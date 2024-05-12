【今日の1枚】仮設工房で人形制作、避難キャンプで上演を パレスチナ自治区
【AFP＝時事】イスラエルとイスラム組織ハマス（Hamas）との武力衝突が続く中、パレスチナ自治区ガザ地区（Gaza Strip）中部デイルアルバラフ（Deir el-Balah）でブリキ缶で作った操り人形を工房で展示するマフディ・カリラ（Mahdi Karira）さん。カリラさんはかつて色鮮やかな人形を多く所有し、よく劇場で上演していた。イスラエル軍の砲撃から逃れるためにガザ市（Gaza City）からデイルアルバラフに避難を余儀なくされた現在、避難民キャンプの人々に向けた活動を続けている。
【翻訳編集】AFPBB News
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