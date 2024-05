Travis Japanワールドツアー開催決定！「我々なりのエンターテイメントをいろんな方々に」

■「一回りも二回りも進んだTravis Japanで皆さまの前に帰って来られるように志して行って参ります」

Travis Japanが、2024年1月に発生した能登半島地震の影響で振替公演となった『Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity』新潟・朱鷺メッセでの公演にて(ツアー最終公演)、自身初となるワールドツアー「Travis Japan World Tour 2024 Road to A」を2024年秋に開催することを発表した。

2023年12月にリリースした1st アルバム『Road to A』と2024年2月にデジタルリリースした「Road to A -Global Edition.-」は、国内にて各種チャートで1位、海外でも5つの国と地域(Indonesia/Philippines/Taiwan/Finland/)でiTunes All Genres1位、その他の国と地域でも上位5位までにチャートイン。

2024年1月には出演オファーを受け渡米し『America‘s Got Talent: Fantasy League』に出演、3月には香港とタイをプロモーションで訪れショーケースを行うなど、海外でも精力的に活動を続けており、満を持して行われるワールドツアーとなる。

このワールドツアーは、9月3日、4日の台北公演を皮切りに、香港、バンコク、シアトル、ロサンゼルス、ニューヨークの合計6都市を巡るツアーとなる。

なお、アメリカ公演のさらなる詳細は、現地の時間に合わせて5月13日9時(LA時間)に発表となる。ぜひチェックしよう。

1stアルバム『Road to A』を携え、このワールドツアーに先駆けて今年1月より国内で開催している。全国アリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity』では約31万人を動員している。

リリース情報

2024.06.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Sweetest Tune」

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/