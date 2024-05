首位インテル・マイアミ、2点差ひっくり返して逆転勝利！　スアレスは11戦11発

メジャーリーグ・サッカー(MLS)東地区・第12節が11日に行われ、モントリオールとインテル・マイアミが対戦した。マイアミでは、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシ、ウルグアイ代表FWルイス・スアレス、元スペイン代表MFセルヒオ・ブスケツらが先発出場。元スペイン代表DFジョルディ・アルバやU−23アルゼンチン代表MFフェデリコ・レドンドらは負傷欠場した。マイアミは22分と32分、ともにDFラインの背後を突かれる形で失点し、2点を追いかける展開となる。それでも44分、パラグアイ代表MFマティアス・ロハスが強烈な直接フリーキックを叩き込んで1点を返すと、前半アディショナルタイム3分にはコーナーキックの流れからスアレスが同点ゴールをマークした。スアレスは3試合連続ゴールとなり、今年1月のマイアミ加入後、リーグ戦11試合目の出場で11ゴール目となった。

【ゴール動画】マイアミ大逆転 MFロハスが豪快FK弾、スアレスは11戦11発!

Messi off the pitch for a free kick? No problem for Matias Rojas!



A stunner to pull one back for Miami in Montreal. pic.twitter.com/tqxI2gYiGu — Major League Soccer (@MLS) May 12, 2024

Just like that, Miami are LEVEL.



Luis Suarez with his 11th goal of the season to tie things up! pic.twitter.com/fkr3BcR5Lv — Major League Soccer (@MLS) May 12, 2024

From 2-0 down to 3-2 up. 😱



Cremaschi brings Miami all the way back to lead in Montreal! pic.twitter.com/yWSvzufkxl — Major League Soccer (@MLS) May 12, 2024

そして59分、ロハスの浮き球パスに抜け出したアメリカ代表MFベンジャミン・クレマスキがマイアミに逆転ゴールをもたらす。試合終了間際にはメッシがドリブル突破から決定機を迎えたが、これは得点に至らず、マイアミは3−2で勝利した。マイアミはリーグ戦5連勝で首位に立っており、1試合消化が少ない2位シンシナティとの勝ち点差は「3」となっている。マイアミは次節、16日にオーランド・シティと対戦する。