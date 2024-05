Kep1erからP1Harmonyまで「KCON JAPAN 2024×TGC」でステージを披露！矢吹奈子＆元TREASURE マシホらがランウェイに

史上最大級のファッションフェスタ「東京ガールズコレクション」が、「KCON JAPAN 2024」と2年連続コラボレーションし、2024年5月10日(金)〜12日(日)の3日間、幕張メッセとZOZOマリンスタジアムで開催された「KCON JAPAN 2024」の1日目となる5月10日(金)に、スペシャルコンテンツ「KCON JAPAN 2024×TOKYO GIRLS COLLECTION」(以下、「KCON JAPAN 2024×TGC」)を実施した。

2年連続のコラボレーションとなる「KCON JAPAN 2024×TOKYO GIRLS COLLECTION」。今回の合言葉は「예뻐(かわいい)!」。世界的にも人気を集めているKCONが強みとする音楽に加え、日本を代表するファッションイベントのTGCが強みとするファッションとビューティを、「예뻐!」なコンテンツとして、アジアのトレンドを世界へ発信した。また、会場内では「KCON JAPAN 2024×TOKYO GIRLS COLLECTION 예뻐!ゾーン」を設け、イベントのキーグラフィックをモチーフにしたモニュメントや、日韓で話題のコスメブランドやヘルスケアブランドの特別ブースなど、かわいいコンテンツやかわいくなるためのコンテンツを集結させた。「KCON JAPAN 2024×TGC」のオープニングを飾ったのは、日中韓のグローバルガールズグループKep1er。ランウェイでは、日本人メンバーのマシロとヒカル、そしてダヨンがトップバッターを飾り、続いてユジン、チェヒョン、シャオティン、最後にヨンウン、イェソ、ヒュニンバヒエが華やかに登場した。大人っぽい白のパンツスタイルに、Kep1erのグループカラーともマッチしたパープルベースのレースやシースルー素材のトップスで、爽やかで甘さのあるスタイリングを披露した。圧倒的なウォーキングを魅せたメンバーは、歓声が鳴り止まないなか、スペシャルライブを披露。デビュー曲の「WA DA DA」と、新曲「Straight Line」のパフォーマンスで、会場の熱気は急上昇。パフォーマンス後、メンバーのユジンは「新曲の『Straight Line』と、このランウェイがピッタリですよね! 楽しかったです!」と笑顔で出演の喜びをコメントし、ヒュニンバヒエはツインのお団子ヘアで登場したイェソのスタイルについて「髪と顔がめっちゃイェッポです」と、今回の合言葉の「예뻐(かわいい)!」についてもコメントした。「KCON JAPAN 2024×TGC SPECIAL COLLECTION」では、TGCの人気スタイリストが注目する韓国アパレルを用いたコーディネイトを披露。トップバッターは、トレンドのノーフレームのクリアメガネにタイトなロングスカートを合わせた、Y2Kスタイリングで登場した矢吹奈子。2年連続出演となるDXTEENのメンバーは、ヒップホップな韓国ストリート系のスタイリングでウォーキングを披露した。ショーのラストは、今大注目の村重杏奈が登場し、スポーティーなトップスとブラックカラーのフリルミニスカートに、ロングブーツを合わせたスタイリングでランウェイを彩った。最新の韓国ファッションのステージの後は、DXTEENがライブパフォーマンスを披露。カバーパフォーマンス「YES or YES」と、オリジナル楽曲の「Good Luck」で、会場を盛り上げた。会場のボルテージをさらに盛り上げるARTIST LIVEでは、昨年も出演した、チャンネル登録者数54万人超えの美容系YouTuber兼ソロアーティストのLEE MINHYUKが、「KISS U OFF」「Again」「GRAVITY」「One 2 Nine」の4曲を披露。会場のファンに向けて「楽しんで、良い思い出を作ってください!」とコメントした。また、世界的に人気を集める韓国のボーイズグループSUPER JUNIORのウニョクがプロデュースする日韓8人組ボーイズグループCelest1aも登場し、初披露となった「panda」と「Dream in the sky(RE-FLY)」のステージを繰り広げた。トークタイムでは、プロデュースを担当するウニョクのビデオメッセージも公開され、パフォーマンス曲のポイントや、韓国合宿の思い出話なども語られた。2組のスペシャルなライブステージで、会場の熱気は最高潮に達した。