大ヒット映画シリーズ『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』の「魔法ワールド(Wizarding World)」オフィシャル商品を専門に取り扱う「ハリー・ポッター マホウドコロ(Harry Potter - Mahou Dokoro)」にて、作中に登場する魔法界の人気スポーツである「クィディッチ」をモチーフとした新商品「ハリー・ポッター クィディッチシリーズ」がやってきた。

魔法界の人気スポーツである「クィディッチ」は、ホグワーツ魔法魔術学校でも寮対抗試合が行われ、寮ごとに分かれたチームの応援は試合と同じくらいの盛り上がりを見せている。そんな試合の応援にぴったりなハリー・ポッター マホウドコロオリジナルグッズが3種登場した。「ハリー・ポッター クィディッチシリーズ カレッジTシャツ」は、それぞれの寮の名前と象徴動物のデザインがワッペンロゴでほどこされている。ゆったりとしたシルエットは着こなすだけでトレンド感のあるコーディネートに。さらっとした柔らかい肌触りの生地は、素肌に着用しても心地よい仕上がりで、ユニセックスでの着用も可能なサイズ感だ。クィディッチ選手のセーターをイメージした「ハリー・ポッター クィディッチシリーズ Striped Socks」は、寮の象徴動物の刺しゅう入りで、コーディネートのポイントになるアイテム。リブのある厚め素材を使用している。クィディッチの試合でも印象的なアイテムである ”金のスニッチ” のモチーフが付いた「ハリー・ポッター クィディッチシリーズ ペナントキーホルダー」は、寮ごとの色を使用したペナントキーホルダーで、寮のロゴが刺しゅうになっている。スポーティなデザインで、リュックなどカバンに付けるのがおすすめだ。スポーティな雰囲気が楽しめるクィディッチシリーズを身に着けて、自分の好きなチームのアピールをしたりファッションを楽しんでみてね。WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s24)