10:00〜

(問)イープラス:https://support-qa.eplus.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=360001774494

■<原宿RUIDO OPEN2周年企画 中島卓偉 LIVE>

7月21日(日) 東京・原宿RUIDO ※1日2回公演

▼1公演目:open14:00 / start14:30

<GOD POP STARS REVIVAL SWANKY GOD POP SIDE & MORE>

▼2公演目:open17:00 / start17:30

<GOD POP STARS REVIVAL CHUNKY GOD POP SIDE & MORE>



▼Support Musician

G:you (Nicori Light Tours / ex.Janne Da Arc)

B:NAOKI (FANTASISTA / ex.Kagrra,)

Dr:SHINGO (the superlative degree / ex.JURASSIC)

▼チケット

前売り \6,500- (税込 / ドリンク代別)

一般発売:6月22日(土)10:00〜

(問)原宿RUIDO 03-6447-5567

関連リンク

◆中島卓偉 オフィシャルサイト

◆中島卓偉 オフィシャルTwitter

◆中島卓偉 オフィシャルInstagram

◆中島卓偉 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆中島卓偉 オフィシャルFC「BEAT&LOOSE」

本日の第三弾初日公演で発表となったのが、第四弾となる全国ツアー<REVENGE OF DOUBLE DECADES & TAKUI SONGS ONLY TAKUI THE BEST TOUR>だ。同ツアーは、10月6日の福岡DRUM Be-1を皮切りに11月24日の宮城MACANAまで、北は北海道から南は福岡まで全国6ヵ所全12公演で行われるもの。また、10月19日は<中島卓偉生誕記念祭>として実施されるほか、北海道公演では中島卓偉単独弾き語りライブやファンクラブイベントも行う予定だ。チケットのファンクラブ先行受付は本日5月12日(日)19時から。以下に、第四弾ツアーに関する中島卓偉のコメントをお届けしたい。◆ ◆ ◆「まず<REVENGE OF DOUBLE DECADES>はコロナで中止になった2020年デビュー20周年ベストアルバム『BEST YOURS II』のリベンジツアーです。中止になった時から、“必ずリベンジします”とファンと約束していました。主に30代に書いた曲のベストセレクションのセットリストになります。それを昼公演で。夜公演は引き続きTAKUI SONGS ONLYでTAKUI表記の曲縛りのベストセレクション。東名阪でしかこの内容でやれていなかったので、今回は故郷福岡や仙台でもこの内容を望んでいるファンの方の為に歌いに行きます。昼と夜で曲もかぶらないので是非とも両公演とも観に来てほしいですね。新曲もやりたいと思っています。中島卓偉の25年の歴史を味わいに来てください」──中島卓偉◆ ◆ ◆