Stray Kids、新曲「Lose My Breath」のリミックスバージョンを5月13日にリリース

Stray Kidsがニューシングル「Lose My Breath(Feat. Charlie Puth)」のリミックスバージョンを発売する。JYPエンターテインメントは12日0時、Stray Kidsの公式SNSチャンネルにポスターを掲載し、「Lose My Breath(Remixes)」の発売を知らせた。10日、チャーリー・プースとコラボしたデジタルシングル「Lose My Breath(Feat. Charlie Puth)」を発売し、深い感性を届けた彼らは13日、リミックスシングルを発表し、人気をつないでいく。

リミックスシングル「Lose My Breath(Remixes)」には、Stray Kids Ver.とSoft Garage Ver.が収録される。Stray Kids Ver.は「Lose My Breath」にラップの歌詞を入れてグループ固有の個性を盛り込み、Soft Garage Ver.は新曲をEDMジャンルで展開し、スタイリッシュな雰囲気を取り入れ、聴く楽しさを感じさせる。原曲とはまた違うスタイルの異色的なリミックスバージョンが、ワールドワイドなリスナーたちの満足度を高めるとみられる。Stray Kidsは世界的に存在感を高めている。ニューシングルの人気はもちろん、最近はK-POPグループでは初めてメンバー全員でアメリカのファッション界最大のイベント「Met Gala」に出席し、あらゆるジャンルで頭角を現した。合わせて7月12日(以下、現地時間)にイタリア・ミラノの「I-Days」、14日にイギリス・ロンドンの「British Summer Time Hyde Park」、8月2日にアメリカ・シカゴの「Lollapalooza Chicago」など、海外の大型音楽フェスティバルでステージを披露する予定だ。Stray Kidsのこの夏のカムバックをより熱く予熱するリミックスシングル「Lose My Breath(Remixes)」は、13日の午後1時に発売される。