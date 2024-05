結成10周年を迎えたThe BONEZが4月6日、千葉・幕張メッセ イベントホールにて<The BONEZ 10th Anniversary Tour 47 AREAS Grand Finale “SUNTOWN”>を開催した。47都道府県50公演ツアー<Tour “47 AREAS”>のグランドフィナーレとして行われた自身最大規模単独アリーナ公演のレポートをお届けしたい。“ピンチをチャンスに変える”とか“ネガティヴをポジティヴに転換する”といった言葉は、長きにわたりごく日常的に用いられてきたし、窮地に追いやられた時に自分自身にそう呼びかけたりすることは誰にでもあるはずだ。とはいえそれは“言うは易く、行なうは難し”という諺が示すように、なかなか容易なことではない。そして、だからこそそれが実践されている光景を目の当たりにした時に、人は感動をおぼえることになるのだと思う。

■<The BONEZ 10th Anniversary Tour 47 AREAS Grand Finale “SUNTOWN”>2024年4月6日(土)@千葉・幕張メッセ イベントホール SETLIST



01. It's time to let go02. You and I03. GIMCRACK04. Numb05. Louder06. Adam & Eve07. The BONEZ “songs medley” (Rude Boy〜Moves〜Breath〜Revolution〜Rude Boy〜Ending)08. Sun forever09. Remember10. Friends11. For you12. LIFE13. We are The BONEZ14. Love song Intro-long ver.15. Rusted Car16. New Original17. Leaf18. Place of Fire19. Thread & Needle20. SUNTOWNencoreen1. That Songen2. Zenithen3. Hey, You