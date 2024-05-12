±«Å·Ãæ»ß¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢ÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿Âç´ØÍ§µ×¤Ï¥¹¥é¥¤¥É¤»¤º¸åÆüÀèÈ¯¤Ø¡¡ÁÒÌîÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡ÖÈô¤Ð¤¹·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Á´ÂÎÎý½¬¡Ê12Æü¡¢³ûÃÓ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡12Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡ÊÊ¿ÏÂ¥ê¡¼¥¹¡Ë¤Ï±«Å·¤Î¤¿¤áÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁÒÌîÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢Æ±Àï¤ËÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿Âç´Ø¤ò14Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¡Ë¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Á´ÂÎÎý½¬¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÈô¤Ð¤¹·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¸å¤í¤Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Âç´Ø¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç5»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦00¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£