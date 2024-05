スマイルケアジャパン社は、1つで20wayが特徴の「おやすみたまごプラス」を、ベビー用防災グッズの販促強化をします。

スマイルケアジャパン社「おやすみたまごプラス」

価格:19,800円(税込)

販売強化期間:2024年5月9日〜

サイズ:約 縦68cm×横43cm×高さ22cm

カラー:ベージュ・ネイビー・グレー・アイボリー

素材:綿・ポリエステル・極小発泡ビーズ・プラスチックファスナー

Cカーブベッド(ぐっすり)

寝返り防止クッション

自然災害(地震など)の多い日本・ベビーの防災グッズが少ない現状への需要

近年、日本では震度6前後の地震が目立っています。

南海トラフ巨大地震・首都直下型地震の心配もあり、今一度 防災について考える必要性があります。

大人用子ども用の防災グッズは充実していますが、ベビーの防災グッズはとても少ないです。

「おやすみたまごプラス」は妊娠時期から産後の子育てまでを1つでオールサポートできます。

普段使いができ、いざいという時には防災グッズになることが強みです。

育児用品選びは、防災を意識し1つで何役もこなせるものを選び、事前避難・避難勧告に備えておくことがおすすめです

※双子育児にも対応しています。

「おやすみたまごプラスの特徴

*1つのアイテムで20通りの育児アイテムに変化

妊娠時期には大きなお腹を支える「抱き枕」に。

お子様がしたらぐっすり眠る「Cカーブベッド」腰と腕がとても楽な「授乳クッション」お座りが不安定な時期も安心360度ふわふわ「ベビーチェア」「寝返り防止クッション」「ベビーソファ」「ベビーサークル」など様々なシーン・お子様の成長に合わせて変化させることが可能です。

とっても楽な授乳クッション

ベビーソファ

*1つで20way!軽量!だから、防災グッズに早変わり

いざという時、様々な育児用品を持って非難することは不可能です。

「おやすみたまごプラス」は20通りの育児グッズに変化するので、「おやすみたまごプラス・ミルク・おむつ・衣類」でベビーの防災準備は完了。

重量は約2kgと軽く斜めがけで簡単に持ち運び可能です。

避難所でのベビーの居場所

慣れた環境とは違い、様々なストレスや思いで多くの方が避難されています。

ベビーを連れての避難は、いつも使っているものを避難所に持ち込みベビーを落ち着かせてあげたいです。

それが親のストレス軽減にも繋がります。

コストパフォーマンスが高い育児グッズ

「おやすみたまごプラス」は、現在子育て支援緊急企画で19,800円(税込み)

20通りに変化しますので、1アイテムあたり990円の計算です。

経済的で優秀な育児用品兼防災グッズです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 1つで20wayのベビー用防災グッズ!スマイルケアジャパン「おやすみたまごプラス」 appeared first on Dtimes.