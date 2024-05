授乳前にふき取り不要！「オーガニックニップルバーム」

メデラは、授乳期のデリケートな乳頭や乾燥肌をケアする「オーガニックニップルバーム」の正式販売します。

メデラ「オーガニックニップルバーム」

オーガニックニップルバーム 7g 40g

希望小売価格:7g 1,320円(税込)/40g 3,630円(税込)

正式販売開始日:2024年5月10日より順次

内容量:7gおよび40gの2種

取り扱い店舗:全国のベビー用品専門店、ECサイトなど、メデラ取り扱い店舗・サイトにて順次販売

※お取り扱いの無い店舗もあります。

※一部、ECサイトでは2023年11月より40g入りの先行販売を開始しています。

授乳中のお母さまが使用できる乳頭ケアクリームとして、羊毛脂から精製されたラノリンを使用した「ピュアレーン」を長年販売しており、多くのお母さまが使用しています。

昨今の世界的な自然派志向の高まりを受け、幅広いお母さまのニーズにお応えすべく、植物性の新たな乳頭ケアクリームをラインアップに追加されました。

「オーガニックニップルバーム」は100%天然由来成分で構成されており、コスモス認証、ヴィーガン認証を取得している植物性のバームです。

うるおいを与えるオリーブオイル(オリーブ果実油)と肌を整えるカレンデュラ(トウキンセンカ花エキス)が刺激を受けやすいお母さまの乳頭を保護します。

授乳前にバームをふき取る必要がないため、赤ちゃんが急におっぱいを欲しがってもすぐに飲ませることができます。

また、乳頭だけでなく、お母さまや赤ちゃんの乾燥した唇やお肌にも使用できます。

チューブにも工夫が施されており、40gのチューブはエアレスポンプを採用し、空気に触れにくくすることで製品を酸化から守り、乾燥や変質、異物混入を防ぎます。

ワンプッシュで乳頭ケアに必要な分だけ出てくるので無駄がありません。

7gのチューブには直接塗布する際にも塗りやすいアプリケーターが付いています。

オーガニックニップルバーム40gチューブ

オーガニックニップルバーム7gチューブ

塗りやすいテクスチャー

製品モニターのお母さまの声

ポンプだと衛生的に使えますし、サラッとした使い心地なのにしっかり保湿してくれるのでとても良かったです。余計な香りがしない。使用感が心地良い。乳頭の乾燥や、子どもの唇に使用しました。ベタベタせずよかったです。

との声を頂いたそうです。

