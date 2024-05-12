ALIと梅田サイファーのスプリットシングル「Professionalism feat. 般若 / Odd Numbers」が6月26日（水）に発売されることがわかった。

（C）南勝久・講談社／アニメ「ザ・ファブル」製作委員会

ALI

般若

梅田サイファー

同シングルCDには、ALIによる「Professionalism feat. 般若」（TVアニメ『ザ・ファブル』オープニングテーマ）と、梅田サイファーによる「Odd Numbers」（TVアニメ『ザ・ファブル』エンディングテーマ）をW収録。ジャケットでは、同アニメの原作者・南勝久氏が書き下ろした主人公・佐藤明のイラストが描かれている。

（C）南勝久・講談社／アニメ「ザ・ファブル」製作委員会

完全生産限定盤となるシングルには、TVアニメ『ザ・ファブル』とALI、梅田サイファーのトリプルコラボTシャツが付属する。

ALI「Professionalism feat. 般若」、梅田サイファー「Odd Numbers」はそれぞれ先行配信中。