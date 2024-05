7人組グループ・Travis Japanが、今年1月に発生した能登半島地震の影響で振替公演となった『Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity』新潟・朱鷺メッセでの公演(ツアー最終公演)で自身初となるワールドツアー『Travis Japan World Tour 2024 Road to A』を2024年秋に開催することを発表した。

今年1月には出演オファーを受け渡米し『America’s Got Talent:Fantasy League』に出演。3月には香港とタイをプロモーションで訪れショーケースを行うなど、海外でも精力的に活動を続けており、満を持して行われるワールドツアーとなる。このワールドツアーは、9月3日、4日の台北公演を皮切りに、香港、バンコク、シアトル、ロサンゼルス、ニューヨークの合計6都市をめぐるツアーとなる。アメリカ公演のさらなる詳細は、現地の時間に合わせて5月13日に発表となる。Travis Japanは、2022年3月からスキルアップのためにアメリカ・ロサンゼルスに留学し、留学期間中に世界最大規模のダンスコンペティション『World of Dance Championship Series』で世界9位となり、米NBCで放送の人気公開オーディション番組『America’s Got Talent』に出演したことがきっかけで、米大手レーベルであるCapitol Recordsから2022年10月28日に「JUST DANCE!」で全世界デビューした。1stアルバム『Road to A』を携え、ワールドツアーに先駆けて今年1月より国内で開催している全国アリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity』では約31万人を動員している。■メンバーコメント――ワールドツアーが決定したことに関して『Travis Japan World Tour 2024 Road to A』の開催が決定しました。我々の目標の一つであったワールドツアーがかなうことうれしくそして感謝しております。グループ名にJapanと色濃く刻んだ看板を持って、そして支えてくれている皆さんの思いを胸と背中に我々なりのエンターテイメントをいろんな方々に届けに行って参ります。――アジア公演に向けてアジアの諸国にはさまざまな文化が広がっています。日本もアジアの一国としてアジアを知りに、Travis Japanを伝えに行きます。また、このステージを刻んで、いつも支えていただいている皆様に新たに大きな我々で返せるように志して行って参ります。――アメリカ公演に向けてアメリカの3都市で公演をできることワクワクしています。エンターテイメントの育み方、生まれ方も違う場所で僕たちが表現するもので人と人を通わせることができるのか、そんな可能性を見る旅でもあります。留学で降り立った地でもあります。そこからまた自分たちがアップデートしてきた証をステージで表現していきたいと思います。そんなステージを刻んで、いつも支えていただいている皆様に一回りも二回りも進んだTravis Japanで皆様の前に帰って来られるように志して行って参ります。