【ヴィクトリアM】武豊騎手 ナミュールとの新コンビでGI獲りへ！意外な真実も明らかに！？
春のマイル女王決定戦 第19回ヴィクトリアマイル＜GI・4歳以上 オープン（国際）牝（指定）定量 コース：1,600メートル（芝・左）＞5月12日（日）に東京競馬場で行われる。
ナミュールとの新コンビでGI獲りを狙うレジェンド・武豊騎手の絶好調トークをたっぷりとお届け。
【ヴィクトリアM みどころ】絶対女王を目指す、オンナの闘いに刮目せよ
第19回ヴィクトリアマイル（GI）枠順
5月12日（日） 2回東京8日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 ライラック（牝5 戸崎圭太）
2-2 フィアスプライド（牝6 C.ルメール）
2-3 スタニングローズ（牝5 西村淳也）
3-4 コンクシェル（牝4 岩田望来）
3-5 ウンブライル（牝4 川田将雅）
4-6 マスクトディーヴァ（牝4 J.モレイラ）
4-7 ハーパー（牝4 池添謙一）
5-8 サウンドビバーチェ（牝5 松山弘平）
5-9 テンハッピーローズ（牝6 津村明秀）
6-10 ナミュール（牝5 武豊）
6-11 ルージュリナージュ（牝5 横山和生）
7-12 キタウイング（牝4 杉原誠人）
7-13 モリアーナ（牝4 横山典弘）
8-14 フィールシンパシー（牝5 横山琉人）
8-15 ドゥアイズ（牝4 鮫島克駿）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。