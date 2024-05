ONEUS、デジタルシングル「Now」個人コンセプトフォトを公開…デビュー後初のリメイク曲に挑戦

ONEUSが幅広いコンセプトを消化した。彼らは11日と12日、公式SNSを通じて、ニューデジタルシングル「Now(Original by Fin.KL)」の個人コンセプトフォトを公開した。写真の中でメンバーたちは、多彩なスタイリングでビジュアル3変化を披露した。原曲「Now」のシックでありながらもクールな魅力を再現したスーツ姿に続き、銃やチェーンネックレスなどのアイテムを活用したカジュアルルックでギャップのある魅力をアピールした。

また、ベレー帽などをマッチしたベージュトーンの衣装を着て、探偵のような姿が目を引く。果たして探偵のコンセプトが新曲「Now(Original by Fin.KL)」にどのように溶け込むのか興味をそそる。「Now(Original by Fin.KL)」はONEUSのデビュー後初のリメイク曲だ。ガールズグループFin.KLが2000年に発売した「Now」を原曲とする。彼らならではの差別化された感性と魅力で新たに再解釈しただけに、第4世代を代表するパフォーマンスで注目を集める彼らのステージに期待が高まる。ONEUSは22日午後6時、各種音楽配信サイトを通じて新しいデジタルシングル「Now(Original by Fin.KL)」を発売する。