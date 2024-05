「春を待ちわびて〜The sea in the dream〜(原題:夢中的那片海)」

シャオ・ジャン(肖戦)の俳優人生を一変させたブロマンス時代劇「陳情令」(2019年)の配信開始から5年。ブレイク後も過熱する人気が追い風となって大ヒットした作品は数多いが、その共演回数の多さから度々話題になってきたのが、人気女優リー・チン(李沁)との時代劇だ。

「慶余年〜麒麟児、現る〜」(2019年)や「狼殿下-Fate of Love-」(2020年)などの時代劇で共演してきた2人だが、遂に"カップル"として共演を果たしたことで反響を呼んだ新作ドラマ「夢中的那片海」が、「春を待ちわびて〜The sea in the dream〜 」という邦題で6月11日(火)より衛星劇場にて日本初放送される。

シャオ・ジャンとリー・チンの心温まるロマンスも話題に!「春を待ちわびて〜The sea in the dream〜(原題:夢中的那片海)」 (C)XIXI PICTURES

中国版"源氏物語"と言われる古典小説「紅楼夢」をドラマ化した時代劇「紅楼夢〜愛の宴〜」(2010年)でデビューしたリー・チン。シャオ・ジャンがX玖少年団(X-NINE)のメンバーと共に出演し、2人の初顔合わせとなった「蒼穹の剣」(2018年)や、「陳情令」と同時期に撮影された「慶余年〜麒麟児、現る〜」で人気が急上昇。両作とも、互いに重要な役どころで存在感を発揮していたが、ストーリー上での2人の接点はほとんどなかった。

両親の仇討ちを誓う武術家を演じたシャオ・ジャンの初主演映画「ジェイド・ダイナスティ 破壊王、降臨。」(2019年)では、彼にほのかな恋心を抱く最強の美女戦士にリー・チンが扮し、2人の共演シーンがぐっと拡大。

「春を待ちわびて〜The sea in the dream〜(原題:夢中的那片海)」 (C)XIXI PICTURES

そして、宿命に抗い続ける男女の葛藤を描いたロマンス時代劇「狼殿下-Fate of Love-」(2020年)では、ダレン・ワンを交えた三角関係へと発展。メインカップルではないものの、リー・チン演じるヒロインに捧げる一途な愛を体現したシャオ・ジャン人気が、さらに加速することとなった。

共演する度にその距離を縮めてきたかのような印象のシャオ・ジャン&リー・チンだが、今回、激動の1970年代の中国・北京を舞台にした青春群像劇「春を待ちわびて〜The sea in the dream〜」では、様々な苦難を乗り越え、深い愛で結ばれる恋人同士を演じている。

「春を待ちわびて〜The sea in the dream〜(原題:夢中的那片海)」 (C)XIXI PICTURES

シャオ・ジャンが演じる肖春生(シャオ・チュンション)は、軍の居住地"大院"で姉と一緒に暮らしている青年。同じ大院育ちで親友の葉国華(イエ・グオホワ/リウ・ルイリン)と共に入隊することを夢見る、仲間からの信頼も厚い兄貴肌のキャラクターだ。

ある時、葉国華から賀紅玲(ホー・ホンリン/ツァオ・フェイラン)という女性にひと目惚れしたという相談を受けた肖春生は、その人柄に触れ自身も恋心を抱く。病身の母親を支えながらも、軍の楽隊でバイオリン奏者になるという賀紅玲の強さと美しさに引かれ、彼女の夢を応援するように。

一方、リー・チンが演じているのが、軍幹部の父親を持つお嬢様の佟暁梅(トン・シャオメイ)。裕福な家庭に生まれながらも、奉仕精神に厚く、軍医を志している。ひた隠しにしてはいるが、肖春生を想い、見返りを求めずに一途な愛を抱き続けていた。

文化大革命前後。大きな時代のうねりの中で、価値観の変化が求められた1970年当時の若者たち。何のために、どう生きるのか。自身の生きる道を模索する若者たちの姿が鮮烈に描き出されていく。

「春を待ちわびて〜The sea in the dream〜(原題:夢中的那片海)」 (C)XIXI PICTURES

シャオ・ジャン演じる肖春生は、誠実で情熱に溢れ、仲間のために自分を犠牲にできる人物。賀紅玲を助けるために火事の中に飛び込んでいったり、軍隊では身を挺して親友の葉国華を地雷から守って負傷したり...と、正義感の強いキャラクターを凛々しく魅力的に演じている。

「春を待ちわびて〜The sea in the dream〜(原題:夢中的那片海)」 (C)XIXI PICTURES

一方、リー・チン演じる佟暁梅は、美人で強気な賀紅玲とは対照的に、もの静かで落ち着いた女性。物語前半では華やかな賀紅玲が肖春生を惹きつけるが、思いやり深く仲間を支える佟暁梅の"深い献身"が次第に肖春生の心を捉えていく。

5度目の共演となるシャオ・ジャン&リー・チンだけに、相性は抜群。燃え上がる恋愛とはまた違う、爽やかで安らぎを誘う、心にじんわりと沁みわたるような絆を紡ぎ出す。

「春を待ちわびて〜The sea in the dream〜(原題:夢中的那片海)」 (C)XIXI PICTURES

待望のシャオ・ジャン主演作として、昨年6月に中国で配信されるやいなや、配信元のテンセントビデオ内の"熱度"は記録的な数値を叩き出し、国内の主要ランキングも首位を独走。社会現象レベルの反響を巻き起こしてきた「春を待ちわびて〜The sea in the dream〜(原題:夢中的那片海)」。6月11日(火)からの本放送に先駆け、衛星劇場では5月18日(土)に第1話が先行放送される。

懐かしき"オールド北京"の空気感を再現した青春群像劇としてはもちろん、シャオ・ジャンとリー・チンの共演ヒストリーの到達点としても見どころ多い注目作だ。

文=酒寄美智子

放送情報【スカパー!】

春を待ちわびて〜The sea in the dream〜(原題:夢中的那片海) 第1話先行放送

放送日時:2024年5月18日(土)17:00〜

※レギュラー放送は6月11日(火)より毎週(火)21:00〜(2話連続放送)

チャンネル:衛星劇場

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー!公式サイトへ