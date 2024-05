地元広島食材で新生活を応援！フレスタ「広島大学学生応援プロジェクト第7弾『#ようこそ広大3』」

フレスタは、広島大学が新入生支援のため実施する「広島大学学生応援プロジェクト第7弾『#ようこそ広大3』」に賛同し、食材の手配からお届けまでの支援をしています。

また、2024年6月23日(日)までクラウドファンディングにて支援を募集しています。

フレスタ「広島大学学生応援プロジェクト第7弾『#ようこそ広大3』」

目標金額 : 200万円 1,000円からご寄付いただけます。

募集期限 : 2024年6月23日(日)

「広島大学学生応援プロジェクト第7弾『#ようこそ広大3』」はコロナ禍をきっかけに始まった本プロジェクトです。

光熱費や食費の高騰が続いている中、慣れない一人暮らしを地元広島食材で支え新生活を応援したい、広島の良さを知ってもらいたいとの想いから2024年も企画しました。

広島大学に入学した学部新入生の中から、事前募集に応募した約650名へ、広島の食材をふんだんに使った詰合せを届けるための資金をクラウドファンディングにて募っています。

フレスタの支援内容

コロナ禍をきっかけに始まった広島大学様との学生支援の取り組みは、前身のプロジェクトと合わせて2024年で4年目です。

本プロジェクトメンバーである学生の方の意見を取り入れ、慣れない一人暮らしの調理時に簡単、便利、お手軽に利用でき尚且つ地元広島食材をメインとした「一人暮らし応援セット」の詰合せを組み、お届けまでを配送手配しています。

また、同社からの応援食材として、川中醤油「瀬戸内柑橘ぽん酢」を対象の新入生の方にプレゼントします。

一人暮らし応援セット内容

川中醤油「瀬戸内柑橘ぽん酢」をプレゼント

商品を選定中

【クラウドファンディングについて】

「広島大学学生応援プロジェクト第7弾『#ようこそ広大3』」

フレスタホールディングスグループでは、引き続き食を通じた地域支援、地産地消の取り組みを行います。

