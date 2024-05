悪名高い問題児が名門高校の理事長になったことで起こるハプニングを描いたコミックドラマ『理事長は不良高校生!?』、この度、ムン・ソンヒョンとヒョンソク(CIX)のインタビューが到着した。

【映像】『理事長は不良高校生!?』

『理事長は不良高校生!?』は、悪名高い問題児が、父の遺した遺産である名門高校の理事長に就任したことで起きるハプニングを描いたコミックドラマ。「海街チャチャチャ」「ヴィンチェンツォ」をはじめ数多くの人気作品で、キム・ソンホや2PMテギョン、キム・スヒョンらスター俳優たちの少年時代役として出演し、最近では韓国の長寿音楽番組「SBS人気歌謡」の新MCに決定したことで注目を集める俳優・ムン・ソンヒョンが演じるのは、悪名高い問題児として知られるナ・イス。誰よりも父のことを憎んでいたにも関わらず、父の遺した国内屈指の有名校であるパレ高校の理事長に就任したことで彼の運命は大きく変化していく。そして韓国の人気男性アイドルグループ・CIXのヒョンソクが演じるのは、同じくパレ高校で生徒会副会長を務め、まるで漫画から飛び出したかのような端正なルックスで運動神経抜群なプ・ロウン。誰よりも激しい人生を送ってきた主人公と、学校のクラスメイトたちが互いを理解し変化する過程とその中で生まれる愛をダイナミックに描いた作品となっている。

今回、初共演を果たしたムン・ソンヒョンとヒョンソク(CIX)。2人の印象は?学生時代の思い出、日本でやりたいことまで思う存分に語ってもらった。

「オーディションを受けながら絶対に出演したいと思っていた」

Q : 今回、本ドラマに出演することになったきっかけと、最初に台本を読んでみてどんな印象を受けたのか教えてください。

ムン・ソンヒョン: 僕はオーディションを受けて出演することになりました。とてもコミカルな学園ものでありつつ今まで見たことのない不思議な場面や変わった内容が多くて、すごく楽しみながら台本を読みました。オーディションを受けながら絶対に出演したいと思っていたのですが、ありがたいことに選んでいただきました。

ヒョンソク: 僕も事務所の方々にプ・ロウンという役がぴったりだという提案をもらい、オーディションを受けて参加することになりました。台本を初めて読んだときは、ソンヒョンが言っていたようにとても面白くてコミカルな要素がたくさんあったので、撮影もすごく楽しいだろうなと考えていました。

Q : それぞれの役が持っている魅力はどんなところだと思いますか?

ムン・ソンヒョン: イスはすごく堂々としていてやるときはやる性格ですが、少しだらしないところもあります。すべてを知っているかのように振る舞いますが、自分より勉強のできるバタンや、今まで出会ったことのないようなパレ高の生徒たちによって戸惑う、そんな可愛い一面もあるのが魅力だと思います。

ヒョンソク: イスが火だとしたらロウンは水のようなキャラクターで、運動神経が良くて勉強もできて友達からも慕われている、誰もが羨むような人物です。そして何においても自分より優秀で一生懸命なバタンに片想いをしています。

Q : 演じた役と似ているところ、また「ここは自分とは違うな」と思うところがあれば教えてください。

ムン・ソンヒョン: イスと僕は明るくて堂々としているところが似ていると思います。イスと異なるところは…イスは考えるより先に行動するタイプだと思うのですが、僕はまず考えてから動くタイプなんじゃないかなと思うので、そういう点が違う気がします。

ヒョンソク: ロウンと僕の似ているところは、どんなことにも一生懸命取り組んで良い結果を残そうとする部分だと思います。異なる部分は、ロウンは冷静沈着で何事にも慎重なタイプですが僕は反対で、そんなに落ち着いているタイプではないような気がします。

初共演の2人、初めて会った印象は?学生時代の思い出の給食も明かす

Q : お二人が初めて会ったときの第一印象はどうでしたか?

ムン・ソンヒョン: 実は台本読み合わせの日に初めて会ったのですが…

ヒョンソク: そうそう。

ムン・ソンヒョン: (ヒョンソクさんは)背がとても高いじゃないですか?パッと部屋に入ってくるときに、皆さんご存じの通りまずとてもかっこよくて!だから、実は自分がすごく小さく見えたらどうしよう?って少し心配になったりもして。しかもすごくイケメンでかっこよくて…とにかく、かっこいいっていうのが第一印象でした。

ヒョンソク: たくさん褒めてくれるね。僕もソンヒョンに初めて会ったのは、読み合わせの現場だったのですが、その日僕が5分か10分くらい遅刻をしたんですよ。それで息を切らしながら入ったらサンヒョンが反対側に座っていたんです。実はどんな俳優なのか気になって、会う前に検索したのですが、実際に会ってみると演技をずっとやってきた人は確実に他とは違う雰囲気があるんだなと感じました。

ムン・ソンヒョン: ソンヒョンだよ…

ヒョンソク: あ…!ソンヒョン!ソンヒョン!オーケー、とにかく… (笑)

Q : 撮影していて一番面白かったNGや記憶に残っているビハインドがあれば教えてください。

ムン・ソンヒョン: 僕は、一人で撮った“ロブスターを食べて驚く”シーンです。CGだったので、後ろにグリーンバックを設置して僕一人の表情を撮りました。(監督が)大げさに表現してくれとおっしゃったので、僕なりに努力して面白い表情をしていたのですが、NGが出たときもすごく笑えました。

ヒョンソク: 僕は“図書館でDJをしながら数学の公式を暗記してみんなで一緒に踊る”シーンです。すごく衝撃を受けました。台本をただ読んでいたときはあそこまでだとは知らなかったのですが、いざそこで数学の公式を叫びながら踊ってみると「もうこんな経験をすることはないだろうな」と思ったので、共演者たちと楽しみながら一生懸命やりました。

Q : お二人は、勉強が得意な優等生と勉強が嫌いな学生という正反対な役ですが、実際はどうだったのか教えてください。

ムン・ソンヒョン: 僕はまだ学生なのですが、昔は本当に一生懸命勉強をしていたんですよ。毎日塾に通いながら副会長もしていたのですが、やはり芸能活動をしていると昔ほどはできずにいます。それでもイスのように勉強に苦手意識のある学生ではなかったと思いますね。

ヒョンソク: 僕も幼い頃、小・中学生のときは生徒会長をやっていて優等生のような感じでした。高校生のときからは練習生をしていたので、学校での体験があまり多い方ではありませんが、思い返してみるとそんな感じです。

Q : お二人が好きな科目は何ですか?

ムン・ソンヒョン: 体育が一番好きです。

ヒョンソク: 体育いいよね (笑) 僕は…暗記科目が好きでした。国語とか歴史。一生懸命やっていた気がします。

Q : ヒョンソクさんもおっしゃっていたように、学校の図書館にDJを呼ぶようなシーンもありますが、実際に記憶に残っている学生時代の思い出や行事などはありますか?

ムン・ソンヒョン: 僕は今も学校に通っているということもあって、やっぱり一番最近行った去年の修学旅行が記憶に残っています。

ヒョンソク: 僕はいざ考えてみると体育祭とかそういう大きな行事よりも、4限目が終わって給食を食べに行く前、授業があとどれくらいかを数えているときみたいな、そういう些細な瞬間がより大切な記憶として残っています。

ムン・ソンヒョン: あ、でも確かにそうですね。

ヒョンソク: そうでしょ?

ムン・ソンヒョン: 僕は行事の中だけで考えていたのですが、行事は思い出そうとすれば思い出せるくらいで。先週も学校に行っていたのですが、僕のいる学科は昼休みによくサッカーをするんですよ。サッカーをするのが好きで。それで3限目が終わってご飯を食べて、サッカーするのを待ちわびている瞬間が一番楽しいなと感じます。

ヒョンソク: 本当にそうだよね。

Q : 劇中で学校の給食にロブスターが出てくるシーンがありますが、お二人が好きだった給食のメニューはありますか?

ムン・ソンヒョン: 僕はやっぱり小学校で出てきた給食を考えたときに、目新しい挑戦的なメニューよりは韓国料理が一番美味しかったように思います。カルビチム(牛カルビの蒸し煮)とか…そういうメニューが好きでした。

ヒョンソク: だよね。僕も韓国料理派です。周りにキムチを食べない子が多かったんですよ。だからキムチは全部僕のでしたし…。

ムン・ソンヒョン: (笑)

ヒョンソク: 友達が食べないのは僕のもので (笑) 韓国料理、カルビチム、お肉とか?そういうのが一番好きだったと思います。

2人が今、日本で行きたいところは?

Q : ソンヒョンさんがもし日本でファンミーティングを開くなら、ファンのためにどんなことを準備したいですか?また日本でやりたいイベントなどはありますか?

ムン・ソンヒョン: ファンミーティングを一回もしたことがないのでロマンがあるのですが、日本でファンミーティングを開くなら、他の先輩方がされているように歌も歌って、上手には踊れませんがダンスも準備して、楽しくいろいろなことをしてみたいです。

Q : ヒョンソクさんは現在CIXのメンバーとして活躍されていますが、ドラマ出演が決まったときのメンバーの反応はどうでしたか?

ヒョンソク: 特に…特別な反応はなかったです。ただドラマに出ると聞いて「そうなんだ、頑張って。応援してるよ!」みんなこのくらいでしたね。上手くいくことを願ってくれるような反応が多かったと思います。

Q : CIXの活動をしながら日本でコンサートやイベントもされてきたと思いますが、日本での活動の中で特に記憶に残っていることは何ですか?

ヒョンソク: 実は一昨日(インタビュー実施日:2024年3月)イベントで日本に行っていたのですが、日本へ行くたびに嬉しいことがあって。僕は、幼い頃からアニメや映画をたくさん観ていました。そこに日本の風景がたくさん出てきて、特に天気や街並みが僕の心に沁みるんです。スケジュールが終わった後に観光をしていると、とてもあたたかい気持ちになってまた来たいなと思います。

Q : 好きなアニメなどはありますか?

ヒョンソク: 『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』という日本の映画がとても好きですし、アニメはほとんど全部観ています。『呪術廻戦』とか、そういう作品を本当によく観ます。

Q : お二人が日本に旅行したら行きたい場所や食べたいものはありますか?

ムン・ソンヒョン: 僕は昨年、3泊4日で大阪に行ってきたのですが、少し残念だったことがありました。スケジュールを組んでごはんの計画もすべて立てたのに、寿司を食べられなかったんです。日本の寿司を絶対に食べたかったのに…。だから次に日本に行くことになったら、大阪は一度行ったので東京に行ってみたいのと、日本の寿司をちゃんと食べてみたいです。

ヒョンソク: 僕は札幌!雪がたくさん降っている日に札幌に行って、もつ鍋を食べてみたいです。

Q :最後に日本のファンの皆さんにメッセージをお願いします。

ムン・ソンヒョン: 日本のファンの皆さん、僕たちのドラマ『理事長は不良高校生!?』が絶賛配信中です。たくさんのご視聴と応援よろしくお願いします。日本でお会いできたら嬉しいです!

ヒョンソク: 日本のファンの皆さん、僕が出演した『理事長は不良高校生!?』が現在配信されています。コンサートなどではお会いしていましたが、今回初めて日本で僕が出演したドラマが配信されるのでとてもワクワクしていますし、ファンの皆さんにも楽しんで観ていただけたら嬉しいです!ありがとうございました!

