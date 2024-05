ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年5月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します!

セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズ

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2024年5月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年5月もセガプライズから「サンリオキャラクターズ」のかわいいグッズが続々登場!

バレエ『白鳥の湖』をイメージした衣装を身につけた「マイメロディ」や「クロミ」のぬいぐるみやマスコットなど、全7種がラインナップされます。

ゆるかわ サンリオキャラクターズ Lぬいぐるみ“クロミ” SWAN LAKE

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2024年5月10日より順次

サイズ:全長約30×18×33cm

種類:全1種(クロミ)

バレエ『白鳥の湖』の黒鳥をイメージした衣装で登場する「クロミ」のぬいぐるみ。

ふわふわのスカートや黒鳥のティアラがお似合いです☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ Lぬいぐるみ“マイメロディ” SWAN LAKE

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2024年5月10日より順次

サイズ:全長約35×18×32cm

種類:全1種(マイメロディ)

バレエ『白鳥の湖』の白鳥をイメージした衣装を纏った「マイメロディ」のぬいぐるみ。

水色で統一された、チュールがポイントのふわふわスカートやバレエシューズがかわいい!

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット SWAN LAKE

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2024年5月10日より順次

サイズ:全長約11×5×10cm

種類:全3種(クロミ、マイメロディ、シナモロール)

バレエを練習中の「クロミ」「マイメロディ」「シナモロール」をデザインしたマスコット。

チュチュ風のふわふわとしたスカートや大きなリボンはもちろん、表情にも注目です☆

ハンギョドン スーパーギガザッカドームクッション 〜うるうる〜

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2024年5月10日より順次

サイズ:全長約50×50×30cm

種類:全1種(ハンギョドン)

「ハンギョドン」のお顔をデザインした、大人気のドームクッション第2弾!

瞳にハートが浮かぶ、うるうるな表情がポイントです☆

SANRIO CHARACTERS×もにまるず マスコット SWAN LAKE

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650752

©watabemanabu/M-Loop

投入時期:2024年5月17日より順次

サイズ:全長約9×8×9cm

種類:全6種(マイメロディ、クロミ、ララ、キキ、シナモロール、みるく)

バレエ『白鳥の湖』をテーマにしたデザインのマスコット。

優しい色合いで、見ているだけでも癒やされるかわいらしさです。

ゆるかわ サンリオキャラクターズ ぬいぐるみ ぷくっとVer.

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2024年5月24日より順次

サイズ:全長約8×8×15cm

種類:全4種(ポチャッコ、バッドばつ丸、ポムポムプリン、シナモロール)

「サンリオキャラクターズ」のぷくっとしたお顔がかわいいぬいぐるみ。

個性が光る「ポチャッコ」「バッドばつ丸」「ポムポムプリン」「シナモロール」の表情に胸がキュンとしそう☆

バッドばつ丸 スーパーラージぬいぐるみ ぷくっとVer.

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2024年5月30日より順次

サイズ:全長約35×31×43cm

種類:全1種(バッドばつ丸)

ぷくっとしたお顔がかわいい「バッドばつ丸」がプライズとして登場!

大きいサイズのぬいぐるみなので、ぎゅっと抱きしめるのにもちょうどいい大きさです。

バレエ『白鳥の湖』の衣装やぷくっとした表情がかわいい、ぬいぐるみやマスコット。

全国のゲームセンターなどに2024年5月より順次投入される、セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズの紹介でした☆

