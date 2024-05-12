サッカーJ1リーグ第13節の9試合が、11日（土）、12日（日）に行われました。

昨季王者のヴィッセル神戸はセレッソ大阪に4得点を奪い3連勝。引き分けに終わったFC町田ゼルビアに勝ち点26で並び、得失点差で首位に浮上しました。

3位鹿島アントラーズは3−0から東京ヴェルディに追いつかれ4連勝ならず。今節勝利したガンバ大阪が5位、浦和レッズが6位と順位アップ。一方のセレッソ大阪は5試合勝利なしで、順位を7位まで下げています。

下位では、ジュビロ磐田に3−0で快勝したサガン鳥栖が18位に浮上。京都サンガF.C.は3連敗で19位に転落しました。

横浜F・マリノス対サンフレッチェ広島の一戦は6月19日（水）に開催。横浜F・マリノスがAFCチャンピオンズリーグ2023/24の決勝進出に伴い、日程変更となっています。

【J1第13節結果】

◆浦和 4−2 新潟（デンカビッグスワンスタジアム）

得点【浦和】チアゴ サンタナ（前半4分、後半45分+12分）サミュエル グスタフソン（後半20分）前田直輝（後半24分）【新潟】太田修介（後半30分）長倉幹樹（後半42分）

◆鳥栖 3−0 磐田（ヤマハスタジアム（磐田））

得点【鳥栖】オウンゴール（前半45分+1分）マルセロ ヒアン（後半13分）長沼洋一（後半32分）

◆福岡 3−2 京都（サンガスタジアム by KYOCERA）

得点【福岡】佐藤凌我（前半19分）田代雅也（後半4分）紺野和也（後半7分）【京都】宮吉拓実（前半21分）オウンゴール（後半8分）

◆川崎F 3−0 札幌（Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu）

得点【川崎F】バフェティンビ ゴミス（前半30分、43分、45分+3分）

◆湘南 0−0 町田（レモンガススタジアム平塚）

◆G大阪 1−0 名古屋（豊田スタジアム）

得点【G大阪】岸本武流（後半22分）

◆神戸 4−1 C大阪（ヨドコウ桜スタジアム）

得点【神戸】山口蛍（前半38分）本多勇喜（前半44分）大迫勇也（後半4分）宮代大聖（後半45分+3分）【C大阪】レオ セアラ（後半12分）

◆FC東京 3−3 柏（味の素スタジアム）

得点【FC東京】仲川輝人（前半6分）ディエゴ オリヴェイラ（前半32分）松木玖生（前半37分）【柏】マテウス サヴィオ（前半2分）犬飼智也（後半1分）島村拓弥（後半13分）

◆鹿島 3−3 東京V（県立カシマサッカースタジアム）

得点【鹿島】鈴木優磨（前半5分）名古新太郎（前半8分）植田直通（後半5分）【東京V】齋藤功佑（後半24分）木村勇大（後半36分）見木友哉（後半45分+3分）

◆横浜FM − 広島（ニッパツ三ツ沢球技場、6月19日開催）