◆ハンジュン「Happy &」歌詞に注目

【モデルプレス=2024/05/12】5月15日、東京・豊洲PITにてファンミーティング「n.SSign JAPAN FANMEETING 'Happy &' produced by ABEMA」を開催する韓国の10人組ボーイズグループ・n.SSign(エヌサイン)にモデルプレスがインタビュー。ソロインタビュー連載Vol.6にはハンジュン(HANJUN/20)が登場。― 2ndアルバム「Happy &」(2月15日リリース)で注目してほしいご自身のポイントを教えてください。

◆ハンジュン、いたずらされるメンバーは?

◆ハンジュンが悲しみを乗り越えた方法

◆ハンジュンの夢を叶える秘訣

◆ハンジュン(HANJUN)プロフィール

◆「青春スター」から誕生・n.SSign

ハンジュン:「Happy &」はすごく楽しい楽曲ですよね?でも、いざ歌詞を全部翻訳してみるとすごく悲しい歌詞になっています。振り付けもすごく可愛くてメロディーも素敵なのですが、ぜひみなさんには歌詞に注目してほしいと思います。― アルバムでお気に入りの曲は?ハンジュン:やっぱり「Happy &」が一番です。いつも歌っています(笑)。― ハンジュンさんにとって“お兄さん的”、“弟的”メンバーは?ハンジュン:兄は僕です(笑)!しっかりしています!弟はみんな可愛いですが、ロビン(ROBIN)くんとエディ(EDDIE)くんです。僕の言うことを聞かないんですよ(笑)!そういういたずらするときが可愛いです。― 普段から“いたずらされる”ことが多いのですか?ハンジュン:はい、されることが多いです。今も後ろで…(振り返ると、ロビン&エディがインタビューを受けているハンジュンを見ながら指差しするなどして笑い合っていた)。― 本当ですね(笑)。グループ内でご自身はどんなポジションだと思いますか?ハンジュン:塩です。どんな食べ物にも塩を入れないと味が締まりませんよね?だから僕はメンバーの中で塩みたいな存在です。― もし壁に直面し、気分が沈んでしまったときはどのように乗り越えていますか?ハンジュン:あまり落ち込むタイプではないのですが、何か悩みがあった場合は、同い年の仲間がメンバーの中に3人いるので、彼らに話して解消しています。― 特に励みになった言葉はありますか?ハンジュン:すごく気を遣って慰められるよりも、何気なくふと口から出たような言葉に救われます。学校の友人から「お前すごく幸せそうに見えるよ」と言われたとき「あ、僕って幸せそうに見えるんだ。良かった」とホッとした経験があります。― ポジティブでいる秘訣は?ハンジュン:嫌なことを考えるとそれだけで暗くなっちゃいますよね?だから、あえて嫌なことは考えないよう、いつでも楽しいことを考えるようにしています。― デビューという一つの大きな夢を叶えたハンジュンさんが考える“夢を叶える秘訣”を教えてください。ハンジュン:いつもなぜこれを始めたのか忘れないように努力をしています。あと、小さなことの中から幸せを見つけようとしています。だから今、職業満足度が非常に高いです(笑)。― ご自身で特に努力したなと思うことはありますか?ハンジュン:誰にでも、時には練習したくない日というのがあると思うのですが、その一番やりたくない日にあえて練習室に行って練習をしました。なぜなら、そのやりたくないという気持ちに勝たないと自分が成長しないと思ったからです。― ありがとうございました。ハンジュン:(日本語で)お疲れ様でした。(modelpress編集部)国籍:韓国生年月日:2003年8月28日ポジション:メインダンサー、リードボーカル身長:181cm趣味:音楽を聴きながら散歩すること特技:鶏肉の各部位を当てるn.SSignは、日韓男女グローバルオーディションプロジェクト番組「青春スター」(2022年)アイドル派で最終選抜されたTOP7のメンバーと、「青春スター」に出演し惜しくもファイナリストに選ばれなかったメンバーを含む3人の新メンバーを迎え10人編成の完全体となり、韓国、日本、台湾、オーストラリア、アメリカ国籍のメンバーで構成される多国籍グローバルボーイズグループ。グループ名は“net of Star Sign”の略語で“星座の連結”という意味が込められている。2023年8月9日にDEBUT ALBUM「BIRTH OF COSMO」で正式デビューを果たした。「n.SSign JAPAN FANMEETING 'Happy &' produced by ABEMA」では、アルバム「Happy &」に収録された新曲「FUNK JAM」の日本初パフォーマンスや、n.SSignのメンバーとCOSMO(ファンネーム)が楽しいひと時を一緒に過ごすための様々な企画が用意されている。【Not Sponsored 記事】