¡Ö¤ª´ê¤¤¡¢ÊÌ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×28ºÐOL¡¢4Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿Èà¤ËÊÌ¤ì¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¥¥Ã¥«¥±¤¬Â¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
Ä¹¤¯¸òºÝ¤¬Â³¤¯¤È¡¢¡ÖÈà¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡©¡×¤È¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÂÔ¤Ä¥¿¥¤¥×¤Î½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ä¹¤¤½Õ¤ÏÆ±»þ¤ËÊÌ¤ì¡¢Éâµ¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Èà¤È¤Î·ëº§¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤É¤óÄì¤ËÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤Ä½÷À¤«¤é¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¸«¤¿ÌÜ¤â¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ÊÈà
°¦ÃÎ¸©¤Ë½»¤àÍµ»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦28ºÐ¡¿²ñ¼Ò°÷¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¸òºÝ4Ç¯¤ÎÈà¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Íµ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö30ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë·ëº§¤·¤Æ¡¢2¿Í»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤òÀÎ¤«¤éÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºßÇ¯Îð¤¬28ºÍ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Èà¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤¿¤¤¤È¾ï¡¹¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Èà¤ÏÂç¼ê´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¯¼ý¤Ï500Ëü±ß°Ê¾å¡£
ÀµÄ¾¡¢¡ÖÇ¯¼ý800Ëü±ß°Ê¾å¡×¤ÎÃËÀ¤¬ÎÉ¤¤¤È´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏÇ¯¼ý500Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÃËÀ¼«ÂÎ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢Èà¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡Ö½ÐÀ¤¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç¯¼ý¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤â¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Èà¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÏÇÐÍ¥¤Î»³ùõ¸¿Í¤Ë»÷¤¿¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÄ¹¿È¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡£Í§Ã£¤«¤é¤âÁ¢¤Þ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¾å¤Ë¡¢º§³è¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÈà¤Û¤É¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¤Ï²ñ¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ÖÀäÂÐ¤Ë¡¢Æ¨¤¬¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡¤æ¤È¤êÀ¤Âå¤Ê°ìÌÌ¤Ë¥¤¥é¥¤¥é
¤·¤«¤·¡¢Èà¤È¤Ï¸òºÝ¤·¤Æ4Ç¯¤¿¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Íµ»Ò¤µ¤ó¤â¡¢·ëº§¤òÂ¥¤¹¤è¤¦¤Ë¡ÖÍ§Ã£¤¬·ëº§¤·¤¿ÏÃ¡×¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¤¢¡¢¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡×¤È¾å¤Î¶õ¡Ä¡Ä¡£¿¿·õ¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤âÈà¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ËÌ´Ãæ¤Ç¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Èà¤«¤é¡Öº£ÅÙ¡¢Å¾¶Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢²þ¤á¤Æ°ìÅÙ2¿Í¤Ç²ñ¤ª¤¦¤È¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤È¡¢¥É¥¥É¥¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
Íµ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸«¤ë¤Ê¤ê¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢Å¾¶Ð¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ø°ì½ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¶»¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿Íµ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈþÍÆ±¡¤ä¥¨¥¹¥Æ¤âÍ½Ìó¡£°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ³È¯¤·¤Æ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤â¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¹âµé¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤·¤¿¡£Í½Ìó¤·¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÌ¾Á°¤ä¡¢¿©¤Ù¥í¥°¤ÎÉ¾²Á¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤À¡×¤È¡¢³Î¿®¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»öÂÖ¤Ï»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤Ø¡Ä¡Ä¡£
¥Ç¡¼¥È¤ÎÆü¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÁá¤á¤Ë¤ªÅ¹¤ØÆþ¤Ã¤¿Íµ»Ò¤µ¤ó¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢10Ê¬¤Û¤ÉÃÙ¤ì¤Æ¡Ö¤´¤á¤ó¡¢ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¡¢Èà¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤á¤«¤·¤ò¤·¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÎÍµ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ÏÌÜ¤â¤¯¤ì¤º¡¢¤ä¤äÈè¤ì¤¿É½¾ð¤Ç¤ä¤ì¤ä¤ì¤ÈÈà¤Ï°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢Íµ»Ò¤µ¤ó¤Î´é¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤«½Å¤¿¤¤Î¯Â©¤ò¤Ä¤¯Èà¡£
Íµ»Ò¤µ¤ó¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤ÊÂÖÅÙ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡©¤½¤ì¤È¤â¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¯¤ÆÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡©¡×¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¤ä¤¬¤Æ¡¢Èà¤Ï½Å¤¤¸ý¤ò³«¤±¤Æ¤³¤¦Åú¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Î¤µ¡¢º£²ó¤ÎÅ¾¶Ð¤òµ¡¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£²¶¤µ¡¢Â¿Ê¬¥Þ¥á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é±óµ÷Î¥¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤éÊÌ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
Èà¤«¤é¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¶Ã¤¤¤¿Íµ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÂÎ¤¬¹ÅÄ¾¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡Ä¡Ä¡£
¢¡¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤é¤ì¿¿¤ÃÀÄ¤Ë
¤Þ¤µ¤«¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÊÌ¤ì¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÅÜ¤ê¤¬¤ª¤µ¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Íµ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö4Ç¯´Ö¤â¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¡©»ä¤Ï28ºÐ¤À¤·¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤é¤³¤ÎÇ¯¤Î½÷À¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡Ø¥±¥¸¥á¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¡¢µÍ¤á´ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ä¹¤¤½Õ¤ÏÆ±»þ¤ËÊÌ¤ì¡¢Éâµ¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Èà¤È¤Î·ëº§¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤É¤óÄì¤ËÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤Ä½÷À¤«¤é¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¸«¤¿ÌÜ¤â¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ÊÈà
°¦ÃÎ¸©¤Ë½»¤àÍµ»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦28ºÐ¡¿²ñ¼Ò°÷¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¸òºÝ4Ç¯¤ÎÈà¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤ÏÂç¼ê´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¯¼ý¤Ï500Ëü±ß°Ê¾å¡£
ÀµÄ¾¡¢¡ÖÇ¯¼ý800Ëü±ß°Ê¾å¡×¤ÎÃËÀ¤¬ÎÉ¤¤¤È´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏÇ¯¼ý500Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÃËÀ¼«ÂÎ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢Èà¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡Ö½ÐÀ¤¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç¯¼ý¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤â¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Èà¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÏÇÐÍ¥¤Î»³ùõ¸¿Í¤Ë»÷¤¿¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÄ¹¿È¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡£Í§Ã£¤«¤é¤âÁ¢¤Þ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¾å¤Ë¡¢º§³è¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÈà¤Û¤É¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¤Ï²ñ¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ÖÀäÂÐ¤Ë¡¢Æ¨¤¬¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡¤æ¤È¤êÀ¤Âå¤Ê°ìÌÌ¤Ë¥¤¥é¥¤¥é
¤·¤«¤·¡¢Èà¤È¤Ï¸òºÝ¤·¤Æ4Ç¯¤¿¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Íµ»Ò¤µ¤ó¤â¡¢·ëº§¤òÂ¥¤¹¤è¤¦¤Ë¡ÖÍ§Ã£¤¬·ëº§¤·¤¿ÏÃ¡×¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¤¢¡¢¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡×¤È¾å¤Î¶õ¡Ä¡Ä¡£¿¿·õ¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤âÈà¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ËÌ´Ãæ¤Ç¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Èà¤«¤é¡Öº£ÅÙ¡¢Å¾¶Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢²þ¤á¤Æ°ìÅÙ2¿Í¤Ç²ñ¤ª¤¦¤È¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤È¡¢¥É¥¥É¥¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
Íµ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸«¤ë¤Ê¤ê¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢Å¾¶Ð¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ø°ì½ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¶»¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿Íµ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈþÍÆ±¡¤ä¥¨¥¹¥Æ¤âÍ½Ìó¡£°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ³È¯¤·¤Æ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤â¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¹âµé¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤·¤¿¡£Í½Ìó¤·¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÌ¾Á°¤ä¡¢¿©¤Ù¥í¥°¤ÎÉ¾²Á¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤À¡×¤È¡¢³Î¿®¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»öÂÖ¤Ï»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤Ø¡Ä¡Ä¡£
¥Ç¡¼¥È¤ÎÆü¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÁá¤á¤Ë¤ªÅ¹¤ØÆþ¤Ã¤¿Íµ»Ò¤µ¤ó¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢10Ê¬¤Û¤ÉÃÙ¤ì¤Æ¡Ö¤´¤á¤ó¡¢ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¡¢Èà¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤á¤«¤·¤ò¤·¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÎÍµ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ÏÌÜ¤â¤¯¤ì¤º¡¢¤ä¤äÈè¤ì¤¿É½¾ð¤Ç¤ä¤ì¤ä¤ì¤ÈÈà¤Ï°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢Íµ»Ò¤µ¤ó¤Î´é¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤«½Å¤¿¤¤Î¯Â©¤ò¤Ä¤¯Èà¡£
Íµ»Ò¤µ¤ó¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤ÊÂÖÅÙ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡©¤½¤ì¤È¤â¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¯¤ÆÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡©¡×¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¤ä¤¬¤Æ¡¢Èà¤Ï½Å¤¤¸ý¤ò³«¤±¤Æ¤³¤¦Åú¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Î¤µ¡¢º£²ó¤ÎÅ¾¶Ð¤òµ¡¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£²¶¤µ¡¢Â¿Ê¬¥Þ¥á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é±óµ÷Î¥¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤éÊÌ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
Èà¤«¤é¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¶Ã¤¤¤¿Íµ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÂÎ¤¬¹ÅÄ¾¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡Ä¡Ä¡£
¢¡¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤é¤ì¿¿¤ÃÀÄ¤Ë
¤Þ¤µ¤«¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÊÌ¤ì¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÅÜ¤ê¤¬¤ª¤µ¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Íµ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö4Ç¯´Ö¤â¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¡©»ä¤Ï28ºÐ¤À¤·¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤é¤³¤ÎÇ¯¤Î½÷À¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡Ø¥±¥¸¥á¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¡¢µÍ¤á´ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£