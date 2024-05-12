¡Ö°ìÆü36»þ´Ö¤Û¤·¤¤¡×¸òÎ®Àï6Ï¢Àï¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤¬ÆñÌä¤ò¡Ö¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡×°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤È¤Ï¡©
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê12Æü¡¢Ê¿ÏÂ¥ê¡¼¥¹¡Ë¡á±«Å·Ãæ»ß¡á
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁÒÌî¿®¼¡1·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬¡¢¸òÎ®Àï¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¸Ç¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸½¾õ¤Ï½µ5»î¹ç¤ò8¿Í¤ÎÅê¼ê¤Ç²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸òÎ®Àï¤Ï6Ï¢Àï¤¬3½µ´ÖÂ³¤¯¡£¥í¡¼¥Æ¤ò¡Ö¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡×¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¡£ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤Ï28Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¸òÎ®Àï¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Æü¤âÄ«¤«¤é2»þ´Ö¡¢Ä«6»þ¤Ëµ¯¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÉñÂæ¤Ï½É¼Ë¤ÎÉô²°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁáÄ«¤ÎÁ¬Åò¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤ÎÃæ¤Ç¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¯»ùÅç¤Î²¹Àô¤ò´®Ç½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ¬¤ÏÌîµå¤Î¤³¤È¤Ç¡Ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡Ë¡×
¡¡»æ¤Ë½ñ¤¤¤ÆÀ°Íý¤·¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤¸¤Ã¤¯¤ê»×¹Í¤ò½ä¤é¤»¤ë¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼þ¤ê¤Ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡£¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡×
¡¡¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤¬1¡¦99¤È°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Þ¤À½øÈ×¡£¤³¤³¤Þ¤Ç6Ï¢Àï¤Ï2ÅÙ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸òÎ®Àï¤Ç¤ÏËè½µ¡¢6¿Í¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â¡ÖÍËÆü¤â³ÎÄê¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï³ÎÄê¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ®Æ°Åª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£3½µ¤È¤âÁ´°÷Æ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬6¿Í¥Ð¥·¥Ã¤È¤¤¤¯Í½Äê¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁªÂò»è¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÊø¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤â´Þ¤á¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ºÇ°¤Î»öÂÖ¤âÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÊÔÀ®ºî¶È¤È³ÊÆ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ËÍ¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£°ìÆü36»þ´Ö¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡Ö¤È¤È¤Î¤¦¡×¤Î¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Àè¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë