iPad用のペン悩んでる？ UGREENの「ほぼApple Pencil」なら3千円台で試せます #Amazonタイムセール祭り
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年5月10日9時から5月14日23時59分まで｢Fashion×レジャータイムセール祭り｣を開催中。
現在、純正のApple Pencilさながらの機能や描き心地が体験できる「iPad タッチペン」やAppleの「探す」に対応した「スマートトラッカー」など、UGREENのデスク周辺アイテムがお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年5月12日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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iPad タッチペンやスマートトラッカーなど、UGREENの人気アクセサリがクーポン使用でおトク！
UGREEN iPad タッチペン アップルペンシル 磁気吸着 ワイヤレス急速充電 apple pencil 第2世代互換スタイラスペン 超高感度 極細 0遅延 傾き感知 誤作動防止 ペンシル タブレット用 iPad Pro 11'' 1/2/3/4, iPad Pro 12.9'' 3/4/5/6, iPad Air 4/5, iPad Mini 6など対応
3,999円
（クーポンで10％オフ）
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UGREEN スマートトラッカー Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) スマートタグ 紛失防止タグ/探し物 鍵/バッグ/財布/荷物/ペットの首輪など用 子供/年寄り 置き忘れ防止 スマホ鳴らす/防水 ブラック
2,999円
（クーポンで10％オフ）
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2つのモバイルデバイスを同時にフルスピードで充電できる「Nexode Mini 45W」が35％オフなど、UGREENの充電器がセール特価で勢揃い！
UGREEN 2 in 1 magsafeワイヤレス充電器 最大15W/7.5W/5W急速充電 2台同時充電可能 マグセーフ スタンド型 iPhone用 7.5W 14/13/ 12/ mini/Pro/Pro Max, AirPods Pro/3/2/1 横・縦向きで充電可能 Qi認証
3,519円
（20％オフ）
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UGREEN Nexode Mini 45W 充電器 USB-C 2ポート PD&PPS高速充電対応 GaNFastII(窒化ガリウム)採用 超小型 折畳式プラグ PD/PPS/QC4+/SCP規格対応/PSE技術基準適合 タイプc 充電器 iPhone15-8シリーズ/GalaxyS23-S8シリーズ/MacBook Pro/iPad Pro/Switch その他 各種機器対応 CD294
2,985円
（35％オフ）
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UGREEN Nexode 充電器 100W 4ポート 新生代GaN技術 Type-c PD急速充電器 USB-C3とUSB-A1 MacBook Dell iPad iPhone Android シリーズ対応 PSE技術基準適合 折畳み式プラグ
5,388円
（33％オフ）
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UGREEN DigiNest Cube 65W 充電器 7ポート 充電器 type-c 1.8m AC1250W 【USB-C×2+USB-A×2+AC差込口×3】 GaNIII搭載 一括スイッチ付き マルチ保護システム PSE技術基準適合 電源タップ usb-c MacBook/Switch/iPad/iPhone/Galaxy/Android その他 卓上USB家電対応 CD268
6,006円
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コンパクトで使い勝手良く便利に持ち運べる、UGREENの10000mAhモバイルバッテリーが25％オフ！
UGREEN PD3.1 モバイルバッテリー 145W高出力 25000mAh大容量 3ポート USB-C×2 USB-A×1 単ポート140W高出力・入力65W対応 パススルー機能 低電流モード搭載 240W USB-Cケーブル付 PSE技術基準適合 MacBook Windows PC iPad Pro iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC その他 PB205
10,864円
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UGREEN 30W モバイルバッテリー 小型 PD対応 10000mAh 大容量 2ポート USB-C＋USB-A 60W USB-C充電ケーブル付き パススルー機能 低電流モード搭載 PSE技術基準適合 iPad Pro iPhone Galaxy Android スマートフォン タブレット iWatch airpods pro その他 PB502
4,260円
（25％オフ）
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HDMIキャプチャーボードやSDカードリーダー、USB Cハブなどの便利アイテムをお得に買うならタイムセール祭りで！
UGREEN HDMI キャプチャーボード Switch対応 UVC HDMI キャプチャ ビデオキャプチャーカード 1080P/4K＠60Hz Type C&USB 1台2役 小型軽量 ゲーム録画/ビデオ録画/ライブ配信 iPad OS17/Mac/Windows/Linux/Android/PS5に適用
2,399円
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UGREEN SDカードリーダー Type-C OTG対応 1台2役 USB3.0 Microsd 2TBまで大容量カードに対応 Android スマホ タブレット、MacBook、Windows PCに適用
934円
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UGREEN カードリーダー USB 3.0 高速 SD TF カードリーダライタ 2スロットカード同時読み書き可能
799円
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UGREEN Revodok 107 USB Cハブ 7-IN-1 USB3.0ハブ 4K@60Hz HDMI出力 100W PD急速充電 Type-Cアダプター 2*USB 3.0ポート 4K HDMI 100W Power Delivery ギガビットイーサネット LAN ポート SD/MicroSDカードリーダー Surface Dell MacBook Air M1 M2対応
3,674円
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UGREENのSSDやHDDの外付けケースが、軒並み32％オフのタイムセール特価で販売中！
UGREEN M.2 SSD 外付けケース-SATA NVME両対応 M.2 SSD ケース USB3.2 Gen2接続 UASP対応 10Gbps高速転送 アルミ ssd m.2 ケース 2230/2242/2260/2280 M key/B+M key SSD対応 シリコンラバー付き 【USB A-C＆USB C-C 2本ケーブル付き】
2,239円
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UGREEN 2.5インチ HDD ケース HDD/SSD ケース 【USB 3.1 Gen 2規格】 SATA 3.0 Type-C接続 UASP対応 6Gbps高速転送速度 10TB大容量 9.5mm/7mm HDD/SSD対応 2.5インチ ハードディスクケース 工具不要 Mac OS/Windows/Linux等に対応 【USB C-USB A ケーブル付き】
1,359円
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
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＞＞ウォッチリストの使い方について
｢AmazonFashion×レジャータイムセール祭り｣は、5月14日23時59分まで開催中！
Source:AmazonFashion×レジャータイムセール祭り