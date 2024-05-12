À¾Éð¡¦º£°æÃ£Ìé¤¬¡Ö¥¥é¡¼¡×¤Ö¤êÈ¯´ø¡¡³ÚÅ·Àï12Ï¢¾¡¤Î¸¢Íø»ý¤Á7²ó2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡¡QSÃ£À®Î¨¤Ï¶Ã°Û¤Î100¡ó¡¢HQS¤â86¡ó
¡¡¢¡À¾Éð¡½³ÚÅ·¡Ê12Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡À¾Éð¤Îº£°æÃ£Ìé¤¬7²ó¤ò5°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢º£µ¨3¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£³ÚÅ·Àï¤Ïº£µ¨´û¤Ë2¾¡¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð2021Ç¯10·î¤«¤é¤Î³ÚÅ·Àï¤ÎÏ¢¾¡¤¬¡Ö12¡×¤Ë¿¤Ó¤ë¡£
¡¡½é²ó¤ÏÀõÂ¼±ÉÅÍ¤ò¼«¸ÊºÇÂ®¥¿¥¤¤Î159¥¥í¤Ç±¦Èô¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É¡¢»°¼ÔËÞÂà¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£2²ó¤ËÎëÌÚÂçÃÏ¤Î±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¡¢Ã¤¸ÊÎÃ²ð¤Î±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¤¬¡¢3¡¢4²ó¤Ë5ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤¦¤È¡¢¤½¤Î¸å¤âËüÁ´¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ê¤¬¤é¡¢³ÚÅ·¤ÎÈ¿·â¤ò6²ó¤ÎÃ¤¸Ê¤Îµ¾Èô¤Ë¤è¤ë1ÅÀ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡115µå¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤»¤¿º£°æ¤Ï¡¢º£µ¨ÅÐÈÄ¤·¤¿Á´7»î¹ç¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡ÊQS¡¢6²ó°Ê¾åÅê¤²¤Æ¼«ÀÕÅÀ3°Ê²¼¡Ë¤òÃ£À®¡£¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡ÊHQS¡¢7²ó°Ê¾åÅê¤²¤Æ¼«ÀÕÅÀ2°Ê²¼¡Ë¤Ï6»î¹çÌÜ¤Ç¡¢Ã£À®Î¨86¡ó¤È¶Ã°Û¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£