京都市脱炭素先行地域にモデルハウスをオープン！山中商事「composition colors iwakura」

山中商事は、京都市左京区岩倉南三宅町にて展開する京都市と連携した脱炭素街区「composition colors iwakura」にモデルハウスをオープンします。

山中商事「composition colors iwakura」

街並みパース(鳥瞰)

オープン日:2024年5月12日

「composition colors iwakura」は、環境省が進める「脱炭素先行地域」に選定された京都市の取り組みとして、脱炭素街区エリアに指定され、ここで建てられるすべての住宅はZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)基準を満たします。

全14戸からなる街区で、設計は京都工芸繊維大学にてデザイン・建築学教授を務める長坂 大(Mega)が担当します。

モデルハウス内観写真

「composition colors iwakura」は美しい景観や街並みを守るために第3種風致地区に指定されています。

建ぺい率40%や建築物自体に厳しい規制が設けられたなかで、その土地を最大限に生かし、都市部の住宅のような塀で囲う家ではなく、暮らす人たちが自然と調和し、街全体の群としてゆとりをもって楽しむことができます。

街並みパース(アイレベル)

モデルハウス(F号地)は、細長い小道をくぐり抜けた先に、ダイナミックな「土間」が広がります。

2階からは比叡山が一望でき、家中どこからでも自然の彩りを感じる建築と風景が一体化したデザインです。

モデルハウス内観写真2

「composition colors iwakura」はZEH仕様という高性能と岩倉の土地柄にあった高い意匠性を兼ね備え、街全体がデザインされた分譲地の新たなスタンダードモデルです。

また、継続的に街の景観を維持していくために、植栽のメンテナンスを、住宅引き渡し後も行えます。

全体プランイメージ

山中商事は総合不動産会社としてこれまで60年にわたり、分譲住宅を供給してきました。

従来の分譲住宅である合理性や効率化を追及した画一的な住宅供給ではなく、多様なライフスタイルに応じたコンセプトのある街づくりを行い、「幸呼ぶ住まい」を届けます。

