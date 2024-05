ザ・リーサルウェポンズが7月12日(金)、LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)にて結成5周年ライブ<THE BEST OF THE LETHAL WEAPONS 2019-2024>を開催することが明らかとなった。2019年1月26日、YouTubeに「80年代アクションスター」MVを投稿してバンド活動をスタートさせたザ・リーサルウェポンズが結成5周年を迎えた。これを記念したライブが<THE BEST OF THE LETHAL WEAPONS 2019-2024>だ。

■<THE BEST OF THE LETHAL WEAPONS 2019-2024>

7月12日(金) LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

open18:00 / start19:00

▼チケット

・SS席 9800円(税込) SSピクチャーチケット+終演後シークレットコーナーへの参加付き

・S席 7800円(税込) Sピクチャーチケット付き

・A席 6500円(税込)

【先行受付】

受付期間:5/12(日)19:00〜5/20(月)23:59

(問)DISK GARAGE:https://www.diskgarage.com/form/info

ザ・リーサルウェポンズの公演は毎回、趣味の延長線上にある演出が見どころのひとつ。また、ベスト盤のようなタイトルの公演だけにセットリストにも期待が高まるところだ。以下に、アイキッドとサイボーグジョーのコメントをお届けしたい。◆ ◆ ◆「最初のアルバム「Back to the 80’s」から最新の「OK シンセサイザー」まで、ベスト盤みたいな構成で臨みたいなと思っております。5年の変化を現在進行形でお楽しみくださいませ」──アイキッド◆ ◆ ◆「Best of bestなザ・リーサルウェポンズをお届けしますよ! 最近好きになった日本語は”かたじけない”です」──サイボーグジョー◆ ◆ ◆撮影◎臼井倶里