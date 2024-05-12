今週の【重要イベント】米消費者物価、米小売売上高、1-3月期GDP (5月13日～19日) 今週の【重要イベント】米消費者物価、米小売売上高、1-3月期GDP (5月13日～19日)



――――――――――――――――――― 5月13日 (月) ――

◆国内経済

・4月マネーストックM2 (8:50)

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏財務相会合



――――――――――――――――――― 5月14日 (火) ――

◆国内経済

・4月国内企業物価 (8:50)

・3月特定サービス産業動態統計 (13:30)

・4月工作機械受注 (15:00)

・5年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・英国4月失業率 (15:00)

・ドイツ4月消費者物価指数[確報値] (15:00)

・ドイツ5月ZEW景況感指数 (18:00)

・ユーロ圏5月ZEW景況感指数 (18:00)

★米国4月生産者物価指数 (21:30)

・EU経済・財務相理事会（ECOFIN）

【海外決算】

[米]ホームデポ /[英]ボーダフォングループ /[中]アリババ 、テンセント



――――――――――――――――――― 5月15日 (水) ――

◆国内経済

・4月投信概況 (15:00)

・4月訪日外客数 (16:15)

◆国際経済ｅｔｃ

・韓国、香港市場休場

★中国MLF（中期貸出制度）金利 (10:20)

・ユーロ圏1-3月期GDP[確報値] (18:00)

・ユーロ圏3月鉱工業生産指数 (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国4月消費者物価指数 (21:30)

★米国4月小売売上高 (21:30)

・米国5月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (21:30)

・米国3月企業在庫 (23:00)

・米国5月NAHB住宅市場指数 (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・米国3月対米証券投資 (16日5:00)

【海外決算】

[米]シスコシステムズ



――――――――――――――――――― 5月16日 (木) ――

◆国内経済

★1-3月期GDP (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・3月鉱工業生産[確報値] (13:30)

・3月設備稼働率 (13:30)

・20年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国5月フィラデルフィア連銀景況指数 (21:30)

★米国4月住宅着工件数 (21:30)

・米国4月住宅建築許可件数 (21:30)

・米国4月輸入物価指数 (21:30)

・米国4月輸出物価指数 (21:30)

★米国4月鉱工業生産指数 (22:15)

・米国4月設備稼働率 (22:15)

・フィリピン中銀が政策金利発表

・全米プロゴルフ選手権 (～19日)

【海外決算】

[米]ウォルマート 、アプライド・マテリアルズ /[欧]シーメンス/[中]JDドットコム 、百度（バイドゥ）



――――――――――――――――――― 5月17日 (金) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・ノルウェー市場休場

・中国4月新築住宅販売価格 (10:30)

★中国4月鉱工業生産指数 (11:00)

★中国4月小売売上高 (11:00)

★中国1-4月固定資産投資 (11:00)

・中国1-4月不動産開発投資 (11:00)

・ユーロ圏4月消費者物価指数[確報値] (18:00)

★米国4月コンファレンス・ボード景気先行指数 (23:00)

◆新規上場、市場変更 など

〇ベネッセＨＤ <9783> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 5月18日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 5月19日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。





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