¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹VSÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ã¿ÎµÁ¤Ê¤50Ç¯Æ®Áè»Ë¡ä¡ÖÃöÌÚ°úÂà1¥«·î¸å¡¢Á´ÆüËÜ¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à½é¿Ê½Ð¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤¬ÆüËÜ½ÄÃÇ¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿1997Ç¯¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÏÇ¯Æâ¥é¥¹¥È¶½¹Ô¤È¤Ê¤ë12·î5Æü¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò»Å³Ý¤±¤¿¡£
¡¡Âè4»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢ÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡ÖËþ°÷¸æÎé¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡Ö25¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ëº£Ç¯1Ç¯¤Ø¤Î¤´À¼±çËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤ËÌö¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢Ä¶Ëþ°÷1Ëü6300¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤ò¶¸´î¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÍèÇ¯1Ç¯¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤Î´Ö¤Ç¥É¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹ ¡Å¡ÅàÁ´ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤âÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç´Ñ¤é¤ì¤Þ¤¹¤èá¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥É¡¼¥à¤À¤«¤éÌÙ¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÇÏ¾ì¡£¤½¤·¤ÆÇ¯ÌÀ¤±Ç¯1·î2Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢5·î1Æü³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Á´ÆüËÜ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à½é¿Ê½Ð¤¬·èÄê¤¹¤ë¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿·ÆüËÜ¤ÎÆ£ÇÈÃ¤¼¤¤¬¡Ö¥«¡¼¥É¤Ï°ìÇ¤¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£Î¾ÃÄÂÎ¤Ë¤¤¤¤·Á¤Ç¶¶¤ò²Í¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¡¢¿·ÆüËÜ¤ÎÌò°÷²ñ¤Ç¤â¼çÄ¥¡£Âç¿ÎÅÄ¸ü¤Ï¡ÖÇÏ¾ì¤µ¤ó¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÅÅÎ®ÇúÇË¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢ÁêËÐ¤ÇÅÄ¾åÌÀ¤Î1Ç¯ÀèÇÚ¤Î¸µ²£¹Ë¤ÎËÌÈø¸÷ÇÆ¡Ê¸÷»Ê¡áÁÐ±©¹õ¡Ë¤â»²ÀïÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÇÈ¤ÏÎ¾ÃÄÂÎ´Ö¤Î»ö¾ð¤Ç»²Àï¤òÃÇÇ°¡¢Âç¿ÎÅÄ¤ÎÅÅÎ®ÇúÇË¤â¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÂç¿ÎÅÄ¤¬FMWÆâ¤Ç·ëÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎZEN¤«¤é¥¶¡¦¥°¥é¥¸¥¨¡¼¥¿¡¼¡¢¹õÅÄÅ¯¹¡¢ÊÝºä½¨¼ù¤Î3¿Í¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÅÄ¾åËÌÈø¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ï¡¢°ìÅÙ¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥«¡¼¥ÉÊÔÀ®¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¥Ó¥Ã¥°¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤·¤Æ¡¢90Ç¯4·î¤ËÂàÃÄ¤·¤¿Å·Î¶¸»°ìÏº¤Îµ¯ÍÑ¤òÇÏ¾ì¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤âÎ®¤ì¤¿¡£
¡¡Å·Î¶¤ÎÁ´ÆüËÜÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ÊÁ°¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢96Ç¯10·î¤«¤éÉ®¼Ô¤¬Ãç²ð¤·¤Æ¸ò¾Ä¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£97Ç¯1·î4Æü¤Ë¶äºÂÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¼ø¾Þ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÝ¡¢ÇÏ¾ì¤ÈÅ·Î¶¤¬½êÂ°¤¹¤ëWAR¤ÎÉð°æÀµÃÒ¼ÒÄ¹¤Î²ñÃÌ¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¼Â¸½¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê·Á¤Ç¤Î²ñÃÌ¤Ï¡ÖÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¸å¤Î¥¦¥Á¤ÎÁª¼ê¡¢¼Ò°÷¤ÎÈ¿±þ¤ò³Î¤«¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÇÏ¾ì¤Î´õË¾¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÍâÆü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ë¡ÖÅ·Î¶¡¢Á´ÆüËÜÉüµ¢¤«¡©¡×¤ÎÀèÁö¤Ã¤¿µ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Á´ÆüËÜÆâÉô¤ÇÈ¿È¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÇÏ¾ì¤Ï¡ÖÅ·Î¶¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ê¤¢¡£º£¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í´Ö¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤ÇÅ·Î¶¤ò¾å¤²¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¸ò¾Ä¤Ï·ÑÂ³¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯½©¤ËÇÏ¾ì¤ÏÅ·Î¶¤ÎÀ¿°Õ¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡Öº£¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¡×¤ÈÉð°æ¤ËÄÌÃ£¡£Å·Î¶¤ÎÁ´ÆüËÜÉüµ¢¤Ï¾Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é1Ç¯È¾¸å¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤â¡¢ÇÏ¾ì¤Ï¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÇÏ¾ì¤Ë¤Ï¤½¤¦¤·¤¿´è¸Ç¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£Å·Î¶¤¬Á´ÆüËÜ¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤Î¤Ï00Ç¯7·î ¡Å¡ÅÇÏ¾ì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢WWF¡Ê¸½WWE¡Ë¤È¤ÎÀÜ¶á¤â±½¤µ¤ì¤¿¡£97Ç¯Êë¤ì¤ÎºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¤Ë¡¢WWF½êÂ°¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¦¥¤¥ó¥À¥à¡õ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥·¥ç¡¼¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¤¬»²²Ã¤·¤¿¤«¤é¤À¡£ÇÏ¾ì¤¬´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿1·î23Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ë¤ÏWWF¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥×¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÉû¼ÒÄ¹¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Ö¥ê¥¹¥³¤¬É½·ÉË¬Ìä¤·¡¢ÍâÆü¤Ë¤ÏÇÏ¾ì¤ÈWWF¼óÇ¾2¿Í¤È¤Î²ñÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡Ö»²²Ã´õË¾¼Ô¤¬Â¿¿ô½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¸½ºßÄ´À°Ãæ¡£¥É¡¼¥à¤Ï»þ´Ö¤È»î¹ç¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÁ´°÷¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡×¤È´ò¤·¤¤ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤¿ÇÏ¾ì¤¬3·î11Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢»°Âô¸÷À²VSÀîÅÄÍøÌÀ¤Î»°´§Àï¤È¤¤¤¦Á´ÆüËÜ¤ÎÅ´ÈÄ¥«¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬Á´ÆüËÜ¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÇÏ¾ì¤Ï¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÏWWF¤«¤é¥Ù¥¤¥À¡¼¤¬»²²Ã¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¡õ¥Ù¥¤¥À¡¼¤È¤¤¤¦Ì´¤Î¥³¥ó¥Ó¤Î¼Â¸½¤Ç¡¢¾®¶¶·úÂÀ¡õ¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥¨¡¼¥¹¤ÎGET¤È·ãÆÍ¡£ÇÏ¾ì¤ÏFMW¤Î¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡¢ÉÕ¤¿Í¤Î»Ö²ì¸ÂÀÏº¤È¤Î¥È¥ê¥ª¤Ç¡¢¤ß¤Á¤Î¤¯¥×¥í¥ì¥¹¤Î¿·ºê¿ÍÀ¸¡õ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡¦¥¥Þ¥é¡õÀôÅÄ½ã¤ÈÂÐÀï¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢³°Éô¤«¤é¤Ï¹â»³Á±×¢¡¢³À¸¶¸¿Í¡¢ÅßÌÚ·³¤Î¼ÙÆ»¡õ³°Æ»¡¢¥Ð¥È¥é¡¼¥Ä¤ÎÃÓÅÄÂçÊå¡¢¿·Åìµþ¥×¥í¥ì¥¹¤Î±üÂ¼ÌÐÍº¡Ê¸½OKUMURA¡Ë¡¢FMW¤Ç°ÆÁ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥¥Ë¥ç¥Í¥¹¤Î¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¡¢¥¶¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡¢Á°½Ò¤ÎZEN¤Î3Áª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡1¥«·îÁ°¤Î4·î4Æü¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ°úÂà»î¹ç¤¬7Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Á´ÆüËÜ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à½é¿Ê½Ð¤Ï5Ëü8300¿Í¡£ÆÃ¤Ë¹ë²Ú¤Ê±é½Ð¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Â¾ÃÄÂÎ¤ÎÁª¼ê¤Îµ¯ÍÑ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆàÉáÃÊ¤ÎÁ´ÆüËÜá¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï¾å¡¹¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¤Ç¤ÏÀîÅÄ¤¬»°´§¤òÃ¥¼è¤·¡¢Ëþ¿ÈÁÏáØ¤Î»°Âô¤Ï3¥«·îÈ¾¤ÎµÙÍÜ¤Ø¡£¤³¤Î»°Âô¤ÎµÙÍÜ¤¬Á´ÆüËÜ¤ÎÎ®¤ì¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¨¡¡£
¾®º´Ìî·Ê¹À¡Ê¤ª¤µ¤Î¡¦¤«¤²¤Ò¤í¡Ë¸µ¡Ö½µ´©¥´¥ó¥°ÊÔ½¸Ä¹¡×¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤ÎÃÄÂÎ¡¦Áª¼ê¤ò¼èºà¡¦¼¹É®¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¥×¥í¥ì¥¹Èë»Ë¡×¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£