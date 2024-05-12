[5.12 J2第15節](えがおS)

※13:00開始

主審:大坪博和

<出場メンバー>

[ロアッソ熊本]

先発

GK 23 佐藤優也

DF 2 黒木晃平

DF 3 大西遼太郎

DF 24 江崎巧朗

MF 8 上村周平

MF 9 大本祐槻

MF 13 岩下航

MF 17 藤井皓也

MF 21 豊田歩

FW 7 竹本雄飛

FW 11 ベ・ジョンミン

控え

GK 31 佐藤史騎

DF 5 阿部海斗

MF 10 伊東俊

MF 15 三島頌平

MF 19 古長谷千博

FW 20 大崎舜

FW 28 神代慶人

監督

大木武

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 22 岩武克弥

DF 24 福森晃斗

MF 4 ユーリ・ララ

MF 7 井上潮音

MF 8 山根永遠

MF 10 カプリーニ

MF 15 伊藤翔

MF 20 村田透馬

FW 38 高橋利樹

控え

GK 1 永井堅梧

DF 3 中村拓海

DF 5 ガブリエウ

DF 6 和田拓也

MF 14 中野嘉大

FW 9 櫻川ソロモン

FW 13 小川慶治朗

監督

四方田修平