アルクが展開する「ディズニー fantaSpeak(ファンタスピーク)」

魅力あふれるディズニー作品やピクサー作品のコンテンツと様々な仕組みで、学びの習慣化や豊かなライフスタイルの実現をお手伝いしてくれる英語・英会話アプリです。

基本無料で利用でき、好きな作品を通してワクワクしながら学び続けることができます。

今回は、そんな「ディズニー ファンタスピーク」のメインとなる学習モード「ストーリー」を詳しく紹介していきます!

「ディズニー ファンタスピーク」は、ディズニー作品やピクサー作品のコンテンツを通じて英語・英会話を学ぶことができるアプリ。

『キクタン』シリーズで定評のあるアルクが手掛け、基本無料で利用することができます。

ながら学習、スキマ学習に最適な「聞くだけ」から気軽に始められるので、忙しい方や英語初心者の方でも取り組みやすく続けやすいのが特徴。

好きな作品で学べる「ストーリー」、アメリカのディズニーパーク&リゾートが舞台の「パーク英会話」、名シーンのデジタルアートを集める「コレクション」など多彩なモードで英語を学ぶ習慣をサポートします。

今回紹介するのは、好きなディズニーやピクサーの作品を通して、リスニング・単語・文法・スピーキング(音声認識付き)の英語の4技能を学べるモード「ストーリー」

毎月新たな作品が登場し、物語を読み進めながら学ぶことができます。

豊富な作品から選べる

「ストーリー」は、種類豊富なディズニー作品とピクサー作品から教材を選んで学習していくモード。

短めのお話で気軽に学習できる「初心者向け」、じっくり学習したい人におすすめの「中〜上級者向け」の2つのカテゴリに分類されています。

1つの学習は5分から進められるので、通勤時間のスキマ時間や寝る前のリラックスタイムの学習にもおすすめ。

「初心者向け」はミッキー&フレンズや「くまのプーさん」の短編作品が中心となったラインナップ。

『ファンタジア』より「魔法使いの弟子」も教材として登場しています。

「中〜上級者向け」は長編作品が中心で、『アナと雪の女王2』はなんと63話構成という大ボリューム!

物語に没入しながらじっくり学習することができます。

リスニング・単語・文法・スピーキングの英語の4技能をサポート

1話分の学習で扱う英文は4-5文程度。

作品を複数のお話に分けて、リスニング・単語・文法・スピーキングの英語の4技能の学習をサポート。

お話を学び終えたあとは、単語帳とまとめ聴きで復習でき、学びの定着を手助けしてくれます。

リスニング

まずはリスニングからスタート。

英語で文章が読み上げられ、再生ボタンで何度でも聞くことができます。

読み上げ速度は少し遅めの0.75倍、少し早めの1.25倍に切り替えが可能。

また、テキストの表記も、英日併記、英文のみ、日本語訳のみ、テキストオフと変更をすることも。

学習に慣れてきたら、音だけを聞いて英文を思い浮かべるトレーニングをすることができます。

文に使用されている重要単語を確認することもできます。

単語を学ぶ

物語を読み終えると、次は単語のチェック。

英単語とその意味をタップして正しく組み合わせたり、

音声を聞いて意味を4択で選ぶ問題などゲーム感覚で単語の理解度を確認できます。

文法を学ぶ

続いては文法を学んでいきます。

音声を聞いて、空欄になっている箇所を埋めていきます。

正解すると和訳が表示され、英文の意味を再確認することができます。

スピーキング

最後はスピーキング。

音声を真似て発音練習をしていきます。

スマートフォンのマイクに向けて話すと、音声認識で採点。

自分の発音をチェックすることもできます。

短い単語だけでなく、長い文章もお題に登場。

お手本のようにスラスラと話せなくても、ゆっくり自分のペースで発話しても採点してくれます。

慣れないうちは恥ずかしかったりと抵抗のある分野ですが、挑戦していくことが上達の近道です!

これらの4つのセクションが1セット(1話)に。

スピーキングまでの学習を終えると、お話の続きへと進みます。

ディズニーならではの心ときめくイラストが満載で、本を読むような感覚で学ぶことができます。

PRO会員ならもっと学べる、楽しめる!

PRO会員:1ヶ月 2,200円・12ヶ月 17,400円

「ディズニー ファンタスピーク」は基本無料で利用できますが、PRO会員ならもっと楽しみが広がり、学びの幅が広がります。

PRO会員になると、「ストーリー」の全作品をジュエル消費なしで見ることができるので、全てのストーリーを一気に学びたい方にぴったり。

学びで取得したジュエルを「コレクション」のガチャに充てることができ、「コレクション」がたっぷり楽しめます!

じっくり学びたい方、全てのストーリーを一気に学びたい方、パーク英会話のスピーキングにも取り組みたい方にはPRO会員がおすすめです。

ディズニーの物語を通じて英語学習ができる大人の英語習慣!

英語・英会話アプリ「ディズニー ファンタスピーク」の紹介でした。

