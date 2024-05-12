中国、衛星「試験２３号」の打ち上げに成功

12日、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる運搬ロケット「長征4号C」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）

【新華社酒泉5月12日】中国は12日午前7時43分（日本時間同8時43分）、衛星「試験23号」を酒泉衛星発射センターから運搬ロケット「長征4号C」で打ち上げた。衛星は予定の軌道に乗り、打ち上げは成功した。

中国、衛星「試験２３号」の打ち上げに成功

12日、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる運搬ロケット「長征4号C」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）

試験23号は主に宇宙環境の探査に使われる。長征シリーズ運搬ロケットの打ち上げは、今回で522回目となった。

中国、衛星「試験２３号」の打ち上げに成功

12日、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる運搬ロケット「長征4号C」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）

中国、衛星「試験２３号」の打ち上げに成功

12日、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる運搬ロケット「長征4号C」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）

中国、衛星「試験２３号」の打ち上げに成功

12日、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる運搬ロケット「長征4号C」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）

中国、衛星「試験２３号」の打ち上げに成功

12日、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる運搬ロケット「長征4号C」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）

中国、衛星「試験２３号」の打ち上げに成功

12日、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる運搬ロケット「長征4号C」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）

中国、衛星「試験２３号」の打ち上げに成功

12日、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる運搬ロケット「長征4号C」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）

中国、衛星「試験２３号」の打ち上げに成功

12日、衛星「試験23号」を載せ、上昇する運搬ロケット「長征4号C」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）