新作美少女フィギュア・セクシーフィギュア10選！初夏到来！水着を着た美女勢揃い【4月掲載まとめ】

2024年4月に掲載した美少女フィギュアの中からて厳選して紹介!!

2024年4月は「ウマ娘 プリティーダービー マチカネタンホイザ 1/7 」や「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF ホロ 2024Ver」「ブルーアーカイブ -Blue Archive- ヒナ(水着) 1/7 完成品フィギュア」などのアニメやゲームの美少女フィギュアから、人気絵師のセクシーフィギュア、など、アニメやゲームなどに登場する人気のキャラクターが登場した。

2024年4月紹介美少女フィギュア!

ウマ娘 プリティーダービー マチカネタンホイザ 1/7 完成品フィギュア

ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」より「マチカネタンホイザ」を1/7スケールでフィギュア化。 勝負服[ぱんぱかティルトット]を纏い、のびのびとした元気なポーズで立体化。真面目で前向き、なのに肝心な部分でポカをしてしまう天然な彼女らしい朗らかな笑顔やカットアウェイショルダーのシャツ、特徴的な装飾付きのマント、愛用の穴が開けられたキャスケットに編み上げブーツなど、見ごたえとボリューム感を両立している。

【商品情報】■【限定販売】ウマ娘 プリティーダービー マチカネタンホイザ 1/7 完成品フィギュア[ファット・カンパニー]価格:28,800円(税込)スケール:1/7サイズ:全高:約260mm素材:プラスチック発売日:2025年1月未定ブランド名:ファット・カンパニー原作名:ウマ娘 プリティーダービーキャラ名:マチカネタンホイザ原型制作:間崎祐介彩色:とり(クレーネル)デカール制作:るか(クレーネル)

⇒「ウマ娘」マチカネタンホイザ1/7スケールフィギュアが登場!

POP UP PARADE 狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF ホロ 2024Ver. 完成品フィギュア

【商品情報】■POP UP PARADE 狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF ホロ 2024Ver. 完成品フィギュア[グッドスマイルカンパニー]価格:4,800円(税込)サイズ:全高:約170mm(ノンスケール)素材:プラスチック発売日:2024年9月未定ブランド名:グッドスマイルカンパニーシリーズ名:POP UP PARADE(ポップアップパレード)原作名:狼と香辛料キャラ名:ホロ原型制作:カブ彩色:谷口世太郎

⇒「狼と香辛料」2024Ver.となったホロがポッパレに登場

一夜ちゃんの受難 暁璃(あかり)ちゃん 1/6 完成品フィギュア

人気作品「一夜ちゃんの受難」より一夜ちゃんのお友達の「暁璃(あかり)」が水着姿でフィギュア化!

ぼに〜さんの描く柔らかな曲線美が忠実に再現されている。

低身長感のあるプロポーションに大きくハリのあるお胸やお尻のギャップが魅力的!

衣装の水着は着脱可能で、頬を赤く染めた恥じらい顔パーツが付属する。

【商品情報】■【あみあみ限定特典】一夜ちゃんの受難 暁璃(あかり)ちゃん 1/6 完成品フィギュア[Q-six]価格:21,780円(税込)スケール:1/6サイズ:全高:約29cm素材:PVC発売日:2024年10月未定ブランド名:Q-six(キューシックス)原作名:一夜ちゃんの受難キャラ名:暁璃原型製作:ノルグレコ(Q-six)彩色見本製作:K2(GILLGILL)製作協力:MouseUnit

⇒「一夜ちゃんの受難」暁璃(あかり)が水着姿でフィギュア化!

ブルーアーカイブ -Blue Archive- ヒナ(水着) 1/7 完成品フィギュア[グッドスマイルアーツ上海]

人気ゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、ゲヘナ学園3年生風紀委員長「ヒナ」の水着姿を1/7スケールでフィギュア化。普段と異なる可憐な水着姿と表情を表現し、浮き輪とボリューム満点の髪も細かく制作されている。 ヒトデと波の質感も細部まで忠実に再現されている。夏の休暇を楽しむヒナを、お手元にお迎えいただきたい。

【商品情報】■ブルーアーカイブ -Blue Archive- ヒナ(水着) 1/7 完成品フィギュア[グッドスマイルアーツ上海]価格:21,900円(税込)スケール:1/7サイズ:全高:約235mm素材:プラスチック発売日:2024年12月未定ブランド名:グッドスマイルアーツ上海原作名:ブルーアーカイブキャラ名:ヒナ(空崎ヒナ)原型制作:Sayori彩色:猫也デザイン・イラスト:DoReMi

⇒「ブルーアーカイブ」水着姿のヒナを1/7スケールでフィギュア化

とらドラ! 逢坂大河 生足タイガーVer. 1/4 完成品フィギュア

色褪せない大人気TVアニメ「とらドラ!」より、ヒロインの「逢坂大河」がタイガースーツ×ビッグスケールで再登場!“手乗りタイガー”の異名を持つ大河らしいトラ風衣装に身を包み、ガオーポーズも愛らしさ満載! さらに今回は網タイツを脱ぎ捨てた華奢な彼女の素足を存分に楽しめる。

【商品情報】■とらドラ! 逢坂大河 生足タイガーVer. 1/4 完成品フィギュア[フリーイング]価格:29,700円(税込)スケール:1/4サイズ:全高:約350mm素材:プラスチック発売日:2024年8月未定ブランド名:FREEing(フリーイング)原作名:とらドラ!キャラ名:逢坂大河原型制作:FREEing彩色:谷本裕人

⇒「とらドラ!」ヒロインの「逢坂大河」がビッグスケールで再登場!

大鳳 スチルイラスト ver. 完成品フィギュア

大人気ゲーム「アズールレーン」より、「大鳳」が登場! 大胆なバニー衣装姿を大迫力の1/4スケールで細部まで再現し、立体化されている。零れ落ちそうなお胸とくびれた腰まわり、ふっくらとした太ももがとても魅力的。

【商品情報】■大鳳 〜 スチルイラスト ver. 〜作品名:アズールレーンサイズ:1/4スケール本体全高:約21cm(台座含まず)本体全長:約32cm(台座含まず) 仕様:PVC塗装済み完成品原型製作:AXIA彩色:Lilan価格:38,280円(税込)発売日:2025年1月予定

⇒「アズールレーン」より「大鳳 〜スチルイラスト ver. 〜」が立体化! 大胆なバニー姿を大迫力のフィギュアに

PHANTASY STAR ONLINE 2 es 涼風のジェネ[サマーバケーション]

AMAKUNIが贈る「PHANTASY STAR ONLINE 2 es」フィギュアシリーズより、セーラー風スク水に身を包んだ「涼風のジェネ」がラインアップ!Nidy-2D-氏がデザインを手がけた人気チップ[サマーバケーション]の水着を纏い、とびきりキュートな敬礼ポーズの「ジェネ」を1/7スケールフィギュア化。

【商品情報】■【限定販売】PHANTASY STAR ONLINE 2 es 涼風のジェネ[サマーバケーション] 1/7 完成品フィギュア[あみあみ×AMAKUNI]価格:23,100円(税込)スケール:1/7サイズ:全高約26.2cm(ヘッドギア含む)発売日:2025年1月未定ブランド名:あみあみ×AMAKUNI原作名:ファンタシースターオンライン2 esファンタシースターオンライン2『ファンタシースター』シリーズキャラ名:ジェネ原型製作:横田健彩色見本製作:星名詠美製造:AMAKUNI

⇒「PHANTASY STAR ONLINE」涼風のジェネが登場!

あやかしトライアングル 花奏すず 1/7 完成品フィギュア

TVアニメ「あやかしトライアングル」より、ヒロインの「花奏すず」を1/7スケールフィギュア化。作中に出てくる妖「タヌマロ」デザインのパーカーを身に着けた姿で立体化。パーカー1枚という大胆な装いにイタズラっぽくも挑発的な舌出しスマイルがすずらしいハレンチさとかわいらしさを見事なバランスで両立させている。

【商品情報】■【限定販売】あやかしトライアングル 花奏すず 1/7 完成品フィギュア[ファット・カンパニー]価格:22,800円(税込)スケール:1/7サイズ:全高約250mm(パーカー含む)素材:プラスチック発売日:2025年1月未定ブランド名:ファット・カンパニー原作名:あやかしトライアングルキャラ名:花奏すず原型制作:間崎祐介彩色:かわも(クレーネル

⇒「PHANTASY STAR ONLINE」涼風のジェネが登場!

アズールレーン チェシャー 1/7 完成品フィギュア

「アズールレーン」より、ロイヤルに所属する重巡洋艦“チェシャー”が登場。両手を広げてスカートを翻すようにステップを踏むポーズで立体化。風を受け、ふわりと広がるスカートやなびくベルトが躍動感を演出。豊かな胸やハリのあるヒップラインに対して、引き締まったウエストやスラリと伸びる手足など、メリハリが効いたボディラインが魅力的。

【商品情報】■【あみあみ限定特典】アズールレーン チェシャー 1/7 完成品フィギュア[アルター]価格:30,580円(税込)スケール:1/7サイズ:全高:約260mm素材:PVC ABS発売日:2025年4月未定ブランド名:ALTER(アルター)原作名:アズールレーンキャラ名:チェシャー原型:タカク&タケシ彩色:緋色(scarlet)+渡邊 恭大

⇒「アズールレーン」重巡洋艦“チェシャー”が登場!!

ねんどろいどどーる ローゼンメイデン 真紅

「ローゼンメイデン」より、「真紅」がねんどろいどどーる化! 細部まで再現された「真紅」をぜひお手元にお迎えいただきたい。

【商品情報】■ねんどろいどどーる ローゼンメイデン 真紅[グッドスマイルカンパニー]価格:11,000円(税込)サイズ:全高:約140mm(ノンスケール)素材:布・磁石・プラスチック発売日:2024年12月未定ブランド名:グッドスマイルカンパニーシリーズ名:『ねんどろいど』シリーズ ねんどろいどどーる原作名:ローゼンメイデンキャラ名:真紅造型師:まるひげ原型制作:まるひげ制作協力:ねんどろん、澤田工房衣装・パターン制作:岡和美

⇒「ローゼンメイデン」真紅がねんどろいどどーる化!