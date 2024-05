メズム東京オートグラフコレクションでは夏野菜を楽しむランチプログラム『Color Palettes-太陽の贈り物-』、爽やかなハーブの香りを楽しむディナープログラム「Summer Breeze-風の記憶-」が提供されます。

メズム東京、オートグラフコレクション 「ビストロノミ―・コース ランチプログラムとディナープログラム」

開催期間:2024年6月1日(土)〜8月31日(土)

開催場所:メズム東京、オートグラフ コレクション

16階レストラン「シェフズ・シアター」東京都港区海岸1-10-30

メズム東京、オートグラフ コレクションで、夏野菜を楽しむランチプログラム『Color Palettes-太陽の贈り物-』、爽やかなハーブの香りを楽しむディナープログラム「Summer Breeze-風の記憶-」が開催されます。

太陽の光を浴び、自然の恵みを受けながら育った夏野菜とハーブを主役にした、夏の季節にぴったりな五感で楽しむランチ&ディナープログラムを楽しめます。

ランチプログラム「Color Palettes(カラーパレット)-太陽の贈り物-」

料金:6,400円〜

提供時間:11:30〜15:00 (L.O. 14:00)

※消費税・サービス料込キャンセル料 前日50% / 当日100%

ランチプログラム「Color Palettes-太陽の贈り物-」は、太陽の光で色鮮やかに実る夏野菜をテーマに、野菜の美しい彩りとフレンチビストロノミーが溶け合う視覚と味覚を刺激する美食体験が体験出来ます。

アミューズ:トマトのタルトレット&トマトのモヒート

夏の陽射しが燦々と輝く農園で育った赤と緑のトマトがテーマのアミューズ。

アンチョビ入りのクロワッサンロールに色とりどりのトマトとブルサンアイユをのせタルト仕立てになっています。

カルダモンオイルのアクセントとアーモンドのクーリを添えたグリーントマトベースにライム、ミント炭酸水を加えモヒート風のスープ仕立てが楽しめます。

前菜:焼き茄子のマリネと穴子のフリット

農園の片隅で青々とした葉っぱを広げ、静かな風に揺られながら穏やかに身を伸ばす茄子がテーマの前菜。

焼き茄子のマリネ、茄子のムース、穴子のフリット重ね、茄子の皮で作った薄皮せんべいを添え、梅と香草の軽いビネグレットをまわしかけ、余すところなく茄子を使用した一品が楽しめます。

魚料理:金時草のカネロニと鮮魚のポワレ

色鮮やかな花を咲かせ、夏の農園を彩る金時草がテーマの魚料理。

加賀野菜の金時草を練りこんだパスタ生地の中に金時草とマッシュルームを包み込み、カネロニ仕立てにし、新鮮な白身魚をソテーに、軽いクリームソースで仕上げた一皿は絶品です。

肉料理:焼きトウモロコシのポレンタと仔羊

艶やかな緑色の葉や、黄金色に輝く穂と共に農園の一角で颯爽と立つトウモロコシがテーマの肉料理。

仔羊背肉をマジョラムの香りをまとわせながらローストし、肩肉はナヴァランに仕立て、ズッキーニと焼きトウモロコシ、ポレンタを添えた一皿が楽しめます。

デザート:ルバーブのケーキ

地中に根を張り、温かな土壌の栄養素を吸収しながら、すくすくと育つ赤い茎が特徴的なルバーブがテーマのデザート。

ラズベリーとカルピスのムースを土台にチョコレートのサブレを重ね、大葉とルバーブのソースを忍ばせたクリームを塗りフランボワーズチョコレートで飾り付け夏らしいさわやかなデザートです。

ディナープログラム「Summer Breeze-風の記憶-」

料金:ディナー 17:00〜22:00 (L.O. 20:30)

料金:14,300円〜

※消費税・サービス料込キャンセル料 前日50% / 当日100%

提供時間:17:00〜22:00(L.O. 20:30)

ディナープログラム「Summer Breeze-風の記憶-」は、陽射しの中で心地よい風が運ぶ爽やかなハーブの香りをテーマに、さまざまなハーブの特徴的な香りとフレンチビストロノミーが織りなす調和を嗅覚と味覚で楽しめます。

アミューズ:三種ハーブのアミューズブッシュ(ラベンダー、オゼイユ、ミント)

芳醇な香りのラベンダー、甘酸っぱい香りのオゼイユ、爽やかで涼やかな香りのミントがテーマのアミューズは季節のフルーツと白身魚のカルパッチョミントの香りが楽しめます。

エスカルゴとオゼイユのブーシュ、フロマージュブランのパルフェをラベンダー風味のパンでサンドしたクリスピーサンドの𝟑種類も合わせて楽しめます。

前菜:エストラゴンと鮑のパイ包み

フレンチに欠かせない定番のハーブと独特な甘い香りとほろ苦い味わいが特徴のエストラゴンがテーマの前菜。

エストラゴンと鮑をパテショーにして柑橘風味のサバイヨンソース添え、ポロ葱のプレッセに茸のソースを添えた付け合わせと共に味わえます。

魚料理:フェンネルとスズキのソテー

ミモザに似た小ぶりな黄色い花と温かみのあるスパイシーな香りが特徴のフェンネルがテーマの魚料理。

スズキのソテーに、ロメインレタスのファルシとつぶ貝の付け合わせを添え、フェンネルの根の部分で作ったシートをかぶせ、ブイヨンベースにフェンネルとシャンパンのソーが入っています。

肉料理:アカシアハニーと鴨肉のロースト

美しい花と上品な甘い香りが特徴的なアカシアの花のハニーがテーマの肉料理。

鴨胸肉をローストしてアカシアのはちみつでキャラメリゼ、サフランで煮たキノアを揚げてアカシアの花に見立てたブロッコリーとバターナッツスクワッシュのタルトが楽しめます。

デザート:レモングラスのエキゾチックケーキ

リフレッシュ効果がある爽やかなレモンの香りが夏を想起させるレモングラスがテーマのデザート。

ディルとセルフィーユのソースの上に、カカオのショートブレッド、バナナパルフェ、さらにパッションフルーツとマンゴーのコンフィチュールを加えたレモングラスのムースを盛り、トップにカカオシガレットで飾り付けています。

フランス料理コンクールで幾度も優勝経験を持つ、メズム東京の総料理長、隈元香己シェフの五感で楽しめるプログラム、「Color Palettes-太陽の贈り物-」&ディナープログラム「Summer Breeze-風の記憶-」は2024年6月1日(土)〜2024年8月31日(土)メズム東京、オートグラフコレクション16階レストラン「シェフズ・シアターにて提供されます。

