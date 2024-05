〈食べログ3.5以下のうまい店〉紹介制の肉割烹が一般予約を開放！ 極上の肉料理をいち早く体験したい

おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回は肉好きグルメライター小寺慶子さんが見つけた、元紹介制の肉料理店をご紹介。

グルメなあの人にお願いして、本当は教えたくない、とっておきの「3.5以下のうまい店」を紹介する本企画。今回は肉を愛するフードライター・小寺慶子さんがおすすめする極上の肉割烹をご紹介。

教えてくれた人

小寺慶子

肉を糧に生きる肉食系ライターとして、さまざまなレストラン誌やカルチャー誌などに執筆。強靭な胃袋と持ち前の食いしん坊根性を武器に国内外の食べ歩きに励む。趣味はひとり焼肉と肉旅(ミートリップ)、酒場で食べ物回文を考えること。「イカも好き、鱚もかい?」

肉を知り尽くした達人による“肉尽くしのコース“を心ゆくまで

広尾商店街の喧騒からわずかに離れた場所に。夜になるといっそう密やかな雰囲気が増す

東京の中でもインターナショナルかつ文化的なイメージが根付く広尾。昼夜問わず多くの人や車が行き交う広尾商店街だが、1980年代には乳牛を育てるためのファームがあったという、にわかに信じがたいエピソードも。都会の中心にありながら、どこか牧歌的でおだやかな雰囲気が通うのも、そうした時代の名残かもしれないと腑に落ちる。そして、このエリアの多彩な魅力を物語るのが、さまざまなジャンルの美食店。界隈に人気のレストランが密集するこの場所で、今肉好きの注目を集めているのが「肉幸」だ。

あらゆる肉料理店を食べ歩いていても知っている人はまだ、そう多くはないはず。というのも、2022年にオープンした時から最近までは知り合いの紹介のみで営業。「もっと多くの人に料理を楽しんでもらいたい」と、一見でも予約が可能になったのは、肉好きにとって吉報にほかならない。

8席のカウンターのほかに最大4名で利用可能な個室も。テンポよく繰り出される肉尽くしのコースに心がときめく

ストレートな店名からも想像できる通り「肉幸」の主役は、肉。それも、日本で肉を扱う料理人なら誰もがあこがれる川岸畜産の「ピン中のピン」と呼ばれる神戸ビーフがメインだ。温度や香りも味の一部。できたてのベストな状態で味わってほしいという思いから、厨房での調理風景を眺められる割烹スタイルで料理を提供する。

あえてメニューは用意せず、その日の献立の内容を説明しながら提供。全8品が登場するコースは27,500円

そもそも肉割烹は、客の目の前で料理を仕立てる関西の割烹文化から派生。2010年頃から東京でもぽつぽつと“肉割烹”がオープンするが、ステーキや焼肉、しゃぶしゃぶやすき焼き人気に押され、苦戦を強いられた店も多かった。「東京にも肉割烹の良店あり」というイメージ転換に成功したのは、和牛や和食に新しい価値を見いだし、固定観念にしばられずに肉割烹の“精度”を高めた料理人の努力があればこそだ。

肉質や部位の個性を見極め、自由闊達な調理法で肉好きの心をとりこに!

料理長の島田忠任さん。父も母も料理人という一家に生まれ育つ。白金高輪の「今福」で肉の知識と技術に磨きをかけ、ミラノなど海外のレストランの立ち上げなども経験

L字形カウンター内の厨房で調理にいそしむのは、島田忠任さん。父母ともに東京・日本橋で料理人として働く家に生まれ育つも「同じ道へ進むという気はなかった」と話す。それでも、血は争えないというべきか。料理人として生きると決意をした島田さんの才能とセンスはみるみるうちに開花。しゃぶしゃぶとすき焼きで人気を集める白金高輪「今福」の料理長を任されると8年連続でミシュランの星を獲得。肉と真剣に向き合う日々の中で、その知識と技術をさらに深めていった。

調理場と客席にほぼ隔たりのない“さらしの仕事”。料理中の姿だけではなく、つくり手の志まで見える空間ゆえ、島田さんは営業後もフードや水回りを徹底的に磨き上げ、朝も9時前には店に出て一から仕込みを始める。「素晴らしい食肉を扱うことができる感謝。その肉を一番おいしく食べてもらうためにはどうしたらいいかを考えていたら休んでいる時間はありません」と静かに語る。

川岸畜産のグラン・ロインの証明書。稀少な肉と卓越した腕が融合した料理をゆっくりと味わいたい

兵庫県の西脇市で全頭雌牛の長期肥育を行う川岸畜産。「ピン中のピン」と呼ばれる神戸ビーフを扱いたいと願う飲食店は全国でも後を絶たないが、「肉幸」ではその中でも月に7〜8頭しか出荷されない超希少なグラン・ロインを味わうことができる。

グラン・ロインの定義は、兵庫県内で生まれた但馬牛の純血種であることと未経産の雌牛であること、枝肉重量は360kg以上、499.9kg以内などいくつかあるが、その中でも重要なのは、言うまでもなく、牛の血統と兵庫県の川岸牧場で700日以上肥育されているという点にある。川岸農場で育てられるのは血統管理が徹底された純国産の黒毛和牛。「神戸ビーフ」を名乗ることができるのは、その中でも厳しい審査をクリアした牛肉のみで、さらにグラン・ロインともなると、そのハードルはさらに高くなる。そして肥育期間だが、多くの焼肉店などで扱う牛が28〜30カ月肥育であるのに対し、35カ月以上の長期肥育と、コストがかかるうえに病気のリスクも高まる。それでも牛の個体に合わせた飼料で、ストレスをかけずに肥育することは肉の健やかなおいしさに直結する。

「牛肉に関して銘柄や等級がすべてだとは思っていませんが、川岸さんのグラン・ロインは別格。どう調理すべきか、手で触れば自然と答えが見えてくる。そういう牛肉を扱えることは料理人冥利に尽きます」(島田さん)

めくるめく牛肉のコースに酔いしれる、心尽くしの料理が満載

神戸ビーフのランプのしゃぶしゃぶ。川岸畜産の神戸ビーフのランプを贅沢にしゃぶしゃぶで

肉割烹といっても間に野菜などを使った一品料理を出す店も少なくないが、「肉幸」は最初から最後まで全品肉尽くし。川岸畜産の雌牛をメインに、新鮮な内臓類など、あらゆる肉料理が登場する。最高峰の食肉を扱っているが「おいしさのためなら採算は度外視」と8品のおまかせコースを27,500円で提供。味に緩急をつけ、ボリュームを適量にするなど“肉割烹”としての満足度を高めるために、さまざまな工夫を凝らしている。

牛肉料理でも季節感を楽しんでほしいという心遣いは料理の随所に。ランプのしゃぶしゃぶは、すき焼きの割下にとろろと土佐酢のジュレを加えて爽やかに。しっとりとした肉質とコクのある味わいがより際立つ一品に仕上げている。

神戸ビーフのうちもものたたき。ポン酢で炊いた新玉ねぎとライムを合わせた新生姜のジュレを一緒に

肉質や部位に合わせてさまざまな熱源を使うのも「火入れに心と味が出る」という思いから。うちもものたたきは1度、常温に戻してから表面を藁で焼き付け外側からじっくりと火を入れている。香りをまとわせることで肉のまろやかなうまみが増幅。

和牛ほほ肉のビーフシチュー。加賀れんこんやチンゲンサイ、オクラとかつお出汁の上品なうまみと口の中に甘い余韻を残すほほ肉がしっとりとマッチ

そして、島田さんの和食と和牛を融合させる技を印象づける一品も。牛ほほ肉のビーフシチューは、牛骨やその端材などから出汁を取ると思いきや、かつお出汁を合わせるというからそのアイディアに驚く。「肉の出汁はどうしても重たくなるので、日本人に舌馴染みのよい魚介の出汁でさっぱりと仕上げます。コースなので、その前後の料理のことを考えると重厚な風味が残らない方がいいと思うんです」(島田さん)

スペシャリテのハラミは味の凝縮感に感動せずにいられない!

樺澤商店の無水ハラミ。玉ねぎで甘みととろみをつけた醤油ベースのたれで

正肉のみならず、内臓肉の調理技術も圧巻! 島田さんが自身のスペシャリテと胸を張る無水ハラミは、芝浦一の内臓卸と名高い「樺澤商店」から。乾燥させて味を十分に凝縮させたハラミを未真空で仕入れ、その後に低温と高温を使い分けて火を入れる逸品。じっくりと噛みしめるたびに肉の繊維の間から濃厚なうまみがあふれ出す。「高温だけでは肉が乾き、低温だけではせっかくの風味が弱くなる」ため、手間と時間をかけてベストな焼き具合に。倍量で注文する常連客がいるというのも納得のおいしさだ。

外観

東京の肉割烹の進化と深化を感じさせる「肉幸」。締めには栃木の磨宝卵の温泉卵と自家製ダレを炊きたてご飯にかけて食べるローストビーフご飯や、黄ニラと神戸ビーフのたれも美味な稲庭うどんのつけそば、和牛のうまみが溶けこんだカレーライスも登場。「肉」が運ぶ「幸」を求めて訪れるなら、ぜひ、今のうちに!

<店舗情報>◆肉幸住所 : 東京都渋谷区広尾5-19-2 PIPE 1FTEL : 050-5600-7746

文:小寺慶子、食べログマガジン編集部 撮影:長尾 真志

