X JAPANのYOSHIKIが12日までにインスタグラムを更新。母の命日に思い出の海岸を訪れたことを報告した。

YOSHIKIは「It’s been 2years since my mother passed away. After the photo shoot… on the anniversary of her death. I came here where my motherused to takeme. Miss you mother... May you rest in peace.」

そして「母が亡くなって2年が経ちました。写真撮影の後.. 命日に、母がよく連れて行ってくれたここに来ました。母がいなくて寂しい、安らかに眠ってね Yoshiki」と、22年5月に亡くなった母への思いを英語と日本語でつづり、喪服姿で千葉・北条海岸を歩く動画を公開した。

この投稿に「お母様はYOSHIKIさん達を見守ってますョ…」「うんうん…… ずっと守ってくれてると思う。。。。『大丈夫、よしきなら出来るよ』って言ってる…………いつも。。。。。。。」「きっとお母様は側にいつも一緒だよ YOSHIKIさん」などのコメントが寄せられている。