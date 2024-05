Travis Japanが今秋に初のワールドツアーを行う。12日に新潟・朱鷺メッセで行われた全国ツアーの最終公演で発表した。9月3、4日の台北公演を皮切りに、香港、バンコク、シアトル、ロサンゼルス、ニューヨークの合計6都市を巡る。「我々の目標の一つであったワールドツアーが叶うこと嬉しくそして感謝しております」と喜びを語った。

アメリカでの公演の詳細はあす13日午前9時(現地時間)に発表となる。「アメリカの3都市で公演をできることワクワクしています。エンターテイメントの育み方、生まれ方も違う場所で僕たちが表現するもので人と人を通わせることができるのかそんな可能性を見る旅でもあります。留学で降り立った地でもあります。そこからまた自分たちがアップデートしてきた証をステージで表現していきたいと思います。そんなステージを刻んで、いつも支えていただいている皆様に一回りも二回りも進んだTravis Japanで皆様の前に帰って来られるように志して行って参ります」と意気込んだ。

2022年3月に全員で米ロサンゼルスに留学し、ダンスやボイストレーニング、語学を学んだ。米人気オーディション番組に出演したことがきっかけで、同年10月に全世界配信デビューを果たした。

昨年12月にリリースした初のアルバム「Road to A」と今年2月にデジタルリリースした「Road to A −Global Edition.−」は、国内にて各種チャートで1位、海外でも5つの国と地域でiTunes All Genres1位を獲得。今年1月には出演オファーを受け渡米し「America‘s Got Talent: Fantasy League」に出演、3月には香港とタイをプロモーションで訪れショーケースを行うなど、海外でも精力的に活動を続けている。

【ツアー日程】

◇9月3、4日 台北・Zepp New Taipei

◇9月12日 香港・Kitty Woo Stadium, Tung Po

◇9月14日 バンコク・Union Hall, Hall 1

※アメリカ公演の詳細は13日午前9時(現地時間)に発表