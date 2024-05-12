熊本vs横浜FC スタメン発表
[5.12 J2第15節](えがおS)
※13:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 3 大西遼太郎
DF 24 江崎巧朗
MF 8 上村周平
MF 9 大本祐槻
MF 13 岩下航
MF 17 藤井皓也
MF 21 豊田歩
FW 7 竹本雄飛
FW 11 ベ・ジョンミン
控え
GK 31 佐藤史騎
DF 5 阿部海斗
MF 10 伊東俊
MF 15 三島頌平
MF 19 古長谷千博
FW 20 大崎舜
FW 28 神代慶人
監督
大木武
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 22 岩武克弥
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 10 カプリーニ
MF 15 伊藤翔
MF 20 村田透馬
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
DF 5 ガブリエウ
DF 6 和田拓也
MF 14 中野嘉大
FW 9 櫻川ソロモン
FW 13 小川慶治朗
監督
四方田修平
※13:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 3 大西遼太郎
DF 24 江崎巧朗
MF 8 上村周平
MF 9 大本祐槻
MF 13 岩下航
MF 17 藤井皓也
MF 21 豊田歩
FW 7 竹本雄飛
FW 11 ベ・ジョンミン
控え
GK 31 佐藤史騎
DF 5 阿部海斗
MF 10 伊東俊
MF 15 三島頌平
MF 19 古長谷千博
FW 20 大崎舜
FW 28 神代慶人
監督
大木武
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 22 岩武克弥
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 10 カプリーニ
MF 15 伊藤翔
MF 20 村田透馬
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
DF 5 ガブリエウ
DF 6 和田拓也
MF 14 中野嘉大
FW 9 櫻川ソロモン
FW 13 小川慶治朗
監督
四方田修平