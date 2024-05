◆JO1「KCON STAGE」3日目トップバッター飾る

【モデルプレス=2024/05/12】グローバルボーイズグループ・JO1(ジェイオーワン)が12日、千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2024」の「KCON STAGE」に出演した。「KCON STAGE」3日目のトップバッターを飾ったJO1は「そばにいれば熱い胸で叫べ」という『With Us』の歌詞を贈り、観客の前に姿を現した。『Venus』で幕を開けたステージでは「Fly Away」という歌詞をアクロバティックや伸びやかなダンスで表現。河野純喜が「皆さんに送るJO1の告白伝わりましたか?」と聞くと客席からは歓声が。すかさず鶴房汐恩が「皆さんに伝わったということで…JO1ナイスです!ナイスです!」と自らを称賛し、笑いを誘った。

MCでは「盛り上がってますか?」「How are you doing KCON?」と世界のファンに向け叫んだメンバーたち。木全翔也は「こんにちはー!」とマイクを使わず地声で、金城碧海は「スカイ!スカイ!スカイ!」と観客を煽り、鶴房は「おはようございます、こんにちは、こんばんは、おやすみなさい!」と全ての挨拶を網羅、白岩瑠姫は「皆さんに会うのが楽しみで眠れなかったです」とファン思いな一言と、個性的な挨拶で会場を盛り上げた。ボルテージをさらに上げていくように「Supercalifragilisticexpialidocious」(スパカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス)という呪文を中毒性溢れるメロディで表現する『SuperCali』、「KCON HONG KONG 2024」ではJO1の隠れた名曲とも紹介していた『Fairytale』を続けて披露。『Fairytale』では一瞬曲が止まり、豆原一成の吐く息を合図に動き出す演出で観客の視線を引き込んだ。「With KCONers Time」と題して2択のクエスチョンを観客に提示するタイムが。1つ目は見てみたいチャレンジとしてBABYMONSTER『SHEESH』が選ばれ、メンバー全員でキレのあるダンスを見せた。楽曲が終わってもなおラップパートを低音ボイスでかまし続け「そんないかつい曲じゃないよ」とツッコんでいた。さらに、2択のもう1つであったimase『NIGHT DANCER』も「JO1とimaseくんチング(友達)だし!」とどちらもカバーして会場を沸かせた。ドタイプのエンディングポーズはAの花びらポーズが良いか、Bのみんなでハグが良いかという2択では、「みんなでハグ」が圧倒的に勝利。「僕たちからも圧かけたい」「JO1が歩けばどこでもランウェイ」とセンターステージにと広がり、大型展覧会「JO1 Exhibition “JO1 in Wonderland!”」のテーマソングで川西拓実が作詞作曲を手掛けた『HAPPY UNBIRTHDAY』へ。楽曲の終わりには「忘れてたー!」と言いながらもメンバー全員でハグをし、ファンを夢中にさせた。川尻蓮を筆頭に、ボイスパーカッションとともに下に下がるような振付で「プレゼントがなにか気になりますよね?気になる人はMカステージにも来てください!」とこの後のステージを予告したJO1。ファンと仲睦まじく記念撮影を行った後は、フジテレビ系ニュース情報番組「めざまし8」(毎週月〜金曜日あさ8時〜9時50分)のテーマソングにもなった爽やかなナンバー『NEWSmile』で熱狂のステージを締めくくった。1日中時間帯別に、ファンが自由にアーティストのステージを楽しめる「KCON STAGE」。従来のショーステージでは見せられなかった収録曲やユニットステージ、アーティストそれぞれの個性を発揮したパフォーマンスを見ることができる。12日には、JO1のほか、&TEAM(エンティーム)、xikers(サイカーズ)らが登場した。CJ ENMが2012年から毎年開催し、2024年で12年目を迎える世界最大級のKカルチャーフェスティバル。グローバルZ世代で最も人気のあるK-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、この12年間で、計9カ国にて開催されたKCONのオフライン累積観客数は約165万人に達する。2024年のKCONのスローガンを「K-POP Fan&Artist Festival」として一新し、ファンとアーティストが交流できる接点を大幅に拡大。2023年の開催場所である幕張メッセだけでなく、ZOZOマリンスタジアムまで規模を大幅に拡大し、多彩な見どころを提供する。(modelpress編集部)1.Venus2.SuperCali3.Fairytale4.HAPPY UNBIRTHDAY5.NEWSmile【Not Sponsored 記事】