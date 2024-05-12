à¿À¤ÎÎÎ°èá¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¡Ö1¡¦99¡×¡¡¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ì©¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤È¤Ï¡©
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê12Æü¡¢Ê¿ÏÂ¥ê¡¼¥¹¡Ë¡á±«Å·Ãæ»ß¡á
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁÒÌîÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬Åê¼ê¿Ø¤Î¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¢µß±ç¤È¤â¤Ë°ÂÄê´¶¤¢¤ëÅêµå¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£11Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç1¼ºÅÀ¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤Ï¶Ã°Û¤Î¡Ö1¡¦99¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤ÏÁ´ÂÎÎý½¬¸å¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯100¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤¤¤¤À®ÀÓ¤Ï»Ä¤»¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£Áª¼êËÜ¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¤¹¤´¤¯¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¦¤Þ¤¯ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ì©¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤±¤ÎÎÏ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊá¼ê¤È¤ÎÏ¢·¸¤ÎÎÉ¤µ¤òÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¡£