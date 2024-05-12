イスラエルとイスラム組織ハマスとの武力衝突が続く中、パレスチナ自治区ガザ地区中部デイルアルバラフでブリキ缶で作った操り人形を工房で展示するマフディ・カリラさん（2024年4月27日撮影）。(c) AFP

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【AFP＝時事】イスラエルとイスラム組織ハマス（Hamas）との武力衝突が続く中、パレスチナ自治区ガザ地区（Gaza Strip）中部デイルアルバラフ（Deir el-Balah）でブリキ缶で作った操り人形を工房で展示するマフディ・カリラ（Mahdi Karira）さん。カリラさんはかつて色鮮やかな人形を多く所有し、よく劇場で上演していた。イスラエル軍の砲撃から逃れるためにガザ市（Gaza City）からデイルアルバラフに避難を余儀なくされた現在、避難民キャンプの人々に向けた活動を続けている。

【翻訳編集】AFPBB News

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