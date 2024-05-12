【ヴィクトリアM】武豊騎手 ナミュールとの新コンビでGI獲りへ！意外な真実も明らかに！？



春のマイル女王決定戦 第19回ヴィクトリアマイル＜GI・4歳以上 オープン（国際）牝（指定）定量 コース：1,600メートル（芝・左）＞5月12日（日）に東京競馬場で行われる。

ナミュールとの新コンビでGI獲りを狙うレジェンド・武豊騎手の絶好調トークをたっぷりとお届け。

【ヴィクトリアM みどころ】絶対女王を目指す、オンナの闘いに刮目せよ

第19回ヴィクトリアマイル（GI）枠順

5月12日（日） 2回東京8日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 ライラック（牝5 戸崎圭太）

2-2 フィアスプライド（牝6 C.ルメール）

2-3 スタニングローズ（牝5 西村淳也）

3-4 コンクシェル（牝4 岩田望来）

3-5 ウンブライル（牝4 川田将雅）

4-6 マスクトディーヴァ（牝4 J.モレイラ）

4-7 ハーパー（牝4 池添謙一）

5-8 サウンドビバーチェ（牝5 松山弘平）

5-9 テンハッピーローズ（牝6 津村明秀）

6-10 ナミュール（牝5 武豊）

6-11 ルージュリナージュ（牝5 横山和生）

7-12 キタウイング（牝4 杉原誠人）

7-13 モリアーナ（牝4 横山典弘）

8-14 フィールシンパシー（牝5 横山琉人）

8-15 ドゥアイズ（牝4 鮫島克駿）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。